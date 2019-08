Gobernadores peronistas analizan impacto de medidas sobre la coparticipación

Un grupo de gobernadores peronistas se reunirá mañana en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar el impacto de las medidas impositivas anunciadas por el Gobierno nacional para dar alivio a los consumidores frente al incremento de precios producto de la suba del dólar.

Se trata de provincias gobernadas por mandatarios justicialistas, a los que se sumarían otras de diferente signo político como Miguel Lifschitz, de Santa Fe, Omar Gutiérrez, de Neuquén, y Hugo Passalacqua, de Misiones, que se autoconvocaron para reunirse el miércoles a las 11 en la sede del CFI, en San Martín 871, según consignaron fuentes de una de las gobernaciones.

Anoche, en el Ejecutivo provincial nadie quiso confirmar si el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, estará presente en el encuentro.

Según se explicó, la reunión sigue a otra que mantuvieron la semana pasada los titulares de las carteras de Economía de esas provincias, en la que se analizó el impacto en las finanzas provinciales del paquete de medidas impositivas anunciadas por el gobierno nacional.

“Nosotros no participamos. No sé quienes habrán estado en esa reunión”, dijo anoche a este medio una fuente del Ejecutivo.

Sí, en cambio, Córdoba estará representada mañana en la reunión que concrete la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en Buenos Aires. Se trata de la reunión mensual de ese foro que es encabezado por un funcionario del Ministerio de Hacienda de la Nación y que integran los ministros de todas las provincias.

Comercio y Justicia tuvo acceso al temario del encuentro. No hace referencia alguna a temas de la coyuntura de las últimas horas. Son expedientes y demás trámites, además de repaso del cumplimiento del Consenso Fiscal pero nada de estricta actualidad.

“Seguramente, aunque no esté en la agenda, el debate sobre el impacto de las medidas del Gobierno nacional sobre los ingresos de las provincias será un tema ineludible”, admitieron fuentes del Gobierno de Córdoba.

La preocupación de las provincias es ver afectada la recaudación proveniente de impuestos como el IVA o Ganancias, debido a la la suba de los mínimos no imponibles en este último, y la baja en la carga impositiva de algunos alimentos básicos que incluye el paquete de medidas anunciado por el gobierno la semana pasada.

Este medio informó el viernes pasado que, según un estudio de la propia CFI, el impacto sobre las provincias llegaría a más de 50 mil millones de pesos hasta fin de año, sin contar la medida vinculada a la eliminación del IVA a productos de la canasta básica. Con esa última decisión, la merma de recursos para Córdoba fue estimada en poco más de 3 mil millones de pesos hasta fin de año.

“Seguramente, habrá algún pedido de compensación por los menores recursos”, señalaron. Respecto a una posible suspensión del Consenso Fiscal en lo referente a baja de alícuotas de Ingresos Brutos en 2020, las fuentes fueron cautas. “Ese tema habrá que discutirlo ya con el próximo gobierno”, indicaron.