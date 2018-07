“La coyuntura profundiza la incertidumbre que tenemos”

Asegura que a corto plazo las expectativas no son las mejores, aunque tiene esperanzas de que los ajustes que se están realizando dejen paso al desarrollo de las “potencialidades del país”

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

Oriundo de Villa María, Marcelo Uribarren -expresidente de la Asociación de Empresarios de la Región Centro (Aerca) y, hasta el domingo, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC)- ayer ascendió un escaño y se convirtió en el flamante titular de la entidad fabril local.

Luego de la asamblea anual y renovación de autoridades, Uribarren dialogó con Comercio y Justicia y se refirió a los objetivos que se ha planteado para su gestión y también a la coyuntura económica, de la que dijo que “profundiza la incertidumbre” que los empresarios tienen.

-¿Cuáles son las expectativas que tienen para lo que resta del año y el próximo en materia de actividad industrial?

-Hay que partir de la base de que en las industrias los proyectos siempre son a mediano y largo plazos. Uno no realiza inversiones para la coyuntura, los procesos son más largos, no de uno o dos años. Pero ahora, en el contexto en el que vivimos, está claro que la coyuntura abarca todas nuestras necesidades y es la que profundiza la incertidumbre que tenemos. Entonces, en el corto plazo, nuestras expectativas no son las mejores puesto que todo esto del ajuste fiscal y el trabajo que se realiza para tratar de acomodar las cuentas públicas hace que esperemos que el consumo sea bajo, por lo menos, por lo que resta del año. Y esto no es un buen aliciente para nosotros. De todas maneras, si este proceso que se está profundizando termina en la corrección de las cuentas públicas y deja espacio para que Argentina pueda desarrollar las potencialidades que tiene, nosotros lo apoyamos, ya que habrá valido la pena en función de lo que vamos a obtener en el mediano y largo plazos. Entonces, nuestras expectativas a largo plazo son mejores, puesto que creemos que lo que se está haciendo ahora con la coyuntura es positivo. Pero eso lo podremos medir y asegurar (o no) a principios del año que viene.

-¿La expectativa entonces es que el ajuste que se está haciendo ahora repercuta en beneficio de la competitividad de la industria?

-Esperamos que así sea. La competitividad para nosotros es central y está claro que la presión impositiva, la tasa de interés, el valor del dólar, la inflación, entre otras, son todas variables fundamentales para el desarrollo de nuestras industrias. Habrá que esperar a ver cómo termina el año en función de las medidas que se están tomando ahora, para sugerir correcciones o considerar si efectivamente valió la pena.

-¿Cuáles son los objetivos que se han planteado para esta gestión?

-El primero es el de continuidad. Continuar con la línea que comenzó la UIC hace ya varios años. Es decir, la tarea realizada hasta ahora ha sido buena y hay que continuarla. Luego nos planteamos mejorar el nivel de representatividad, es decir, buscamos que el socio (ya sea éste una empresa o una cámara) se sienta bien representado en sus necesidades. Vale tener en cuenta que esas necesidades al final de cuentas tienen que ver con que uno como entidad logre discutir con el Estado políticas públicas que generen mejoras para nuestros asociados.

-¿Buscarán tener más socios?

-No necesariamente. Buscaremos profundizar la relación. La industria cordobesa es muy diversa, muy heterogénea, con necesidades diferentes en cada sector. Entonces, representar mejor tiene que ver con mejorar la relación para saber qué es lo que verdaderamente necesita el socio. En base a eso podremos mejorar el trabajo de discusión sobre políticas públicas.

-¿Trabajarán en mesas sectoriales?

-La idea es dialogar con cada uno para conocer las necesidades o desafíos y tratar de agruparlos en función de esos requerimientos. Porque hay que tener en cuenta que no siempre son necesidades o reclamos los que se tienen sino que muchas veces las demandas pasan por nuevas oportunidades que generen desarrollo en cada sector. Estamos armando un plan estratégico para lo que resta del 2018 y el año 2019, en el que debemos -según la visión que tenemos- medir y luego calificar para ver si estamos logrando el objetivo que nos estamos proponiendo. Tal como sucede en las empresas, creemos que lo que no se mide, no existe. Necesitamos esto para poder evaluar lo que estemos haciendo, para tener oportunidad de mejorarlo.

-En materia de protocolo, ¿habrá reunión con el Gobernador y el ministro de Industria y la mesa nacional?

-Esas reuniones ya están todas solicitadas. De igual modo con la mesa nacional. Iremos a la próxima reunión de la Unión Industrial Argentina para presentarnos y ponernos a disposición, y con los funcionarios nacionales profundizaremos la relación en el Coloquio de la UIC que se hace el próximo 7 de agosto.