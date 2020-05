“Hay que buscarle la vuelta a la salida de la cuarentena”

El economista se refirió a la situación económica nacional en el marco de la pandemia por

coronavirus y aseguró que el retorno a la actividad está ocurriendo “por derecha” con la venia

del Gobierno, o “por izquierda”, según la necesidad de empresarios y trabajadores

Invitado a disertar en el marco de una reunión de trabajo de la Fundación Mediterránea, el economista Juan Carlos De Pablo exhortó a los empresarios a “enfocarse” en la salida de la cuarentena instalada para morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus”.

“El poscoronavirus depende del ‘durante coronavirus’, por eso la importancia de focalizarse en el ahora, en lo urgente, y en buscarle la vuelta a la salida de la cuarentena”, indicó ante una audiencia virtual de más de 450 personas.

Una vez superada la pandemia, “en el poscoronavirus, ni todo va a ser igual que antes, ni todo va a ser diferente. Algunos creen que vamos a estar aletargados y planchados; yo creo que en la medida en que esto se vaya normalizando vamos a ir haciendo cosas. Lógicamente, no vamos a salir corriendo a comprarnos un pasaje de avión, las agencias de viajes y el sector del turismo están jodidas más allá del coronavirus”, describió con su estilo característico.

En el análisis de lo que se presenta ante la sociedad como una antítesis entre economía y salud, consideró lógico que el Presidente esté inclinado del lado de la salud; sin embargo, aseguró que el conflicto entre una y otra existe porque ambas están relacionadas con las personas.

“Lo que está en juego no es el fin de la cuarentena sino la flexibilización, porque la habilitación de la vuelta a las actividades se va a ir dando por derecha, con la venia del Gobierno, o por izquierda, obedeciendo a la necesidad de empresarios y trabajadores. Hay gente que se las está ingeniando para estar en la calle porque tiene necesidad de comer”, dijo y agregó: “Entendamos que hay una manera argentina de hacer las cosas. Si esto sigue muy estricto, la flexibilidad se va a ir dando de hecho”.

Al respecto, analizó que las pymes están complicadas, por lo que consideró necesario “estar atentos a la flexibilización, porque la cuarentena está empezando a terminar. Hay que privilegiar la liberación de actividades, empezando por lo posible, por donde el problema sea menor y eso va a ir disminuyendo la presión que hay entre oferta y demanda”, indicó.

Deuda externa e “impuesto a la riqueza”

Consultado sobre la renegociación de la deuda y la propuesta de reestructuración que hizo el Gobierno a los bonistas, De Pablo dijo: “No veo que el Gobierno pueda hacer otra oferta que sea creíble. Para mí no se arregla, no veo al Gobierno haciendo un planteo significativo, aunque yo estoy esperando un milagro”.

En tanto, al analizar el impacto del posible default en el que incurriría Argentina, explicó que no se sentirá sobre el sector público sino sobre el privado y que va a afectar según las relaciones de obligaciones que tenga cada empresa. “Un posible default no va a afectar al Presidente en cuanto a su imagen, de alguna manera lo va a vender”, aseguró.

Por otra parte, respecto del proyecto de ley que pretende aplicar un impuesto sobre la riqueza, el economista se manifestó negativamente: “Si la vara la ponen muy alta van a quedar dos familias y es probable que una de ellas tenga un castillo que no pueda vender. Hay que tener en cuenta que el Presidente hoy no tiene enfrente una oposición que lo quiera matar. Los problemas los tiene dentro de la propia coalición y se dan con su vicepresidente, con quien tiene una disputa de poder. Cuando a él le preguntaron por este proyecto, él contestó que no es su potestad sino la del Congreso. Él está enfocado en gestionar la pandemia”.

“Lo que está en juego no es el fin de la cuarentena sino la flexibilización, porque la habilitación de la vuelta a las actividades se va a ir dando por derecha, con la venia del Gobierno, o por izquierda, obedeciendo a la necesidad de empresarios y trabajadores”