Insumos de construcción ya acumulan alza de hasta 30%

Se trata de los relativos a la obra pública, como asfalto, hormigón, hierro y aluminio, según la Cámara de la Construcción. En tanto, los materiales para edificar una vivienda tipo subieron 15% en el año, reveló la Dirección de Estadísticas de la Provincia. Ferreteros reconocieron que habrá más aumentos y freno de la actividad

Los principales insumos para la construcción, y en particular los destinados a la obra pública, registraron subas del hasta 30% promedio en los últimos meses, con excepciones como el asfalto, que aumentó 34% desde la devaluación de fines de abril, según admitió el presidente de la Cámara de la Construcción, Marcos Barembaum. “La devaluación pegó de lleno en insumos claves, como asfalto, acero, hierro, aluminio y hormigón”, enumeró.

Los datos oficiales de esas subas los informará el Gobierno provincial en las próximas horas cuando difunda el denominado Índice de Obra Pública, que coteja los precios de los insumos para los trabajos públicos, que sirve de referencia para la redeterminación de precios de los contratos.

Ayer, no obstante, se conoció el Índice del Costo de la Construcción (ICC) para la ciudad de Córdoba, que releva los precios para la edificación de una vivienda tipo bajo la modalidad “llave en mano”.

Según los datos de mayo, el indicador general aumentó 1,81% y acumuló en los primeros cinco meses del año un alza de 13,7%.

Sin embargo, el principal ponderador para la construcción del ICC, esto es el rubro Materiales, aumentó en mayo 3,6%, y en 2018 subió 14,93%. Se trata de un ítem que explica 52,07% del valor del metro cuadrado de construcción llave en mano, que al quinto mes del año alcanzó $14.862,6.

Los otros ponderadores no mostraron en mayo mayores cambios.

Así, Mano de obra, que explica 44,45% del índice general, bajó 0,07%. No obstante, en el año acumula un aumento de 13,01%.

Finalmente, el rubro Varios que, entre otros puntos, incluye los honorarios profesionales, no registró variaciones en mayo. En 2018 suma 5,56%. De todas formas, este rubro apenas incide en el índice total: sólo 3,48%.

Los datos informados por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia muestran así que el costo de la construcción no escapa a los aumentos generalizados de precios en todos los frentes.

Particularmente el rubro Materiales es el que muestra mayor dinamismo, siempre en coincidencia con las variaciones del dólar.

De hecho, con la devaluación de diciembre de 2015, a poco de asumir Mauricio Macri, esos insumos registraron un aumento de 4,93% ese mes, y de 4,73% en enero de 2016.

Después hubo un período de estabilidad, que volvió a quebrarse en febrero de este año, también en coincidencia con la devaluación de diciembre. Entonces, los materiales de construcción subieron 3,66%.

En tanto, ya en mayo, el alza volvió a ser importante, 3,6%, para acumular en el año una suba de 14,93%.

De todas formas, los insumos siguieron subiendo en junio.

“Hubo aumentos generalizados, particularmente de materiales con insumos importados o atados al dólar y en junio siguieron en alza”, explicó a Comercio y Justicia el gerente de la Cámara de Ferreteros, Daniel Racca, quien admitió asimismo un parate en la actividad.

“Hay menos ventas, eso se nota”, dijo, al tiempo que también reconoció problemas en la cadena de pagos y el alto costo de descontar un cheque, con tasas de interés “por las nubes”.

Por su parte, Barembaun también reconoció que ya se percibe una ralentización de algunas obras y que comienzan a prolongarse los plazos de pago.

De todas formas, al menos por ahora, no hay pérdidas de puestos de trabajo -de manera contundente…-. Igual, el empresario cree que en algún momento habrá despidos aunque los supeditó al ritmo de la obra pública, que hoy es importante.

El valor del metro cuadrado

Por lo demás, el ÍCC para la ciudad de Córdoba determinó que, después de la suba de mayo, el metro cuadrado de construcción “llave en mano” para una vivienda tipo se ubicó en $14.862,6.

Ese indicador subió 85,56% desde que asumió Mauricio Macri, en diciembre de 2015.

En rigor, se ubica levemente por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, para la ciudad de Córdoba, fue de 99,6% en el mismo período.

El ICC mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción de una vivienda social tipo.

Actualmente, ésta está compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño. La superficie cubierta es de 50,25 metros cuadrados cubiertos, la mampostería es de bloque cerámico con revoque grueso y fino, los pisos son de cerámica y el techo, de losa.

Este costo no incluye el valor del terreno. En cuanto a la mano de obra y demás, se contempla el valor de la contratación de un profesional para que realice el diseño, la dirección de obra y el resto del personal (albañil oficial, medio oficial y peón), según aclara el anexo metodológico que informa el Gobierno provincial.