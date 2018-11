Hasta agosto, salarios perdieron 9 puntos contra la inflación

El índice que monitorea los haberes de los trabajadores subió 2,8% en ese mes, por debajo del aumento de 3,9% que registraron los precios para el mismo período, según el Indec

El Índice de Salarios (IS) creció durante agosto 2,8% y se colocó por debajo del aumento de 3,9% que tuvo la inflación minorista ese mes, de acuerdo con lo que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El incremento del índice durante agosto fue consecuencia de las alzas de 2,5% de los ingresos del Sector Privado registrado, de 3 % en el Sector Público y de 2,6% en el Privado No Registrado (“en negro”).

Así, en lo que va del año, el IS acumuló un alza de 15,3% producto de una suba de 17,7% de los Privados Registrados; 15,3% en los ingresos de los Trabajadores No Registrados, y de 15,1% en los del Sector Público, todos ellos por debajo del 24,3% que registró la inflación minorista acumulada a ese mes.

La pérdida del poder adquisitivo del salario fue de nueve puntos porcentuales con respecto al promedio de la suba.

En ese sentido, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo: “Varios sindicatos, que suscribieron cláusulas gatillo en sus acuerdos salariales, ahora están reabriendo las negociaciones”.

En los últimos 12 meses, el IS aumentó 21,9%, contra una inflación minorista de 34,4%.