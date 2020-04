La economía argentina será la tercera más afectada por el coronavirus en la región

Sucederá en un contexto de retracción global debido al avance de la pandemia.

En materia de empleo, la tasa ascenderá a 10,9% según el organismo multilateral de crédito

La economía argentina será una de las más afectadas en la región por el impacto del coronavirus, teniendo en cuenta el largo período recesivo precedente, según las previsiones actualizadas al mes de abril del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El informe de perspectivas económicas mundiales titulado “The Great Lockdown” y difundido ayer por el organismo multilateral de crédito indicó que espera que la retracción del Producto Bruto Interno (PBI) en el país al finalizar 2020 sea de 5,7%, caída que sólo será superada por Ecuador. Para ese país se estima una baja de 6,3%. Para Venezuela, en que encabeza el listado, se pronostica una contracción de 15%. Mientras tanto, en mejor posición aunque siempre dentro del terreno negativo quedarán Brasil (-5,3%), Chile (-4,5%), Perú (-4,5%), Uruguay (-3%), Bolivia (-2,9%) Colombia (-2,4%) y Paraguay (-1%). En tanto, como efecto de un contexto sumamente complejo, en Argentina se elevará también la tasa de desempleo para este año, ubicándose en 10,9%, según indicó el documento provisorio de la entidad que conduce Kristalina Georgieva.

En este caso, también será la tercera cifra más alta de América del Sur, considerando que Brasil encabezará con una tasa de 14,7%, seguida por Colombia con 12,2%.

Por otro lado, en lo referente a los niveles de inflación esperados para este año y las cifras relacionadas con las cuentas públicas, el FMI no consignó datos para Argentina en esta revisión, debido a la situación que existe con la deuda que el país contrajo con la entidad bajo la administración de Mauricio Macri.

Vale señalar que la entrega de ayer que efectuó el organismo con cifras estadísticas y previsiones todavía no es el definitivo para este período. En este sentido, un informe más completo será difundido en mayo, con una mayor cantidad de datos analizados, según se anticipó.

Escenario

Según los datos del FMI, el impacto del Covid-19 en la economía mundial será tan importante que hace apenas cuatro meses, en enero último, el organismo creía que la economía mundial iba a crecer 3,3%.

Ahora, el contraste con esas estimaciones es notorio ya que las nuevas cifras indican que la actividad se derrumbará 3% en el promedio global de este año.

En este contexto, las mayores economías del mundo, como la Eurozona y Estados Unidos, sufrirán un fuerte vuelco a raíz del aislamiento, con una caída en de 7,5% y 5,9%, respectivamente.

En cambio, China y la India son de los pocos países del mundo que crecerán en 2020, con un alza del PBI esperada de 1,2% y 1,9%, respectivamente.

“Es muy probable que este año la economía mundial experimente su peor recesión desde la Gran Depresión, superando lo visto en la crisis financiera hace una década. Se proyecta que ‘El Gran Cierre’ (The Great Lockdown), como se podría llamar, reducirá el crecimiento global dramáticamente”, dijo la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, en una teleconferencia con sede en Washington. Para 2021, la recuperación permanecerá por debajo de la tendencia anterior al virus, con una “considerable incertidumbre sobre la fuerza del rebote”, siempre que se logre controlar la pandemia y no haya un rebrote el año próximo, porque de lo contrario las caídas serán mayores, según aclaró Gopinath.

Así, la especialista solicitó “cooperación internacional” para al menos dos cuestiones: por un lado, además de compartir equinos y experiencia, pidió que un “esfuerzo global” debe asegurar que cuando se desarrollen terapias y vacunas para Covid-19, tanto las naciones ricas como las pobres tengan acceso inmediato a ellas.

Asimismo, expresó que la comunidad internacional también necesitará intensificar la asistencia financiera para muchos mercados emergentes y economías en desarrollo. al respecto, destacó que podrían ser necesarios una moratoria o una restructuración de la deuda para aquellos que enfrenten grandes repagos de sus acreencias. “Esta crisis no es como ninguna otra”, enfatizó la economista. “El G7 dio a conocer acciones para promover el alivio de deuda de los pasies más pobres y ayer la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, anunció que el organismo trabaja para el alivio de deuda de los 24 países más pobres; en el mundo crece la idea de que recibirán cierto alivio, de forma temporal o permanente”, agregó.

Por su parte, el director del Departamento de Mercado de Capitales y Monetario, Tobías Adrian, durante la presentación del informe de Estabilidad Financiera Global, consignó que lo mercados emergentes tuvieron en sólo tres meses salidas récords de capitales por más de 100.000 millones de dólares.

“Las economías de los mercados emergentes y fronterizas se enfrentan a la tormenta perfecta”, advirtió Adrian, quien especificó que muchos países emergentes enfrentan restricciones fiscales, de caída del precio de los commodities y de exportaciones, con lo que se encuentra más expuestos para enfrentar la pandemia y acomodar sus sistemas de salud y repagar sus deudas.

Recaudación

En la primera quincena, el ingreso de las arcas públicas cayó 28,3%

El monitor de la recaudación tributaria argentina, que efectúa el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), indicó ayer que entre los pasados días 1 y el 12 la recaudación del estado nacional cayó 28,3% en términos reales, mientras que en el caso de las provincias disminuyó 58,6%. En este sentido, los especialistas de la entidad precisaron que cuatro tributos presentaron crecimiento nominal interanual en los periodos considerados del mes de abril (Bienes Personales, Combustibles, Ingresos Brutos e IVA contra Inmobiliario,Ganancias y Sellos que resultaron en terreno negativo. ), aunque si se considera la inflación acumulada en el mismo periodo, solamente muestran subas reales dos tributos nacionales cuya relevancia relativa en comparación con el resto es baja.





Creció el consumo masivo durante el aislamiento

El consumo masivo registró en marzo un crecimiento de 16,6% frente al mismo mes del año anterior, a raíz de un manifiesto cambio de hábitos explicado por la adaptación a las condiciones de aislamiento social en el que las familias debieron replegarse a sus hogares.

Así se aseguró en un informe elaborado por la consultora Focus Market y Scanntech, que destacó que el fuerte crecimiento de marzo impactó positivamente en el acumulado del año, mostrando una variación positiva de 2,8%.

En en análisis de esta tendencia, la canasta básica que incluye alimentos, higiene y cuidado del hogar fue la protagonista de la recuperación del consumo masivo en marzo, luego de dos meses a la baja como enero (-7,9%) y marzo (-3,5%).

El trabajo demostró una priorización de categorías asociadas a alimentación, salud, limpieza, desinfección e indulgencia, es decir aquellos productos que reflejan un consumo emocional y de gratificación frente a la coyuntura actual.

No obstante, se aclaró, esta descripción no invalida la realidad de un “contexto de incertidumbre frente a la realidad de los bolsillos flacos y estresados en la ancha base de la pirámide”, resaltó el informe.



Economía logró canjear $93.328 millones de bonos que vencen a fin de mes

El Ministerio de Economía logró canjear $93.328 millones en Bonos del Tesoro que vencen a fin de mes, por una canasta de cuatro títulos con vencimientos previstos entre julio de este año y abril de 2021.

Esta operación de canje forma parte de la renovación de deuda interna emitida en pesos y bajo legislación local que la cartera que dirige Martín Guzmán viene realizando desde el mes pasado cuando canjeó Bono dual 2020, por títulos a más largo plaza.

Ahora, el interés inversor quedó reflejado en las 164 órdenes para la conversión de los Boncer 2020, ofertas que fueron aceptadas en su totalidad

Los nuevos títulos a entregar, de acuerdo a las condiciones de la colocación, totalizaron $314.069 millones de valor nominal. Fueron adjudicadas Letras del Tesoro a descuento con vencimiento el primero de julio del 2020 por $33.002 millones mientras que en las Letras del Tesoro ajustables por CER a Descuento con cierre el 4 de diciembre reunieron $62.196 millones.

En tanto los Bonos del Tesoro ajustados por CER más 1,10% y con vencimiento el 17 de abril sumaron $125.330 millones y los Bonos del Tesoro ajustados por CER más 1,20% y cierre el 18 de marzo del 2022 totalizaron $ 5.541 millones.