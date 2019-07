Iveco acordó estabilidad laboral por 17 meses y producirá un camión a GNC

El convenio incluye a 400 trabajadores. El nuevo vehículo pesado comenzará a fabricarse en agosto y se venderá en el mercado interno. Transportistas expresaron sus reservas sobre la relación costo-beneficio. Renault y Fiat siguen con suspensiones. Smata logró una suba de salarios de 9,66% trimestral

La fabricante de camiones Iveco acordó con la delegación cordobesa del Smata mantener sin cambios la dotación de personal hasta fin de 2020, al tiempo que confirmó que desde el mes próximo comenzará a producir en la planta de barrio Ferreyra de la ciudad de Córdoba un camión impulsado a Gas Natural Comprimido (GNC).

El acuerdo involucra a 400 empleados y replica el que ya se había firmado tiempo atrás en Renault, aunque en este último caso sólo con estabilidad hasta fin de 2019.

Con todo, el convenio no evita suspensiones por el período de vigencia.

De hecho, en el caso de la automotriz francesa, siguen las suspensiones de todos los trabajadores desde principios de julio, a excepción de la planta de Nissan, que produce camionetas y que ya volvió a trabajar.

El resto retomará tareas desde la semana que viene, aunque aún es incierto el horizonte inmediato. Se descuenta que habrá nuevas suspensiones.

Lo mismo para el caso de Fiat, que continúa con paradas de entre dos y tres días por semana.

Por su parte, Volkswagen trabaja con normalidad y con los planes para su nueva caja de velocidad.

Como fuere, ya todas hicieron algún ajuste en materia de personal, ya sea con retiros voluntarios, pasividades anticipadas o bien discontinuidad de contratos.

En cuanto al acuerdo con Iveco, comunicado por Smata Córdoba, se produjo luego de reuniones entre el secretario General del sindicato, José Alberto Porras, y el Gremial, Rafael Avaca, con autoridades de la compañía.

El convenio incluye cinco puntos. Por un lado, la estabilidad laboral de los empleados hasta diciembre de 2020. Asimismo, la producción de camiones con GNC. Se planifica producir dos unidades diariamente a partir de agosto, para llegar a 20 unidades por día en el mes de diciembre.

En tanto, el tercer punto se relaciona con la situación laboral: “En el caso de haber suspensiones, los operarios cobrarán 75 por ciento del salario neto”.

En paralelo y respecto a la producción, se realizará un proceso de “adecuación” para la línea de chapa y pintura de cabinas y a la vez serán capacitados los operarios de esas líneas para que puedan ser parte de “otros procesos”.

En cuanto a la llegada de cabinas desde Brasil, el texto señala: “Será transitoriamente”. Y en la misma línea: “En el caso que el proyecto de fabricar camiones con GNC no funcionara, la empresa seguirá produciendo cabinas en nuestro país”.

Es que una noticia se vincula con la otra. Originalmente, a comienzos de este año, el gremio denunció que Iveco traería las cabinas fabricadas desde Brasil, con lo que peligraba el trabajo de unos 200 empleados, la mitad del plantel de la automotriz.

La producción de camiones a GNC pretende suplir esa falta de trabajo.

Concretamente, Iveco había comunicado que a partir del mes de noviembre, los modelos Trakker, Tector 170, 240, 260, Hi Road 360, 440, 480 y 560, Cursor 9 y Cursor 13, montarán cabinas producidas en Brasil para su ensamblaje en la planta de Córdoba.

El gremio había advertido sobre que la decisión se produciría con el agravante de que el modelo Hi Way ya se está produciendo en su totalidad en tierras brasileñas y se ensambla en esta provincia en la terminal Ferreyra. “La cuestión a futuro podía generar perjuicios en los puestos de trabajo de nuestros representados. Lo que era un importante riesgo para la fuente de trabajo de aproximadamente 200 operarios que llevan adelante dichas tareas”, destacó.

Presentación y dudas

En cuanto al camión que se producirá en Córdoba impulsado a GNC, será el modelo Tector.

Actualmente, la compañía ya importa vehículos con esa propulsión. Son los modelos Stralis y Daily.

Fuentes del sector del transporte de cargas aseguraron a Comercio y Justicia que los camiones impulsados a GNC -también Scania se sumó este año al mercado-, no han tenido la recepción que las terminales imaginaban. “La relación costo-beneficio no fue la que muchos esperaban”, admitió una fuente de una de las cámaras que reunen a los empresarios del transporte de cargas.

De hecho, el modelo de Iveco impulsado a GNC fue presentado en la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (Cedac) cuatro meses atrás. Fue luego de la presentación que hiciera la propia Iveco de sus modelos en Expoagro en San Nicolás.

En aquel momento, la empresa realizó el lanzamiento en el país de la gama Natural Power.

“Tras introducir al mercado local el Daily Hi-Matic (el primer utilitario con caja automática de ocho marchas) en 2017, este año avanza con la incorporación al mercado local del Daily Blue Power y el Stralis a GNC. Además presentó el anticipo del Tector 160E21 a GNC que comenzará a fabricarse en Argentina en el último trimestre del año”, señaló entonces.

Ahora, el modelo Tector a GNC comenzará a producirse el mes próximo en Córdoba.

“La introducción de la gama Natural Power al mercado argentino responde principalmente a un cambio de la matriz energética en los vehículos comerciales del país, pero también para ofrecer a nuestros transportistas una solución más rentable en su operación. Por otra parte, es una muestra del interés de la marca por reducir la huella de carbono en el medio ambiente”, afirmó en aquel momento Sebastián Rodríguez Macías, director Comercial de Iveco Argentina, quien recordó que en Europa hay más de 30 mil vehículos de la marca impulsados con GNC.

El Tector cordobés

Más allá de los modelos que Iveco ya importa y que vienen equipados con gas, el camión Tector que se producirá en Córdoba tendrá un motor de 6 litros y 6 cilindros, con 210 caballos, transmision manual de 12 marchas y tracción 4×2. Su precio será de aproximadamente 95.000 dólares + IVA, siempre según informó Iveco oportunamente en Expoagro.

La fábrica explicó que con el uso del GNC en lugar del diésel el ahorro en dinero en combustible podría llegar a 60%, considerando que un litro de gasoil es 75% más costoso que un metro cúbico de GNC.

Respecto de la autonomía, la marca italiana indicó que los cuatro modelos de la gama a GNC (Daily Furgón y Chasis, Strails y Tector) ofrecerán un rendimiento de 400 kilómetros, aproximadamente, lo que permitirá su uso urbano e interurbano.