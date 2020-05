Fracasó la negociación con UTA y sigue el paro

El paro del transporte urbano de la ciudad de Córdoba continuará por tiempo indeterminado, luego de que fracasara la audiencia entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), miembros de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) y autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación.

El anuncio fue confirmado ayer por el UTA Córdoba que indicó, en un comunicado, que no se obtuvieron respuestas favorables a los reclamos de los choferes. “No se obtuvieron respuestas favorables en relación al sueldo de los trabajadores”, señaló el gremio.

La reunión que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concretó entre UTA nacional y la Fatap, la federación que nuclea a los empresarios del transporte de pasajeros en el ámbito nacional.

El problema es en el servicio que se presta en los distritos del interior. De hecho, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los salarios de abril se abonaron en tiempo y forma a partir de los aportes que realiza el Gobierno nacional por medio de subsidios.

Sin embargo, en el interior, los fondos no alcanzaron para cubrir la totalidad de los sueldos y las diferentes jurisdicciones no abonaron los haberes de abril, situación que motivó las medidas de fuerza en diferentes distritos, entre ellos en Córdoba.

El paro en la ciudad de Córdoba se lleva adelante desde las primeras horas del pasado viernes, a causa de la demora en el pago de los haberes salariales correspondientes al mes de abril.

El gremio que agrupa a los choferes indicó que la medida de fuerza se debe a que venció “el plazo del cuarto día hábil para abonar los salarios correspondientes al mes de abril”.

Sin embargo, recién ayer se generalizó la medida de fuerza luego de que fracasó la negociación nacional de UTA para todos los distritos del interior que -de hecho- adeudan los salarios de abril por la falta de giros nacionales y también en función de los escasos ingresos por corte de boleto, producto del parate por la cuarentena.