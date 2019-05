Etchevehere vinculó el futuro de las retenciones al acuerdo con la oposición

En una presentación organizada por la Fundación Mediterránea, el secretario de Agroindustria de la Nación dijo que los impuestos se relacionan con el gasto e indicó que -más allá de la contienda electoral- se deben definir algunos puntos para tranquilizar a los mercados

El secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, vinculó el futuro de los derechos de exportación -que primero eliminó la gestión del presidente Mauricio Macri al asumir y luego volvió a reinstalar el año pasado debido a la necesidad de alcanzar el déficit fiscal cero-, al acuerdo político que espera alcanzar el Gobierno con los representantes de la oposición respecto de 10 puntos y a cuya negociación se está convocando por estas horas.

“Los impuestos se relacionan con el gasto”, dijo Etchevehere en el marco de un almuerzo realizado por la Fundación Mediterránea, del que participó Comercio y Justicia. “Estamos en estos días ante la posibilidad de que se dé un diálogo entre diferentes fuerzas políticas para ver si pueden poner de acuerdo con 10 cosas, necesarias para llevar tranquilidad a los mercados que son, en definitiva, los que nos van a financiar ahora y en el futuro”.

Según aseguró, pretenden establezca un compromiso por medio del cual, “gane quien gane” en las próximas presidenciales, “estas 10 cosas se van a hacer, porque en definitiva, hoy la incertidumbre es más política que económica”.

De acuerdo con la explicación que el funcionario brindó ante un centenar de empresarios fue que las retenciones “lamentablemente se debieron volver a poner debido a la sequía del año pasado y porque se cortó el financiamiento internacional”.

Explicó que en el año 2017, los mercados habían prestado a países emergentes como Argentina 110 mil millones de dólares, sin embargo, “en 2018 prestaron 10 mil millones de dólares y nosotros necesitábamos 30 mil millones. Por eso fuimos al Fondo Monetario Internacional y por eso se reinstalaron las retenciones, que no fueron sólo para campo sino todo el que exporta”.

Asimismo, aseguró que el Gobierno no “está cómodo con ese impuesto y las mejor prueba de ello es que cuando asumió Macri, lo primero que hizo fue sacarlas para poder poner en marcha todo el potencial que tiene el campo”. Sin embargo, admitió que lo que se haga con este gravamen “va a pasar por lo que diga la clase política de acá a las elecciones, de lo que quieren para el futuro del país, y cuanto más claro lo que digan mejor”.

En ese sentido, postuló un punto que no está considerado entre los 10 que trascendió en los medios de prensa. Etchevehere dijo que “con aportes patronales de 33%, estamos fuera de la cancha. Chile tiene 2,5%, Sudáfrica 3%, creo que eso merece un acuerdo”.

Empero, reconoció que el Gobierno no cuenta con la mayoría en el Congreso. “Necesitamos un acuerdo. Son cosas a largo plazo que se deben definir y ojalá ésta sea la oportunidad. Los líderes deben decir ‘matémonos’ en la elecciones, pero estas cosas no se tocan. Ese sería un gran paso para la institucionalidad argentina y no estoy teniendo en cuenta para esto al inversor extranjero, valoro al inversor nuestro, al argentino, que son los que perdieron 9.000 millones de dólares el año pasado y a los tres meses pusieron 12 mil millones de nuevo (haciendo referencia a la sequía). Ellos no le pidieron a nadie, las inversiones salieron de las propias cadenas basados en las expectativas del lucro genuino”, indicó.

Más leche y a precios “convenientes”

Por otra parte, el funcionario se refirió al crecimiento de las exportaciones, de entre otros productos, de la leche. Al respecto, mencionó: “menos mal que crecieron las exportaciones, sino este año estaríamos nadando en leche”.

Ante la consulta de una periodista sobre el faltante de leche en las góndolas de algunos supermercados y de la inclusión de más opciones de marcas en el programa de Precios Esenciales, el funcionario explicó que se debió a una “conjunción de situaciones”.

“Hubo un bache de tres a cuatro semanas debido a cuestiones climáticas y técnicas de lactancia que determinó que hubiera faltante. Pero eso ya se está solucionando. Hay récord de precios en los remates de vaquillonas Holando preñadas y buena reserva forrajera, todo lo que indica que en un par de semanas se va a mejorar la oferta, habrá más leche y a precios más convenientes”, aseguró.