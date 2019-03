La industria y la construcción volvieron a registrar caídas

El sector fabril mostró una retracción de 10,8% en el primer mes del año respecto de enero de 2018, en tanto que la edificación se contrajo 15,7%, según datos del Indec

La actividad industrial cayó en enero 10,8% respecto a igual mes de 2018, de acuerdo con la información que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Asimismo, la actividad marcó una mejora de 4,6% respecto a diciembre pasado. Así lo reflejó el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) que acumula el noveno mes consecutivo en baja. Vale recordar que la mayor retracción se registró en diciembre con una guarismo de 14,8% interanual.

El relevamiento oficial mostró que de los 16 sectores industriales evaluados, el desempeño del primer mes del año fue contractivo en términos interanuales en quince de ellos, encabezados por Equipos de transporte cuya actividad se retrajo 58,8%.

Le siguieron Maquinaria y equipo (-42,8%); Productos textiles (-27,9%); Minerales no metálicos (-19%); Vehículos, carrocerías, y autopartes (-18%); Metálicas básicas (-15,2%) y Muebles y colchones (-15,5%).

Por el contrario, el único que se movió en alza fue productos de tabaco, aunque la actividad del segmento presentó una incidencia cercana a cero.

El organismo nacional aclaró que los resultados de la coyuntura industrial de enero y febrero deberían ser analizados teniendo en cuenta el primer bimestre en su conjunto, debido a “la variabilidad del período de vacaciones y de las paradas técnicas programadas por los establecimientos industriales”.

Por rubros

En el análisis por sector, en el primer mes del año, la división Alimentos y bebidas registró una caída de 2,2% en particular por la incidencia de la baja en la elaboración de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos, sidras y bebidas espirituosas, que mostró una retracción de 13,5%.

La fabricación de maquinaria y equipo registró una merma de 42,8% con la principal incidencia de la menor producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

En tanto, la retracción de 26,3% en equipos, aparatos e instrumentos se observó por el particular desempeño en la fabricación de aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos.

Los productos textiles, por su parte, registraron una baja de 27,9% en enero por las mayores incidencias en hilados de algodón y otros productos textiles.

En el segmento de productos de caucho y plástico, con una caída de 12,4%, se percibió el impacto de la menor producción de manufacturas de plástico (-16,2%).

Las industrias metálicas básicas registraron una caída de 15,2% fundamentalmente por la menor actividad de la industria siderúrgica, que disminuyó 22,9% interanual en enero.

En cuanto a los productos minerales no metálicos, las mayores incidencias se observaron en productos de arcilla y cerámica no refractaria y en cemento.

Finalmente, la división correspondiente a vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes registró el efecto de la fabricación de vehículos automotores, que muestra una caída de 37% respecto a enero de 2018.

La construcción también cayó

En tanto, el nivel de actividad de la industria de la construcción marcó en enero un retroceso de 15,7% frente a igual mes de 2018, según el Indec. En tanto, en la comparación contra diciembre último, la actividad registró una mejora de 4,4%. El informe oficial también detalló la baja en el consumo de algunos insumos del sector: cayó 28,1% la comercialización de pisos y revestimientos cerámicos; 27,9% en el caso de artículos sanitarios de cerámica; 27,3% en ladrillos huecos; 24,4% en mosaicos graníticos y calcáreos; 22,8% en asfalto; 16,3% en cemento; 15,7% en cales y pinturas para construcción; y a 15,2% en hierro redondo y aceros. Por el contrario, creció 5,7% la demanda de yeso y 1,5% en hormigón.