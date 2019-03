La crisis también golpeó al transporte urbano: cayó el corte de boletos y subieron los subsidiados

En 2018 se constataron 171,6 millones de pasajes, casi 3 millones menos que en 2017 y más de 10 millones por debajo de 2016. En tanto, los pasajes con subsidio o que no pagaron tarifa plena, subieron respecto al año anterior

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El transporte urbano de la ciudad de Córdoba registró en 2018 un total de 171,66 millones de pasajes realizados, 1,4 por ciento por debajo del año anterior. En términos nominales, fueron casi 3 millones de pasajes menos.

Sin embargo, la cantidad de “abonados”, esto es los que de una u otra forma no pagaron la tarifa plana, creció en el mismo período. En 2018 hubo 29,77 millones de pasajes que no abonaron el boleto pleno frente a los 27,56 millones de boletos que lo hicieron en 2017.

En paralelo, si la comparación del corte de boletos totales se realiza con relación a 2016, la caída es aún más notoria. En aquel año se contabilizaron más de 182 millones de pasajes vendidos. En rigor, los datos oficiales sólo computan 11 meses y no incluyen diciembre por lo que esos números pueden proyectarse en función de lo ocurrido en otros años.

Así, en 2016, el corte de boletos habría rondado los 182 millones de boletos consignados.

En tanto, en 2015 fueron 178,87 millones de pasajes registrados. Los datos de 2014 son incompletos toda vez que faltan varios meses por computar.

En definitiva, con esas estadísticas, el año pasado fue el año con menor corte de boletos desde por lo menos 2015.

Los datos informados por Comercio y Justicia forman parte de las estadísticas difundidas en las últimas horas por la Municipalidad de Córdoba para 2018 y los cuadros ya posteados de años anteriores, dentro del apartado de Datos Abiertos que la comuna tiene en su web y que incluyen diferentes temas.

En cuanto a los números del transporte urbano, según los datos oficiales, de los 29,77 millones de pasajes con algún tipo de “abono”, 16,8 millones correspondieron al Boleto Educativo Gratuito (BEG), 7,30 millones a “Discapacitados y Veteranos de Malvinas”, 5,91 millones de viajes al denominado boleto “combinado” que permite evitar el pago de tarifa plana para determinados casos y, finalmente, 5,64 millones de pasajes a “tarifa gratuita” que incluye diferentes exenciones.

En tanto, los boletos pagados con tarifa plana, esto es sin ningún tipo de beneficio, alcanzaron a 135,98 millones de cortes. La cifra es 5 millones inferior a los 140,96 millones de pasajes informados en 2017 bajo esta modalidad.

Finalmente, en relación a los pasajeros transportados por empresa, el año pasado, ERSA movilizó 90,29 millones de personas frente a las 76,88 millones de pasajeros computados en 2017. Por su parte, Coniferal movilizó 53,97 millones de personas, apenas por debajo de las 54,17 millones transportadas en el año inmediato anterior.

En tanto, Autobuses Córdoba registró 19,25 millones de cortes en 2018, muy por debajo de los 34,14 transportados en 2017.

Finalmente, el sistema de Trolebuses bajo la tutela de la Tamse, transportó 8,14 millones de pasajeros frente a los 9,05 millones del año anterior.

El fuerte crecimiento de pasajeros que registró ERSA el año pasado respecto a 2017 se produjo en detrimento de Autobuses Córdoba y tiene que ver con que algunas líneas que antes operaba Autobuses Santa Fe -luego devenida en Aucor-, pasaron a la empresa del Grupo Romero que hoy tiene la mayor participación en el sistema de transporte urbano en la ciudad de Córdoba.

Impacto en las empresas

Por lo demás, la caída del corte de boletos tiene diferentes lecturas. Parte del análisis debería incluir las medidas de fuerza que hubo en uno y otro año. Pero también una prestación de un servicio que para muchos dista de ser el ideal. En el análisis, también debería incluirse la sostenida suba de tarifas que llevó desde hace tiempo a que muchas personas optaran por adquirir una motocicleta para movilizarse o bien buscar medios alternativos para trasladarse en detrimento del transporte urbano.

En paralelo, el crecimiento de los boletos con subsidio muestra asimismo la necesidad de muchos usuarios de utilizar ese tipo de beneficios ante un boleto cada vez más costoso y en el marco de la crisis económica.

Respecto a las empresas, la caída del corte de boletos y la suba de los boletos con subsidio en principio no tiene mayor incidencia. Es que todas esas variables forman parte de la estructura de costos que a la hora de presentar un eventual pedido de aumento de tarifas o subsidios, están siempre presenten. Así, todos los boletos que no pagan tarifa plena, son compensados a las prestatarias por parte de quienes ofrecen esas mejoras: en el caso del BEG la Provincia de Córdoba o en el caso de las tarifas combinadas, la Municipalidad.

En todo caso, la caída del corte de boletos determina que la relación pasajero transportado por kilómetro recorrido no mejora y el costo del sistema es cada vez mayor y buena parte de esa erogación termina siendo pagada por el Estado, ahora el provincial y el municipal tras el retiro prácticamente total del Estado nacional a la hora de aportar en el costo final del servicio.

En una ciudad cada vez más complicada para circular por el crecimiento del parque automotor, la caída del corte de boletos es una muy mala señal en un contexto donde a nivel global se busca potenciar el transporte público como medio de movilidad para reemplazar a los vehículos particulares.

Dictan conciliación en conflicto por interurbanos

La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el marco del conflicto salarial entre los choferes del transporte interurbano nucleados en Aoita y los empresarios nucleados en Fetap y Asetac.

En ese marco, desde el gremio anticiparon que acatarán la medida por lo que el servicio será normal hoy.

Desde la entidad sindical habían anunciado un paro por 24 horas desde la medianoche de este viernes. La decisión del gremio que agrupa a choferes de corta, media y larga distancia fue confirmada pasadas las 16 de ayer, tras una reunión de delegados. Sin embargo, tras la presentación de Trabajo esa medida quedó sin efecto y se solicitó a las partes abrir una instancia de negociaciones paritarias.

Al respecto, el secretario general de Aoita, Miguel Herrera, manifestó que presentaron “un pedido que apunta a compensar la pérdida del 8% del poder adquisitivo, en relación a los acuerdos pactados en 2018”. “A esa solicitud solicitamos agregar un 18% por seis meses en todos los rubros de nuestro convenio, y la aplicación de la cláusula gatillo”, señaló Herrera.

Representantes de Aoita indicaron que desde las empresas no se presentó hasta el momento ninguna contrapropuesta, por lo que la aperturas de negociaciones quedó suspendida. “Los empresarios no nos presentaron nada, por eso no se pudo abrir una instancia de diálogo”, agregó el secretario general.