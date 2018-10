Impulsan incentivos para hacer crecer el mercado de seguros

El secretario de Finanzas reconoció ayer que el Gobierno trabaja en beneficios “fiscales” a fin

de potenciar esa industria, que identificó como “el motor de las inversiones productivas”

El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, disertó ayer en un evento de la Asociación Civil de Seguros de Vida y Retiro de la República Argentina (Avira), oportunidad en la que reconoció que el Gobierno nacional trabaja en un plan de incentivos fiscales para desarrollar un “sólido” mercado de capitales.

“Creemos que de esta forma se va a volver a revalorizar el rol del sector como inversor en el proceso productivo de la economía”, sostuvo.

“Desde el Gobierno identificamos la industria del seguro como el motor de las inversiones productivas”, señaló, y consideró que está convencido de que es el mercado con “mayor potencial” de desarrollo.

“Las reformas estructurales están dadas para que comience ese proceso, que ahora se va a desarrollar sobre bases sólidas porque la economía está más diversificada”, auguró Bausili.

En ese sentido, dijo que “será clave la creación de incentivos fiscales para que las compañías aseguradoras logren captar inversiones a largo plazo y puedan recuperar la confianza en el desarrollo de nuevos productos”.

Finalmente, consideró que para lograr el desarrollo de un mercado de capitales más confiable es necesario trabajar “en forma conjunta” con las compañías de seguros y con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en “incentivos fiscales para las inversiones a largo plazo”.

El tema ya había sido mencionado en una entrevista con Comercio y Justicia por el entonces secretario de Servicios Financieros de la Nación, Leandro Cuccioli, hoy titular de la AFIP, cuando se refirió a la ley de reforma del mercado de capitales, que finalmente se aprobó en mayo pasado.

“Debemos generar las condiciones para que las personas tengan el incentivo de invertir en el largo plazo. En Argentina existen desde hace mucho tiempo deducciones impositivas para aquellos que quieran ahorrar en pólizas de seguro de vida y de retiro. Pero pasa que la desgravación impositiva para seguros de retiro es de cero pesos, y para la seguros de vida es de 996 pesos anuales. No parecen muy atractivos. Por lo tanto, hay que darle la potestad al Poder Ejecutivo para que actualice esos valores a fin de que generen incentivos para estimular la inversión a largo plazo”, había dicho el funcionario nacional.

“La idea es que el Ejecutivo pueda actualizar los deducibles de Ganancias para seguros de vida y de retiro a fin de que la gente pueda ahorrar a largo plazo, como se hace en otros países del mundo y que acá, como no se actualizan desde hace 20 años, no atraen a nadie”, agregó en aquella oportunidad, en la que disertó en la Jornada Federal de Asesoramiento a Pymes que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC).