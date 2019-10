La Provincia analiza financiar a 36 meses pagos a contratistas viales

En principio incluirá unos $1.000 millones en cabeza de Caminos de las Sierras. Es parte de la redeterminación de precios que se paga con el final de obra. Sin embargo, también podrían entrar algunos certificados de obra recientes. Busca morigerar el impacto de la crisis sobre las cuentas públicas. Terminados los proyectos, no hay en vista nuevos inicios

El Gobierno de Córdoba trabaja en un esquema de pago a plazo a contratistas de obras viales que involucra al menos 1.000 millones de pesos. Se trata de un porcentaje de la redeterminación de costos que las adjudicatarias cobran con el final de obra y que ahora buscaría pagarse en 36 meses con una tasa y condiciones que por estas horas se discuten.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por contratistas a cargo de proyectos viales y también reconocida por fuentes del Gobierno provincial quienes no obstante justificaron la medida en análisis en que el ajuste de costos en muchos casos muestra hoy valores mayores a los de mercado para una contratación similar. Además, recordaron que no se trata de una deuda ya generada sino un compromiso inminente que en principio recaerá a fines de este año y principios del próximo. En forma paralela, insistieron en que las obras involucradas son en su mayoría proyectos que tenían el compromiso de un aporte del Gobierno nacional, fondos que llegaron en cuentagotas y que ya generan una deuda de $8.500 millones, indicaron fuentes de la Provincia.

Como fuere, la medida que aún se trabaja en sus detalles, busca morigerar el impacto de pagos que en esta circunstancia la Provincia no estaría en condiciones de afrontar. Es que la crisis ha golpeado de lleno a los ingresos y los costos se dispararon de manera contundente. Según los datos informados ayer por el Ministerio de Finanzas, la recaudación subió en septiembre 41,6 por ciento, 7,2 por ciento menor en términos reales respecto a igual mes del año pasado. Suman ya 15 meses de baja del poder adquisitivo de los ingresos.

En tanto, los costos de obra pública subieron de manera contundente. Según el último Índice de Obra Pública (IOP) de agosto, el asfalto acumuló un alza del 36,16 por ciento en 2019, el cemento 26,45 por ciento, el acero 46,15 por ciento y la mano de obra 37,05 por ciento, por citar rubros clave en la redeterminación de precios.

Ese combo resultó a la postre determinante para avanzar en la medida ahora en análisis.

En rigor, registra un antecedente inmediato. El 24 de julio pasado, este medio anticipó la decisión del Gobierno de Córdoba de refinanciar la deuda que los contratistas de obra pública tenían con el Banco de Córdoba (Bancor). El Ejecutivo había utilizado a la entidad para pagar las certificaciones de obra ante las dificultades que tenía para hacerlo con fondos del Tesoro. A cambio, el banco les daba un crédito a las contratistas por 95 por ciento del certificado de obra y las cuotas de ese préstamo eran asumidas por la Provincia. En ese marco, el Gobierno refinanció ese pasivo con Bancor a 36 meses y a una tasa atada a la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Para las empresas, implicó quedar atadas a un crédito que si bien no pagan porque lo asume la Provincia, les significa tener en sus balances un pasivo por un plazo mayor.

Respecto a la decisión que ahora tomaría la administración de Juan Schiaretti, en principio involucrará los pagos remanentes en cabeza de Caminos de las Sierras, la concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) de capitales 100 por ciento estatales. Se trata de obras claves, como el emblemático cierre de la avenida de Circunvalación.

“Las certificaciones se están pagando, el tema en análisis tiene que ver con la redeterminación de costos que va con el final de obra”, aclaró la Provincia. Sin embargo, fuentes de las contratistas deslizaron que además podrían ingresar en el esquema alguna certificación reciente. Asimismo y aunque no lo confirmaron, también entrarían otras obras viales que no están bajo la órbita de Caminos de las Sierras.

En cuanto a las condiciones de pago, sí trascendió que será a 36 meses pero aún no se sabe qué tasa de actualización se pagará. Tampoco las contratistas recibirán algún certificado o título que eventualmente puedan negociar luego en el mercado secundario para monetizarlo de inmediato aún a costa de un descuento importante.

En cualquier caso el tema ha generado inquietud en las contratistas que sin embargo son en su mayoría empresas de envergadura, con espaldas para afrontar la situación.

El decreto 800/16 de “Régimen provincial de redeterminación de precios por reconocimiento de variación de costos para obras públicas” señala en su artículo 15 que “para el cálculo de las adecuaciones provisorias de precios de los ítemes del presupuesto, se considerará el noventa y cinco por ciento (95%) de la variación incluida en el factor de redeterminación definido en el Artículo 12”.

En tanto, el decreto 691/16 que rige en el ámbito nacional señala en su artículo 23 y bajo el título Porcentaje de adecuación provisoria que “las adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes al noventa por ciento (90%) de la variación de referencia. Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las redeterminaciones definitivas serán liquidadas a valores del mes de la última redeterminación”.

A los efectos de los pagos de obras viales con compromiso de cofinanciamiento del Gobierno nacional, se aplica el decreto 691, explicaron fuentes consultadas.

La decisión de financiar a plazo parte de los compromisos con contratistas de obra va en línea con el fuerte freno al gasto de capital aplicado por la administración de Schiaretti ya incluso desde el segundo trimestre y a tenor de una situación económica que exige focalizarse en la cobertura del gasto corriente, particularmente salarios y programas sociales. Al cierre del primer semestre, último dato disponible, el gasto de capital crecía a tres por ciento interanual, esto es muy lejos de una inflación que entonces superaba 50 por ciento respecto a 2018. Se estima que esas erogaciones siguieron desacelerando en los meses siguientes.

Proyectos hay, pero no hay plata

Por lo demás, si bien el proyecto de Presupuesto 2020 recién deberá entrar a la Legislatura antes del 15 de noviembre, ya trascendió que, al menos en materia vial, no habrá mayores recursos para encarar proyectos de envergadura. Concretamente, salvo las obras que se ejecuten con crédito externo y que en principio no están vinculadas a proyectos viales, no se destinarán mayores recursos propios para cubrir esas iniciativas.

Schiaretti gestiona unos 500 millones de dólares de organismos multilaterales y fondos de inversión a baja tasa y a largo plazo, tal como anticipó este medio. Son recursos que irán a financiar acueductos, cloacas, escuelas, hospitales y viviendas. Sin embargo, casi la mitad de esos recursos que corresponden al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podrían demorarse luego que el Fondo Monetario Internacional (FMI) frenara un nuevo desembolso para Argentina.

En cuanto a obras viales, terminada la Circunvalación -aún restan trabajos menores-, la autopista a Río Primero y en los próximos días el cierre del Camino de Altas Cumbres, no está previsto el inicio de nuevas y en todo caso sólo se avanzará en completar proyectos ya iniciados o reparación y mantenimiento de la traza existente.

Es que para licitar cualquier proyecto de peso se requiere de un volumen de fondos que hoy sólo podrían obtenerse a partir de un crédito de organismos multilaterales o bien de fondos de fondos de inversión que incluso ahora serían difíciles de gestionar. Imposible recurrir al mercado de capitales en estas condiciones del país.

Nada hace suponer que el panorama cambie por los menos por los próximos nueve o 12 meses.

Por lo demás, proyectos hay de sobra: el segundo anillo de Circunvalación y completar el tercer carril del actual trazado, la autovía de la ruta 5 hasta Anisacate y la autovía de la ruta 38 son los más importantes en carpeta.