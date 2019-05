La actividad fabril cayó en el cuarto mes de 2019 para 55,6% de las industrias cordobesas

El relevamiento realizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para la Unión Industrial de Córdoba (UIC) reflejó que la mayoría de los empresarios del sector (49,8%) tiene expectativas negativas para el primer semestre del año

La actividad del sector industrial de la provincia de Córdoba volvió a caer en abril respecto de igual lapso del año anterior, para 55,6% de los encuestados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba para la Unión Industrial local.

En tanto, para 27,8% de las consultadas, la actividad se mantuvo en niveles similares a los de abril de 2018. Por el contrario, aumentó para 16,1% de las firmas, de las 241 que integraron la muestra.

El relevamiento indicó que la baja registrada el mes pasado, para la comparación interanual, se ubicó en un rango de entre 11% y 20% para 20,3% de los consultados que aseguraron haber tenido menos actividad. Mientras, 19% de esas firmas aseguró que la caída se ubicó entre 31 y 40% interanual. En tanto, otro 17,9% de las que admitieron retracción dijo que la merma fue de entre 21% y 30%.

Muy por el contrario, las consultadas que indicaron que su actividad se había incrementado, dijeron que la suba fue de entre 11% y 20% para 33,3% de ese grupo, y otro 30,7% indicó que el aumento estuvo entre 21% y 30% interanual.

De este modo, se puede observar cómo la contracción en la actividad industrial viene afectando a poco más de la mitad de las empresas consultadas en lo que va del semestre. Así, según el informe difundido ayer, en abril pasado, la baja alcanzó 60,1% de las empresas cordobesas, en marzo a 54,8%, en febrero a 55,3%, y así para atrás.

En el otro extremo se encuentran la pequeña porción de industrias que también desde hace meses vienen admitiendo incrementos en su nivel de actividad. Ese guarismo era de 13% en abril; 15,1% en marzo y 13,4% en febrero pasado.

El superior porcentaje de empresas fabriles cordobesas que están atravesando por un largo período de contracción hace que las expectativas se mantengan en terreno negativo.

Según el relevamiento, 49,7% del total de empresas consultadas consideró que el nivel de actividad caerá en el primer semestre del año, respecto del mismo lapso de 2018. Mientras, 28,3% de las consultadas cree que se mantendrá igual, en tanto que sólo 14,5% cree que se incrementará.

En todo el país

El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU) también divulgó ayer el resultado del relevamiento del promedio de la actividad fabril correspondiente al mes de marzo, en todo el país.

Así, según la UIA, la industria registró una caída de 13,6% interanual en el tercer mes del año, lo que significó el undécimo mes consecutivo de contracción, en tanto que el cierre del primer trimestre mostró una caída de 9,3% interanual.

De acuerdo con el reporte, marzo continuó la tendencia registrada en los últimos meses ya que la contracción de la producción se verificó en casi la totalidad de los rubros manufactureros.

Los que lideraron la caída fueron el sector automotor (-41,1%) producto del retroceso de la demanda interna y un menor crecimiento de Brasil, metales básicos (-26,7%) y minerales no metálicos (-14,7%).

Con plantas paradas en el sector automotriz y capacidad ociosa de 65%, la menor demanda de insumos afectó a la producción siderúrgica, que a la vez sigue afectada por la baja actividad de la construcción, explicó el informe.

En ese sentido, la contracción de las obras públicas y privadas afectó la demanda de insumos, materiales y productos de las industrias de minerales no metálicos, como es el caso de los despachos de cemento portland que cayeron 12%.

El CEU, no obstante, destacó que el resto de los sectores se contrajo de manera más moderada, aunque en algunos casos las caídas se aceleraron respecto de los meses previos, como el caso del segmento de alimentos y bebidas que tuvo en marzo la mayor caída de los últimos quince meses (-6,7%).

En el mismo sentido, la producción metalmecánica se contrajo por undécimo mes consecutivo con un índice de -8,7%, la edición e impresión -4,5%, mientras que la excepción a la baja fue papel y cartón que subió 1,2% interanual.

El reporte de la UIA también explicó que la actividad del tercer mes del año se vio también afectada por la caída de las exportaciones, la débil demanda interna y las elevadas tasas de interés, lo cual reflejó también la menor capacidad instalada de la industria que llegó a 57,7%, más de nueve puntos por debajo del mismo mes de 2018.

Finalmente, en cuanto a la demanda externa, las exportaciones de las manufacturas de origen industrial cayeron 6,5% interanual, con un desempeño a la baja generalizado en términos de destinos y productos.

Si el análisis se hace por los países de destinos de las MOI argentinas, las mayores caídas se registraron en las compras desde Estados Unidos (-37,8%), China (-20,8%), y Brasil (-10,2%).

Respecto a los sectores y su desempeño exportador, las mayores caídas ocurrieron en materias plásticas y sus manufacturas (-26,2%), metales comunes y sus manufacturas (-26%), y productos químicos y conexos (-11%).