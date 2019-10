Hasta septiembre, el alza de los precios mayoristas ya acumuló 40%

El incremento acumulado del año es superior al registrado el costo de vida durante el mismo período que fue de 37,7% promedio en todo el país, según la comparación de los datos difundidos por el Indec entre el miércoles y ayer. En la relación intermensual con agosto, el incremento fue de 4,2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que el índice de precios mayorista (IPIM) creció 4,2% en septiembre, que se explica por una suba de 4,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los productos importados.

Con estos incrementos, la variación interanual de este indicador se ubicó en 46,2%, mientras que el crecimiento acumulado en los primeros nueve meses de este año resultó de 40%, superior al 37,7% promedio país que se incrementó el costo de vida en el mismo período según las cifras oficiales difundidas el miércoles pasado.

“Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 4,4% en el mismo período. En este caso, la variación se explica por la suba de 4,6% en los productos nacionales y de 1,7% en los productos importados”, añadió el informe del Indec.

“Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,5% en el mismo período como consecuencia del aumento de 3,8% en los productos primarios y de 4,9% en los productos manufacturados y energía eléctrica”, completó el organismo estadístico. En el caso del índice de precios internos al por mayor (IPIM), la entidad desglosó el crecimiento de 4,4% de los productos nacionales de septiembre sobre el mes anterior, indicando que los productos primarios registraron una suba de 2,3%; los manufacturados y energía eléctrica, con un alza de 5,1%; subiendo los industriales 5,2% y la energía 0,7%.

Entre los productos primarios, el mayor crecimiento del mes de septiembre fue para los pesqueros (16,1%); seguidos de los agropecuarios (4,5%) productos minerales no metalíferos (4,8%) mientras que petróleo y gas registró una variación negativa de -0,9%. En tanto, las prendas de materiales textiles crecieron intermensualmente 11,6% seguidos de equipos y aparatos eléctricos (11,5%); productos minerales no metálicos (9,0%); otros medios de transporte (7,4%); papel y productos de papel (7,1%); productos de caucho y plástico (6,8%); tabaco (6,8%); sustancias y productos químicos (6,7%); alimentos y bebidas (6,2%); productos metálicos excepto máquinas y equipos (6,1%).

En tanto, en la comparación interanual los productos agropecuarios registraron un alza de 64,8%. En detalle fue 52,9% para pesqueros; 39,2% para minerales no metalíferos y 6,6% para petróleo crudo y gas, dentro de la división de productos primarios que registró un promedio de 31,5% en el acumulado de los últimos 12 meses.

En la misma relación, los manufacturados tuvieron un incremento interanual promedio de 52,1% registrando picos de 73,9% en papel y productos de papel; 70,6% en prendas de materiales textiles; 57,0% en alimentos y bebidas; 60,8% en productos de minerales no metálicos, entre otros.

En lo que va del año, ese nivel general de 40% de crecimiento del IPIM se explica por un aumento de 39,7% en productos nacionales; 35,6% en productos primarios; 41,0% en manufacturados y energía eléctrica. Específicamente, las importaciones dentro del índice de precios internos al por mayor registraron en los primeros nueve meses de este año, un crecimiento de 43,5%.

Construcción

Por otra parte, el Índice del Costo de la Construcción marcó un crecimiento de 2,4% en septiembre, como consecuencia de un alza de 4,5% en el rubro materiales; de 0,7% en mano de obra y de 3,2% en gastos generales, según informó también ayer el Indec.

De esta manera, la variación porcentual interanual se ubica en 45,5% mientras que en 2019 se registró un porcentaje acumulado de 33,1%.

Para los materiales, que crecieron 4,5% en el nivel general de septiembre, la variación interanual respecto del mismo mes del año anterior alcanzó a 48,2% y el acumulado de los primeros nueve meses de 2019 marcó 38,1%.

En tanto, las cifras oficiales revelaron que el alza interanual del costo de la mano de obra fue de 43,9% y en el acumulado de enero a septiembre de 2019 fue de 29,7% aunque se mantuvo sin cambios respecto de agosto.

GEORGIEVA

“Será muy interesante ver qué marco político” habrá después de las elecciones

En tanto ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que el organismo multilateral esperará las elecciones en Argentina que se celebrarán el próximo día 27, para continuar con su plan de asistencia financiera.

“Será muy interesante ver qué marco político tendremos”, afirmó la ejecutiva en el marco de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial que se realiza en Washington.

“Estamos muy comprometidos y la voluntad del FMI será igual de fuerte durante mi mandato que en el de Christine Lagarde”, manifestó.

Hasta ahora el FMI giró un total de US$ 44.867 millones y el próximo tramo de ayuda, por US$5.400 millones, iba a ser desembolsado, según se preveía, a mediados de septiembre. No obstante, el envío fue demorado sin fecha de plazo debido a la corrida cambiaria que aconteció a mediados de agosto y que derivó en un conjunto de medidas regulatorias del Gobierno nacional que originalmente no estaban pautadas en el acuerdo stand by. En sus declaraciones, Georgieva aseguró que el FMI espera que las reformas macroeconómicas necesarias para redirigir la economía argentina “lleven a una mejor vida para sus habitantes”.

Vale señalar que según sus últimas proyecciones, presentadas esta semana, el FMI espera que la economía de Argentina se contraiga “aún más” en 2019 debido a una menor confianza, una mayor inestabilidad política y condiciones de financiación externa más estrictas.

Los cálculos del FMI apuntan a que Argentina decrecerá 3,1% este año y 1,3% en 2020.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, se reunirán hoy con la directora Gerente y el subdirector FMI, David Lipton, para profundizar en las negociaciones sobre la marcha del programa acordado con ese organismo.

El cónclave se realizará después del mediodía en la sede del organismo, en Washington, luego de la sesión plenaria donde los funcionarios argentinos participarán de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial.

La intención de la delegación argentina es explicar que las pautas fiscales y monetarias acordadas en el préstamo stand by fueron cumplidas, a pesar de que tanto Georgieva como Lacunza adelantaron esta semana que no se comunicarán definiciones sobre el envío de los US$5.400 millones.