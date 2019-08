Fernández rechazó un posible default

El candidato a presidente Alberto Fernández rechazó la posibilidad de que Argentina ingrese en una cesación de pagos en caso de que ser elegido como nuevo mandatario.

Durante un breve contacto con la prensa, el referente del Frente de Todos afirmó: “No queremos una Argentina en default porque nadie la padeció más que nosotros”.

Los dichos del candidato presidencial llegaron luego que Guillermo Nielsen, uno de los referentes económicos de Alberto Fernández aclaró que no se planea reestructurar la deuda. “Sé lo que es la Argentina en default, No tengo la mínima intención de que la Argentina caiga en ese estado”, sostuvo el candidato presidencial por el peronismo.

“Lo que dije es que la negociación con los acreedores hay que hacerla con los acreedores, no hay que anticiparse. Para que todo el mundo entienda: los que sacamos a la Argentina del default fuimos nosotros”, lanzó Alberto Fernández.

Por lo pronto, el candidato presidencial del Frente de Todos confirmó que integrantes de su equipo económico se reunirán con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aunque consideró que “el daño que se ha hecho difícilmente se pueda reparar en dos meses”.

Fernández sostuvo que posiblemente Nielsen o Cecilia Todesca se entrevisten con Lacunza porque Matías Kulfas, otro de los referentes económicos de su equipo, no podrá concurrir porque se encuentra de luna de miel.

El ex jefe de Gabinete también habló del nuevo contacto telefónico que mantuvo con el presidente Mauricio Macri, quien le anticipó que su equipo económico será convocado por Lacunza para analizar la coyuntura nacional.

“Cuando hablé con Macri le dije que me hablara las veces que hicieran falta. Entiendo la incomodidad de él. Pero es él el que tiene que decidir. Si en algo podemos ayudar bienvenido sea”, señaló Fernández.