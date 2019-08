“La Fed” bajó la tasa por primera vez en una década; el impacto sería menor en Argentina

Es la primera baja del costo del dinero desde finales de 2008. Analizan que ahora será más económico buscar financiamiento. También que el capital financiero podría buscar mejores rendimientos en mercados emergentes

La Reserva Federal de los Estados Unidos (“Fed”) bajó la tasa de interés en 0,25 puntos y la ubicó en el rango de 2 a 2,25%, decisión que, “a priori, es beneficioso para Argentina”, según lo indicó una alta fuente del Gobierno nacional, aunque los especialistas en materia financiera se inclinaron por considerar que el impacto será menor.

“A la luz de las implicaciones de los desarrollos mundiales para el panorama económico, así como las presiones inflacionarias apagadas, el comité decidió reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 2 a 2,25”, indicó en Washington el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de “la Fed”.

Se trata de la primera baja del costo del dinero desde finales de 2008, cuando el entonces presidente de “la Fed”, Ben Bernanke, redujo la tasa a cero por ciento.

La Reserva Federal justificó su decisión en las “implicaciones” de los desarrollos globales para los pronósticos económicos, así como en las “débiles” presiones inflacioniarias, que han alejado el aumento de los precios del objetivo de dos por ciento.

El comité evaluó que en junio el mercado laboral se mantuvo fuerte y que la actividad económica aumentó a un ritmo moderado. “El aumento de empleos ha sido sólido, en promedio, en los últimos meses, y la tasa de desempleo se ha mantenido baja”, indicó en el comunicado y precisó que “aunque el crecimiento del gasto de los hogares se ha recuperado desde principios de año, el crecimiento de la inversión fija empresarial ha sido suave”.

El analista financiero Christian Buteler señaló que la baja de tasas es un dato positivo. “Estados Unidos le baja el costo al dinero a un país como el nuestro tan necesitado en tomar deuda; eso es algo que nos beneficia. Obviamente, nosotros tenemos que arreglar nuestra propia macroeconomía para aprovechar este escenario. Pero en principio es un dato positivo para el país”, consideró.

En contraposición, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, advirtió que el anuncio de “la Fed” puede tener efectos negativos para el país. La baja de tasas generó “un efecto de revaluación del dólar en el mundo y de caída de los mercados” y agregó que esto para Argentina “no es bueno”; sin embargo, indicó que el país tiene su propio motor, que es la política. “Puede llegar a impactar en el corto plazo pero lo importante es lo que suceda en las PASO”, evaluó.

Finalmente, agregó que “el mercado esperaba que hubiera otra baja más de ahora a fin de año pero Powell dijo que no estaba tan seguro de que fuera a suceder. Y eso fue lo que el mercado tomó mal”.

En efecto, la Reserva Federal precisó que tomará sus decisiones basándose en los nuevos datos económicos que reciba con el objetivo de “sostener la expansión”, por lo que no ha prefijado una senda a seguir ni ha anticipado un nuevo recorte antes de que finalice este año.

“Al determinar el momento y el tamaño de los ajustes futuros al rango objetivo para la tasa de fondos federales, el comité evaluará las condiciones económicas realizadas y esperadas en relación con su objetivo de empleo máximo y su objetivo de inflación simétrica de dos por ciento”, señaló.

Según consideró otro especialista, este recorte de tasas alentaría al capital financiero a buscar mejores rendimientos en mercados emergentes. Sin embargo, indicó que es difícil pensar que para Argentina tenga un efecto de corto plazo porque los mercados voluntarios de deuda internacionales están virtualmente cerrados para el país, tal y como lo refleja el elevado riesgo país.

El economista y director de la consultora EcoGo, Federico Furiase dijo que “el mercado ya tiene incorporado en sus precios que la Fed iba a bajar la tasa en algún momento de lo que queda del año. En ese sentido, no creo que se vea un impacto en el corto plazo”.

“El hecho de que la Fed esté en un sendero de baja gradual de la tasa de interés es, en primera instancia una buena noticia para los mercados emergentes en general y también para Argentina, en especial el año que viene. El (año) 2020 va a ser complicado por el tema cambiario y porque, además, el país va a necesitar reabrir los mercados para financiar un calendario de vencimientos complejo. En este sentido, la baja de tasas ayuda, es una buena señal, incluso si las razones para la baja de tasas tiene que ver con los riesgos de desaceleración por la guerra comercial entre Estados Unidos y China”, agregó Furiase. La decisión de baja fue aprobada por ocho votos a favor, incluyendo al presidente de la Fed, y pese a los votos de la presidenta del Banco de la Fed de Kansas, Esther George, y del titular del Banco de la Fed de Boston, Eric Rosengren, que se inclinaron en mantener la tasa sin cambios.

Ninguno de los miembros sugirió una rebaja de 50 puntos básicos, tal como sugería el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.