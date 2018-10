Gas: la suba para pymes es de hasta 112,6% y la Nación justificó retroactivo en cuotas

El cargo fijo se ajusta 21,6% para todos los clientes. Pero el variable castiga a las pequeñas empresas y comercios y también a residenciales de menor consumo. El secretario Iguacel, ahora imputado, argumentó a favor del incremento

Las tarifas del servicio a cargo de Distribuidora Gas del Centro (Ecogas) se ajustarán hasta 112,6 por ciento desde este mes, de acuerdo con los cuadros tarifarios vigentes desde octubre autorizados por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Concretamente, esa suba extrema corresponde al cargo variable de los usuarios P1 Y P2 de más de 9 mil metros cúbicos. Se trata del consumo propiamente dicho, que involucra pymes y comercios.

En tanto, para los usuarios residenciales, los incrementos del valor del metro cúbico van desde 18,3 por ciento en el caso de un usuario categorizado como R3 4, esto es los de mayor demanda, hasta 56,8 por ciento para los R1, los de menor consumo.

En tanto, para un R2 3, un usuario típico, el alza será de 54,6 por ciento.

En paralelo, para el GNC, el incremento será de entre 31,8 por ciento para los usuarios con contratos “firmes” y 32,79 por ciento para los “interrumpibles”.

En cuanto al cargo fijo, el aumento es igual para todos los usuarios y llega a 21,6 por ciento.

En definitiva, para un residencial el promedio de aumento se ubica en torno a 35 por ciento respecto a las tarifas que abonaban hasta ahora.

Está claro que el alza no se sentirá en lo inmediato toda vez que, con la llegada de los meses cálidos, el consumo decrece de manera ostensible. Pero será base para el ajuste de abril que, una vez aplicado, tallará en las facturas del próximo otoño e invierno.

De acuerdo con datos obtenidos por Comercio y Justicia del aumento del Índice de Precios al Consumidor medido por la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba, el gas subió 461,2 por ciento desde diciembre de 2015 a agosto pasado (aún no aplica esta suba). En tanto, la energía eléctrica se ajustó 338,9 por ciento. Por su parte, la inflación minorista fue de 120,3 por ciento.

En tanto, los salarios del sector privado registrado (este medio proyectó un dos por ciento en agosto porque ese dato aún no existe) llegaron en el mismo período a 97,5 por ciento, muy por debajo de cualquiera de los indicadores anteriores.

Iguacel defendió retroactivo

El secretario de Energía, Javier Iguacel, justificó ayer el cobro de un retroactivo en las tarifas de gas a pagar en 24 cuotas, tal como se publicó el viernes último en el Boletín Oficial.

En conferencia de prensa, el funcionario argumentó así a favor de ese pago correspondiente a los consumos entre abril y septiembre pasado y afirmó: “Con el precio que el kirchnerismo dejó firmado, hubiesemos pagado más del doble por las facturas”.

“El retroactivo está en el marco de la ley vigente”, dijo luego de que el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente a Iguacel. El funcionario judicial considera que el secretario de Energía es prima facie autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.

Asimismo, Marijuan solicitó que se dicte una medida cautelar para suspender los aumentos retroactivos originados en la devaluación del peso.

“Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”, argementó el fiscal.

“El insumo estuvo siempre dolarizado, el 70 por ciento de su matriz lo está”, dijo por su parte Iguacel, quien afirmó que se trabaja para “salir de la “debacle” que provocó el gobierno anterior e incluso se defendió argumentando que “muchísimas veces” se aplicó el cobro retroactivo, aunque tuvo que reconocer que “nunca con estos montos y en 24 cuotas”.

Reiteró que la apuesta del Gobierno es a que baje el precio del gas por el aumento de la producción y que estima que el año que viene los usuarios “no tendrán incrementos por encima de la inflación”.

El secretario de Energía explicó que el cobro extra retroactivo en el servicio de gas por el aumento del dólar se pagará en 24 cuotas, cuyo monto promedio será de $90, a lo que debe sumarse la tasa de Interés del Banco Nación, más los impuestos.

De todas maneras, se mostró optimista en que el año que viene se contará con “tarifa plana” que permitirá que los usuarios paguen lo mismo a lo largo del año y evitar los montos más elevados de las facturas durante el invierno.

“El distribuidor le traslada el precio al usuario. Y la ley dice que el traslado se lo debe hacer en los próximos seis meses. Para morigerar ese impacto, que sigue siendo duro, lo que hicimos fue que sea en 24 y no en 6 meses. Así, la cuota promedio para resolver este problema es de 90 pesos. En 6 meses, hubiera sido 4 veces más”, completó el funcionario.

Caen los subsidios

Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) aseguró que, si se hace el análisis en moneda constante, “se aprecia que el crédito devengado acumulado al mes de septiembre para subsidiar a la energía y al transporte registra una caída en torno al 9,8 por ciento con respecto al crédito acumulado entre enero y septiembre del año previo. Si bien hasta septiembre no se observaron tasas de crecimiento reales positivas, la caída en moneda constante se viene achicando mes a mes”.

En lo que va del año, según el Iaraf, los subsidios al transporte registraron una caída en términos reales equivalente a 12,9 por ciento y los subsidios a la energía una baja en torno a 7,9 por ciento, en relación con el acumulado hasta el noveno mes de 2017.