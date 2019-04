Jubilaciones subieron 40,2%, pero igual quedaron 13 puntos abajo de la inflación

El promedio llegó a $42.890 para la Caja. El mayor incremento lo recibieron los docentes por aplicación del retroactivo de 5% más cláusula gatillo de 2,88%. Aun así, la suba promedio en el último año se ubicará muy por debajo del incremento de precios

La haber promedio que pagó la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba en marzo alcanzó a 42.890 pesos, 40,2 por ciento por encima de igual mes del año pasado. La suba, sin embargo, se ubica muy por debajo de la inflación observada en el mismo período.

Si bien los datos de marzo aún no fueron informados, suponiendo una inflación del 3,5 por ciento, la medición interanual marcaría un alza del 53,56 por ciento.

Esa situación se produce aún pese a que la mayoría de los beneficiarios de la Caja son pasivos de la Administración Pública provincial que el año pasado cobraron cláusula gatillo hasta septiembre y cerraron el año con un aumento del 36 por ciento más un bono de 4.200 pesos. Y ya en 2019, vienen percibiendo subas en línea con la inflación aunque con un mes de rezago.

Otros sectores, en cambio, como los ex empleados de la EPEC, tuvieron aumentos ciertamente magros toda vez que la paritaria con Luz y Fuerza se ubicó muy por debajo de la inflación, en el marco del plan de ajuste que aplica la compañía y en medio de una fuerte disputa entre las partes. Con todo, el haber promedio de los jubilados de EPEC “soporta” un eventual atraso. De hecho, según los datos oficiales a marzo, el promedio fue de 75.137 pesos.

Por lo demás, los 42.890 pesos promedio pagados en marzo, fueron el equivalente al 115 por ciento del haber neto de aportes personales de los trabajadores en actividad, según indicó el organismo. Ese cálculo fue efectuado conforme un aporte personal del 16,5 por ciento. Sin embargo, la comparación se realizó con los salarios promedio de febrero, esto es aún sin la actualización de marzo. Seguramente, si el cotejo fuera con los haberes de los activos de marzo, la “tasa de sustitución” sería inferior.

Los aumentos de marzo

Con la liquidación del tercer mes del año, se actualizarán los haberes previsionales de 91.461 beneficios, cifra que representó el 87,5 por ciento del total de la población cubierta por el sistema previsional provincial. Los aumentos generaron una expansión del gasto previsional de la Caja de 166,9 millones de pesos al mes, monto que implicó un incremento del 4,1 por ciento del gasto mensual corriente.

Los incrementos de marzo tuvieron su origen en tres fuentes diferentes. Por un lazo, aumentos salariales por aplicación de movilidad por Índices Salariales Sectoriales (ISS).

En paralelo, por subas salariales promedio por aplicación de movilidad por Índice Promedio de Salarios (IPS). Ese tipo de movilidad se aplica semestralmente (con los haberes correspondientes a los meses de marzo y septiembre de cada año) a jubilados y pensionados asignados al Sector General, “dado que en su vida activa no prevalece ningún sector de movilidad, y a los ex empleados de Comunas, Comisiones Vecinales y Municipios con menos de 40 empleados que aún no han presentado la documentación necesaria para la confección del índice de Salarios Sectorial correspondiente”.

Finalmente, una tercera vía de aumento fue la suba del Tope Jubilatorio.

En función de los aumentos de salarios sectoriales otorgados a los agentes activos se liquidaron 117 incrementos correspondientes a 101 sectores, entre los que se encuentran 30 correspondientes a la administración pública provincial, 18 reparticiones autárquicas y 53 correspondientes a municipios del interior provincial.

En términos del impacto económico, el 85,5 por ciento de aumento del gasto corriente se explicó por la movilidad otorgada a ex agentes de la administración central, el 10,9 por ciento a beneficiarios de reparticiones autárquicas, mientras que el 3,6 por ciento restante a municipios del interior provincial.

En el sector público provincial se incrementaron los haberes de los ex empleados de 30 reparticiones. Los aumentos benefician a 77.895 jubilaciones y pensiones, generando un incremento mensual del gasto previsional de 136,3 millones de pesos, con una suba promedio por beneficio de 1.750 pesos.

Tanto por la participación en el incremento del gasto como por la cantidad de beneficios con aumento, se destaca el incremento otorgado al sector Docentes y al de ex agentes policiales. En el caso de Docentes, unos 35.000 beneficios recibieron un incrementado promedio en poco más de 2.700 pesos, lo que representó un alza del 8,1 por ciento.

En la práctica, los educadores percibirán un haber medio superior a los 36.000 pesos.

El incremento mensual del gasto previsional será cercano a los 95 millones de pesos.

Por su parte, en el caso de los ex agentes policiales, el aumento otorgado beneficia a 15.887 jubilaciones y pensiones, incrementándose en 15,9 millones de pesos el gasto mensual de la Caja. El haber medio del sector se incrementó en poco más de 1.000 pesos, superando los 34.000 pesos durante marzo.

Respecto a las reparticiones autárquicas, el incremento benefició a ex empleados de 18 sectores. Los aumentos beneficiaron a 8.780 jubilaciones y pensiones, incrementando el gasto previsional mensual en 17,4 millones de pesos, con una suba promedio por beneficio cercana a los 2.000 pesos.

Por la participación en el incremento del gasto y por la cantidad de beneficios con aumentos, se destacan los aplicados al personal del Banco de Córdoba y al de convenio de la EPEC. Respecto al Banco, el aumento alcanzó a 4.378 jubilaciones y pensiones, con una suba del gasto mensual del orden de los 3,4 millones de pesos. El haber medio del sector se incrementó en 768 pesos, superando así los 65.200 pesos durante marzo.

En cuanto al personal de convenio de la EPEC, 3.169 beneficios obtuvieron subas promedio de 3.637 pesos, superando así el haber medio del sector los 75.100 pesos, 5 por ciento por encima del monto anterior. El gasto mensual se incrementó en alrededor de 11,5 millones de pesos.

Asimismo, en el caso de los municipios de la Provincia, se liquidaron 59 aumentos en 53 sectores, beneficiando a poco más de 3.000 jubilaciones y pensiones. El incremento de los haberes generó un costo mensual adicional para la Caja de 5,7 millones de pesos. La suba promedio del haber se ubicó en torno a los 1.900 pesos por beneficio, aunque ese valor difiere notablemente entre municipios.

Por aplicación del Índice Promedio de Salarios (IPS), se otorgaron aumentos de haberes a 1.039 beneficios correspondientes a 189 municipios y comunas del interior y a 321 beneficios que integran el Sector General. Los incrementos reflejan la marcha de los salarios medios del sector público provincial entre los meses de julio y diciembre de 2018. Los aumentos por aplicación del IPS implican un incremento mensual de los haberes del 19,4 por ciento. La suba promedio es de 4.550 pesos por beneficio, y el incremento mensual del gasto corriente de la Caja ascendió a 6,2 millones de pesos.

Tope jubilatorio

El segundo párrafo del art. 53 de la Ley 8.024 (texto ordenado por Decreto N° 40/09) establece que “el haber máximo de jubilación y acumulación de beneficios compatibles por el mismo titular (…) será igual al 82% móvil del sueldo asignado al cargo de Gobernador de la Provincia, no pudiendo disminuir el haber del beneficio en un porcentaje superior al 10%”, estando exceptuados de esta disposición los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y el personal con estado policial.

En función del incremento vigente del sueldo de gobernador, el límite a partir del cual se aplica la deducción de hasta el 10 por ciento del haber pasó de 153.988 a 158.418 pesos en marzo.

Se trata de un aumento del 2,88 por ciento, que tiene impacto sobre 388 beneficios, generando un incremento mensual en el gasto corriente de la Caja equivalente a 1,3 millones de pesos. La mayor incidencia en el gasto se da en los sectores de Autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Legisladores; y en la EPEC. Dentro de los 677 beneficios alcanzados por el anterior tope, el 9 por ciento (64 beneficiarios) deja de estarlo al modificarse el nivel del tope, pasando a cobrar la totalidad de sus haberes.

A su vez, dentro de los 613 beneficios que siguen alcanzados por el tope, existen 324 casos para los cuales el aumento del tope implica una reducción de la proporción del haber deducido por este concepto. Finalmente, la medida es neutral para 289 beneficios, ya que en la práctica la aplicación del tope continúa siendo una reducción del 10 por ciento de su haber.

Declaraciones Juradas

La Caja de Jubilaciones informó que actualizó la versión del Sistema Integrado de Jubilaciones de Córdoba (Sijcor) a través del cual las entidades empleadoras como municipios, comunas y colegios profesionales, entre otros, presentan de manera on line las declaraciones juradas de sueldos, aportes y contribuciones.

El sistema está diseñado para ingresar información de los empleados a los organismos de la Seguridad Social de la Provincia como la Caja, Apross y la Dirección de Seguro de Vida.

La nueva versión permite la actualización de las alícuotas de aportes personales y contribuciones patronales sólo del sector Policía, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcotráfico, de acuerdo a lo dispuesto por Decreto 2059, que tiene vigencia a partir de los sueldos de diciembre de 2018.