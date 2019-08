Industria y construcción cerraron el primer semestre con una baja acumulada de 9,4%

Según la encuesta cualitativa del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los empresarios consultados no esperan mayores variaciones para este trimestre

La actividad industrial bajó 6,9% en junio frente a igual mes del año pasado, la de la construcción cayó 11,8% y ambas acumularon un descenso de 9,4% en el primer semestre del año, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos en la jornada de martes, la actividad fabril cayó 1,8% respecto de mayo, mientras que en el caso de la construcción la baja intermensual fue de 4,2%, quebrando una tendencia de desaceleración de la contracción que se había registrado en meses anteriores para ambos rubros.

En detalle, en el sector manufacturero, la división alimentos y bebidas registró un aumento de 1,3%; productos del tabaco cayó 3,4%; productos textiles se retrajo 18,5%; y prendas de vestir, cuero y calzado observó una disminución de 10,2%.

Mientras tanto, madera, papel, edición e impresión cayó 3,2%; refinación del petróleo registró un alza de 2,8%; sustancias y productos químicos descendió 10,5%; y productos de caucho y plástico se contrajo 6,2%;

También descendieron las producciones de productos minerales no metálicos (-8,2%); industrias metálicas básicas (-4,6%); productos de metal (-11,8%); maquinaria y equipo (-9,1%); otros equipos, aparatos e instrumentos (-8,8%); vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-28,7%); otros equipo de transporte (-32,2%), y muebles y colchones (-15,3%)

Con estos resultados, el Indec consultó a los empresarios sobre las expectativas del sector fabril para este tercer trimestre y 36,3% de los entrevistados estimó que la demanda interna continuará en baja, contra 20,2% que anticipó una recuperación, mientras que 43,5% restante no anticipó mayores cambios.

En cuanto a las exportaciones, 26,2% de los consultados por el Indec prevé un incremento hasta septiembre inclusive, mientras que 21,9% consideró que declinarán, y la mayoría (51,9%) no vislumbró mayores cambios.

Sobre las importaciones, más de la mitad participantes del relevamiento indicaron que tampoco tendrán modificaciones para o que resta del año (58,7%), mientras el resto se dividió en una tendencia a la disminución (28,8%) y aumento en menor medida (12,5%).

En cuanto a la capacidad instalada, los empresarios se orientaron por indicar que tampoco tendrá mayores variaciones (55,6%) y lo mismo pasó con la pregunta referida a las necesidades crediticias (49,4%).

Por el lado de la construcción, y según los datos oficiales de junio, se registraron bajas en el consumo aparente de artículos sanitarios de cerámica (-25,3%); pinturas (-23,4%); placas de yeso (-19,7%); hormigón elaborado (-18,2%); hierro redondo y aceros

(-17,7%); asfalto (-16,9%); pisos y revestimientos cerámicos (-15,7%), cales (-12,0%), mosaicos ( -11,8%), cemento (-11,4%); y ladrillos huecos (-5,8%). Mientras, sólo registró una suba el yeso (4,5%).

Con relación a los puestos de trabajo en este sector, medido en el mes de mayo, se indicó una muy leve suba intermensual de 0,3%, y una disminución de 2,2% interanual en comparación con el quinto mes de 2018.

En cuanto a las perspectivas del rubro también para este trimestre en curso, las encuestas realizadas a los empresarios “muestran expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado tanto se dediquen a realizar principalmente obras privadas o públicas”, correspondientes a la evolución de la actividad, los puestos de trabajo y las necesidades crediticias, según precisó el Indec en su informe.