Fetap anticipó a Trabajo que habrá suspensiones y despidos

Enzo Noriega, presidente de la entidad, confirmó a Comercio y Justicia que hoy presentarán ante el Ersep un esquema que contempla flexibilización de frecuencias y servicios en los recorridos que quedaron excluidos del subsidio oficial. Estiman que peligran más de 30 empresas y 1.500 empleos

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

La falta de respuesta del Gobierno de Córdoba sobre el subsidio oficial a aquellas empresas que quedaron excluidas de él para el transporte interurbano es considerada por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) como una “actitud discriminatoria y arbitraria”. Por ello, la entidad notificó al Ministerio de Trabajo de la Provincia que a partir de este mes podrá haber suspensiones y despidos de personal.

Sucede que, según Fetap, comenzarán a verse resentidos aquellos servicios que ya no pueden acceder al precio del gasoil subsidiado. “Hasta fines del año pasado accedíamos a un gasoil a 11 pesos y desde el 1 de enero, dependiendo de la localidad y la petrolera, pagamos 36, 37 y hasta 38 pesos por litro, eso representa un incremento de más de 245%”, refirió Enzo Noriega, presidente de Fetap, en diálogo con Comercio y Justicia.

De acuerdo con un relevamiento realizado por la entidad, para cubrir el déficit que causará esa suba, la tarifa debería incrementarse a valores “imposibles de absorber” por un mercado cada vez más resentido, lo que ocasionará una caída en la demanda y el quebranto de las empresas.

Por ello es que Fetap advirtió de que en el interior provincial está en juego la continuidad de 30 pymes de transporte que conectan 300 localidades y dan trabajo a 1.500 personas.

“La decisión de dejar fuera del aporte provincial los recorridos interurbanos es el tiro de gracia para el sector, que desde hace varios años viene soportando un incremento sostenido de costos que no pueden ser cubiertos por los cada vez más exiguos ingresos”, subrayó Noriega, y agregó: “Miles de pasajeros, en su gran mayoría de clase trabajadora, quedarán sin servicio porque no podrán pagar una suba muy elevada en las tarifas”.

Es por ello que, según confirmó a este medio, hoy realizarán una presentación ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) de Córdoba a los fines de solicitar la flexibilización de frecuencias y servicios.

“Presentaremos un esquema que de entrada tiene menos frecuencias en algunos recorridos. Sucede que hay casos de empresas que comunican dos localidades con sólo un viaje diario y en la mayoría de los casos, la gente que utiliza este medio es trabajadora, con lo cual la situación se complica”, dijo.

Respecto al esquema de suspensiones y despidos del personal de esas empresas, Noriega relató que la situación de cada empresa es “particular”, por lo que no hay una fecha cierta a partir de la cual se vayan a ir aplicando estas medidas. “Dependerá de cuándo a cada empresa le vaya llegando la soga al cuello”, explicó.

Vale recordar que hasta el pasado 31 de diciembre, el sistema de transporte interurbano de la provincia recibía de la Nación los subsidios que estaban compuestos por precios diferenciales en los combustibles y compensación dineraria en los costos laborales y tarifarios. A partir del primer día de este año, la Nación retiró todos los subsidios al sistema, lo que es compensado parcialmente por la Provincia, que aportará este año $1.033 millones a las empresas que presten servicios de hasta una distancia de 60 kilómetros desde la ciudad de Córdoba, dejando sin aportes a 55% de los recorridos interurbanos.

De un total de 1.198 colectivos que prestan servicios interurbanos, el subsidio provincial alcanzará sólo a 624, es decir, todos pertenecientes al sistema urbano provincial, que son recorridos prestados en el Gran Córdoba.

Fetap recordó que entre diciembre de 2017 y el mismo mes de 2018, los costos totales del sistema interurbano subieron “a gran escala”, cerrando una paritaria de 40% en condiciones que hoy consideró que han sido modificadas y que imposibilitarían darle cumplimiento.

El sistema de transporte interurbano de la provincia de Córdoba involucra a 46 empresas que emplean, en conjunto, a 3.900 personas y cuentan con cerca de 1.200 unidades activas. Éstas recorren mensualmente 13,5 millones de kilómetros y comercializan seis millones de viajes.