La desconfianza impulsa la suba del dólar y el riesgo país

Los ruidos externos -consecuentes de la escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China- e internos -ocasionados por el “caso de los cuadernos”, que involucra a cada vez más empresarios- hacen que los inversores busquen protegerse de posibles coletazos

En medio de una jornada en la que no cesó la desconfianza, producto no sólo de la lucha comercial entre Estados Unidos y China (renovada a partir del anuncio del gigante asiático de que establecerá aranceles extra de 25% sobre importaciones de productos estadounidenses valorados en 16.000 millones de dólares) sino también -entre los factores internos- debido a la “causa de los cuadernos” que involucra a políticos y a empresarios en un supuesto esquema millonario de corrupción, el dólar y el riesgo país volvieron a aumentar.

En el caso del primero, aumentó 46 centavos, se ubicó en 28,69 pesos para la venta, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ocurrió así el segundo incremento consecutivo, que lo llevó a niveles del mes pasado, en medio del alza de la divisa en la región y una persistente demanda por cobertura ocurrida en el mercado local.

El precio más bajo -$28,60- fue expuesto en los mostradores del Banco Nación; mientras el más elevado fue registrado en Banco Galicia, $28,90.

En el sector mayorista, el dólar finalizó a 28,11 pesos, lo cual representó un incremento de 46 centavos frente al miércoles.

De este modo, el billete verde acumula durante la semana un avance de 82 centavos.

Asimismo, la trama de supuesta corrupción no pasó desapercibida en la plaza bursátil, en la cual los papeles se desplomaron alrededor de 9% en los primeros tres días de la semana, debido a que los ahorristas buscan protegerse de un posible cimbronazo.

De este modo, en una rueda marcada por el mayor salto del dólar en más de un mes, el índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) intentó ayer un rebote técnico y avanzó 0,9%; sin embargo, los bonos en dólares no lograron frenar la tendencia bajista y acentuaron sus pérdidas.

En esa línea, se registró una nueva suba del riesgo país, que mide el JP Morgan: se disparó 3,9% hasta 634 puntos básicos, su mayor nivel en 37 meses, lo que denota una nueva baja en la confianza y la paciencia de los inversores extranjeros ante los desequilibrios de la macroeconomía y los “ruidos” políticos a partir del caso de “los cuadernos”.

Pese a ello, el panel líder -que venía de caer casi 9% en las tres jornadas previas- logró un respiro y repuntó hasta 26.906,28 unidades, gracias a los papeles de bancos y energéticas.

Se destacaron las subas de las acciones de los bancos Macro (+4,3%) y Galicia (+3%); y Aluar (+2,8%), aunque con un volumen que sigue siendo limitado.

Los activos del Macro fueron apuntalados por anuncio de un programa de recompra de acciones por 5.000 millones de pesos para adquirir hasta 5% de sus acciones.