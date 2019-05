Home > Economía > La actividad industrial se desploma 13,4% y cae por once meses consecutivos

El porcentaje negativo corresponde a marzo en comparación con igual mes de 2018. Además, la mayoría de los empresarios estima que la demanda interna seguirá a la baja en los próximos meses.

En el mismo período, la construcción se retrajo 12,3%

El efecto de la crisis cambiaria que comenzó en mayo del año pasado todavía se siente con fuerza en la industria, actividad que se desplomó en marzo 13,4% interanual, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según los datos oficiales, la producción manufacturera muestra desempeño negativo justamente a partir del quinto mes del año pasado cuando la cotización del dólar comenzó una escalada que sólo tuvo algunos momentos de estabilidad durante el verano, para luego retomar su tendencia alcista.

Particularmente en marzo, la caída del sector fue la segunda más profunda en casi un año, luego de la acontecida en noviembre pasado que se ubicó en 13,8%, constituyendo un índice de profundización de la recesión en el país.

En tanto, con la merma del tercer mes de este año, el rubro acumuló una retracción acumulada en el primer trimestre de 2019 de 11,1%, también en la relación interanual.

En detalle, todos los segmentos cayeron en referencia a marzo de 2018. El sector automotor se contrajo 30,2%, otros equipos de transporte 53,6%; industrias metálicas básicas cayó 10,3%; productos de metal disminuyó 9,6%; y maquinaria y equipo lo hizo en 26,8%.

En el caso de la división alimentos y bebidas la disminución fue de 7,7%; productos de tabaco (6,3%); productos textiles (17%); prendas de vestir, cuero y calzado (17,3%); madera, papel, edición e impresión (7,9%); y refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (6,1%).

A ello se sumaron sustancias y productos químicos con una retracción de seis por ciento; productos de caucho y plástico (16,5%); productos minerales no metálicos (11,5%); otros equipos, aparatos e instrumentos (31,6%), y muebles y colchones, y otras industrias manufactureras mostró una caída de 27,8%.

Mientras tanto, en la comparación del primer trimestre de este año contra igual período de 2018, sólo el rubro productos del tabaco presentó una variación positiva de dos por ciento.

Respecto de las expectativas empresariales para el segundo trimestre del año, el muestreo del Indec indicó que 49% de los entrevistados estimó que habrá una caída de la demanda interna, contra 11,2% de los consultados que prevé un aumento, mientras que el restante 39,8% no anticipó mayores modificaciones.

En cuanto al comportamiento de las exportaciones hasta junio inclusive, 26% de los consultados por el Indec esperan un aumento; 24,2% que consideran que disminuirán; mientras que el restante 49,8% estima una estabilidad.

Además, 28,7% de los empresarios consultados consideró que su dotación de personal disminuirá en el segundo trimestre; 6,4% que aumentará; y 64,9% no prevé cambios.

Finalmente, también según datos oficiales correspondientes al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac), la baja en el sector fue de 12,3% interanual también en marzo, mientras que el acumulado del primer trimestre observó un descenso de 11,3%.

En el caso de la construcción, las expectativas indican que 50% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad disminuirá durante los próximos tres meses, mientras que 42,5% estimó que no cambiará y 7,5%, que aumentará.

Los que anticiparon una baja del nivel de actividad durante los próximos tres meses la atribuyeron fundamentalmente a la caída económica (30,3%), a los atrasos en la cadena de pagos (19,7%), y a la inestabilidad de los precios (13,5%), entre otras causas. Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 52,7% opinó que el nivel de la actividad no cambiará hasta junio inclusive; 44,6% cree que disminuirá; y 2,7% que aumentará.