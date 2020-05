Industria: el uso de la capacidad instalada cayó a 51,6% en marzo

El Indec refirió que -si bien la cuarentena fue decretada el 20 de marzo- las restricciones comenzaron antes, de manera espontánea, e impactaron fuertemente en la actividad fabril, que bajó 16,8%

La utilización de la capacidad instalada de la industria bajó a 51,6% en marzo, mes en el que comenzó el aislamiento social preventivo para combatir la pandemia de coronavirus. Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la merma en el uso de la capacidad instalada fue de 7,2 puntos porcentuales respecto de igual mes de 2019, lo que resultó “un correlato” de la caída de 16,8% que registró también la producción industrial en el mismo período.

El promedio de uso de la capacidad resultó incluso inferior al de febrero, que se ubicó en 59,4%, “porque si bien el aislamiento fue decretado el 20 de marzo, estas restricciones comenzaron antes de manera espontánea e impactaron fuertemente en la actividad fabril de marzo que resultó 17% menor a la de febrero”, se indicó. De acuerdo con el detalle del informe, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general de 51,6% fueron: la refinación del petróleo (70,8%), papel y cartón (68,9%), sustancias y productos químicos (68,5%), industrias metálicas básicas (58,5%), productos alimenticios y bebidas (55,6%) y productos del tabaco (53,6%).

En contrapartida, los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general fueron: edición e impresión (50,4%), productos minerales no metálicos (42,1%), productos de caucho y plástico (39,8%), la metalmecánica excepto automotores (30,4%), productos textiles (28,7%) y la industria automotriz (25,9%).

Expectativas

En cuanto a las perspectivas del sector para el segundo trimestre, 74% de los empresarios encuestados por el Indec consideró que la demanda interna continuará en baja, contra 9,8% que prevé una suba, mientras que el restante 16,2% no prevé mayores cambios. En cuanto a las exportaciones, 63,7% de los entrevistados estima un deterioro hasta junio inclusive, contra 8,8% que anticipó una mejora, mientras que el restante 27,5% no avizora mayores cambios.

Desde el ámbito empresario, la Unión Industrial Argentina (UIA) realizó una encuesta entre el 13 y 15 de abril en la que participaron 607 empresas de diversas actividades, regiones y tamaño, en la se verificó que, como producto de la cuarentena obligatoria, 72% de las compañías del sector fabril registraron una caída de las ventas mayor a 60%.

Una de las principales preocupaciones entre los empresario y los trabajadores es el tema salarial. Dentro del grupo que tuvo un fuerte retroceso de las ventas, 87% dice que tiene serias dificultades para pagar sueldos, de acuerdo con el sondeo de la UIA: 64% de las firmas indicó que no podrá pagar sueldos y otro 23% que solo podrá pagar aproximadamente la mitad.

Entre las compañías se relevó a 410 empresas industriales y 197 correspondientes a distintos rubros. La mayoría de quienes contestaron la encuesta fueron empresas con hasta 50 empleados. En tanto 114 tienen entre 50 y 500 empleados y 14 de ellas, cuentan con más de 500 personas en sus dotaciones.

Dentro de este grupo, 65% son empresas de actividades no exceptuadas. El restante 35% responde a actividades exceptuadas, por lo que incluso en los sectores esenciales la producción y las ventas están condicionadas, según el informe de la entidad.

