Industriales reclamaron cambios en licencia ambiental y freno a la tarifa eléctrica

Plantearon al Gobierno de Córdoba que modifique las reglamentaciones de la Ley de Ambiente. Aseguran que complica determinados rubros en momentos críticos. También pidieron morigerar tarifas a EPEC. Desde la Provincia derivaron reclamo al ministro López y aseguran que no hay margen para congelar la energía. Promesa por bitrenes

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) reclamó formalmente al Gobierno de Córdoba una urgente revisión de las reglamentaciones de la Ley de Ambiente al señalar que, tal como están redactadas, dificultan sobremanera el cumplimiento de los requisitos en determinados rubros para poder obtener la Licencia Ambiental.

Ese estándar es clave para poder seguir produciendo y de hecho su ausencia, por falta de cumplimiento a las exigencias vigentes, dificulta incluso la obtención de créditos para la actividad.

En forma paralela, los industriales plantearon la necesidad de frenar la escalada de las tarifas eléctricas, en este caso de la EPEC.

En otro orden, expusieron la necesidad de acelerar las normas necesarias para permitir la circulación de bitrenes en rutas provinciales.

Los reclamos fueron confirmados a Comercio y Justicia por el titular de la entidad, Marcelo Uribarren, tras una reunión mantenida el viernes último con los ministros de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, y de Trabajo, Omar Sereno, en el marco del denominado Consejo Consultivo Industrial.

Los planteos eran prioritarios para la UIC en un contexto donde el nivel de actividad aparece fuertemente afectado por la crisis económica.

Sin embargo, las respuestas no fueron en principio las esperadas por los industriales, al menos no en su totalidad.

Respecto a la Licencia Ambiental, Avalle derivó el tema al ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López.

“No nos oponemos a la mejora de los estándares ambientales, sólo que, tal como están redactadas las reglamentaciones a diferentes artículos de la ley, hacen muy engorroso el cumplimiento de las exigencias particularmente en determinadas actividades y en el caso de algunas pymes directamente se les hace imposible cumplir”, resumió Uribarren.

El dirigente fabril dijo que -además de las inversiones que muchas industrias deben hacer para obtener la Licencia Ambiental- también hay trámites burocráticos que dificultan el avance de la gestión.

“En algunos casos, hay empresas que han tenido problemas para gestionar créditos por falta de ese requisito”, alertó.

La norma en vigencia obliga a todos los sectores a contar con ese visado que apunta a morigerar el impacto ambiental de cada industria, por ejemplo a partir de la reducción de emisión de gases contaminantes o efluentes.

Sin margen para congelar tarifas

En cuanto al planteo para frenar las subas en la tarifa eléctrica, Avalle fue contundente al señalar que no hay margen para absorber el aumento de costos, no sólo por parte de la EPEC sino también del Gobierno provincial.

De hecho, mientras los industriales mantenían el encuentro con los ministros, se conocía que EPEC solicitaba al Ersep un aumento de tarifas, con vigencia a partir del 1 de julio próximo.

El expediente, que ingresó al ente de control el mismo viernes, corresponde al aumento de costos del primer semestre del año. Según se informó, los aumentos serán variados. Así, para los usuarios Residenciales, el alza será de 9,56 por ciento; para Cooperativas, de 5,96 por ciento; para Grandes Consumos en Media Tensión, de 8,93 por ciento, y para Grandes Consumos en Alta Tensión, de 6,66 por ciento.

Será el primer aumento de tarifas del año producto del incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD). Sin embargo, no será la primera suba para comercios, pymes e industrias. De hecho, Comercio y Justicia informó tiempo atrás que EPEC decidió trasladar a esos usuarios la suba de la energía mayorista aplicada por el Gobierno nacional desde el 1 de mayo y que se repetirá desde agosto. El alza en cada escalón se ubica en torno a 2,5 por ciento promedio.

En ese marco -aunque no se mencionó de manera directa- quedó en claro que EPEC volverá a ajustar tarifas dentro de tres meses o en el mejor de los casos antes de fin de año, en función del impacto de los costos sobre la distribución de energía.

Por lo demás, los referentes de la UIC y los ministros Avalle y Sereno hicieron un repaso de la situación económica en general y el impacto en la industria.

“Todos coincidimos en la preocupación por la coyuntura”, admitió Uribarren. La situación crítica que en particular castiga a determinados sectores no se refleja -sin embargo- en una masiva apertura de procedimientos preventivos de crisis, según reflejó con cifras el ministro Sereno.

“Me parece que muchas empresas buscan acordar condiciones con los trabajadores para superar el momento sin necesidad de recurrir al Ministerio para abrir un procedimiento”, consideró el dirigente industrial.

Uribarren dijo que -si bien el nivel de actividad parece haber tocado un piso- nada hace suponer que vaya a haber una pronta reactivación, al menos con la dinámica necesaria para hablar de crecimiento sostenido.

“Por lo menos hay algunas variables que se estabilizaron, como el dólar, pero sigue habiendo serios problemas -por ejemplo- a partir de las elevadísimas tasas vigentes y una inflación que, si bien parece ceder, no lo hace de manera ostensible”, concluyó.

Bitrenes

La única buena noticia concreta que recibieron los industriales llegó por el lado de los bitrenes. Avalle prometió que en las próximas horas estará la reglamentación a la norma para que esos vehículos de gran porte puedan circular por rutas provinciales, al menos de manera provisoria por determinados puntos. Hasta el momento, los bitrenes sólo pueden transitar por rutas nacionales, según la norma vigente y reglamentada por el Gobierno nacional.

La posibilidad de contar con ese tipo de transporte es clave para abaratar costos logísticos, según insiste el sector industrial.

También el Foro Productivo Zona Norte

Paralelamente a la reunión de la UIC con funcionarios del Gobierno provincial, empresarios pyme que integran el Foro Productivo Zona Norte elevaron una carta con una serie de reclamos y planteos dirigidos al Gobierno.

El documento, que se elaboró la semana pasada, reclamó la “reducción del impuesto a los Ingresos Brutos cuando no la exención definitiva de dicha imposición a pymes; que se solicite a los representantes legislativos de la Provincia en el Congreso de la Nación la urgente elaboración y presentación de un proyecto de ley para solicitar la eliminación del denominado impuesto al cheque y que se conforme una mesa intersectorial integrada por entidades empresarias, gremios y gobierno para avanzar en el análisis y posterior propuesta a los organismos nacionales pertinentes a fin de que se modifique y reglamente la Ley Laboral, ubicándola como una real herramienta de mayor empleabilidad y competitividad”.

Asimismo, también pidieron por la “creación de un instrumento crediticio -a través del Banco de Córdoba- que permita a la pymes tomar un financiamiento competitivo al tiempo que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Industria, Comercio y Minería convoque a la totalidad de las Cámaras y Asociaciones Empresarias de nuestro territorio y a los legisladores que correspondiere a un plenario de trabajo para la elaboración de propuestas cuyo resultado sea la definición de mejoras para poner a las industrias y comercios de Córdoba en el camino de una verdadera gesta productiva, elaborando un plan de contingencia para sortear la crisis actual y la confección de un programa de mediano plazo que dinamice las inversiones y la competitividad”.

El documento fue entregado por la UIC a los ministros aunque no fue eje de la reunión entre los industriales y los funcionarios provinciales.