Estiman que 2019 cerrará con 2% de caída del PBI e inflación similar a la de 2018

Así lo indicó Ecolatina. Además, advirtió de que es posible que la reestructuración de la deuda pública se anticipe a los grandes pagos que se necesitan afrontar en 2022

Luego de la corrida cambiaria que aconteció posteriormente a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la consultora Ecolatina estimó que el año cerrará con una caída del PBI con un “piso” de 2% y una inflación no inferior a la 2018.

Además, la entidad planteó que dado el escenario del país, es posible que la reestructuración de la deuda pública se anticipe a los grandes pagos que se necesitan afrontar en los próximos años.

“Si bien la situación se estabilizó en las últimas jornadas, la calma es demasiado frágil como para darla por sentada. Dado que el stress se originó por fuera del ámbito económico, es también por fuera de él de donde están llegando las señales de alivio, que deberán renovarse sistemáticamente”, indicó el informe de Ecolatina difundido ayer a la prensa. “Concretamente -agregó el documento- mientras el fuego cruzado entre los principales candidatos siga controlado persistirá la tregua, en cambio, si reaparecen las declaraciones conflictivas, volverán las presiones cambiarias y financieras”.

En este contexto, luego del salto de 20% que sufrió la divisa estadounidense en las dos últimas semanas, “uno de los grandes temores que volvió a sobrevolar la economía argentina fueron las posibilidades de un default de la deuda pública”, indicó el informe y advirtió de que “este escenario errático, volátil y tenso (…) se extenderá, por lo menos, hasta que asuma el próximo presidente electo”. Además, se alertó que “lamentablemente, la situación no mejorará significativamente luego del diez de diciembre: el fantasma no se alejará rápido”.

Así, para los próximos meses se estima que continuarán en alza la presión sobre el tipo de cambio y el riesgo país, acelerando además la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

“En este marco, si anteriormente el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectaba una caída del PBI de 1,5% para este año, podemos decir que la misma tendrá un piso de 2% luego de los recientes movimientos. En igual sentido, la inflación, que se estimaba cerrando el año en la zona de 40%, no será menor a la del año pasado”, especificó el texto.

FMI

Por su parte, el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, afirmó que el tipo de cambio real con el dólar está hoy por encima del valor de equilibrio y también pronosticó que la inflación de este año será similar a la de 2018, en el orden de 47% anual.

Además puso de relieve que la prioridad del Gobierno es asegurar la estabilidad de los mercados.

“El presidente Mauricio Macri me dio un solo mandato: cuidar a los argentinos”, remarcó en entrevistas concedidas a la prensa nacional y dijo que “la primera forma de dar estabilidad es fijar una pauta cambiaria estable, porque cuando el dólar es muy inestable se pierde el ancla nominal y no hay precios de referencia, no ya para contratos complejos de ahorro e inversión, sino para lo más básico de comprar y vender productos”.

Vale señalar que este fin de semana, Lacunza aseguró que “Argentina cumplió todo el acuerdo con el FMI” y por eso consideró que “no hay razones” para que el organismo no entregue el desembolso que tenía previsto para el mes de septiembre.

Estas declaraciones fueron realizadas luego de que el ministro se reuniera con los técnicos de la quinta misión del FMI que arribaron a Buenos Aires, encuentro en el que también participó el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris.

La reunión se realizó el sábado en el Palacio de Hacienda y, según fuentes oficiales, también estuvieron presentes el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli.

El FMI debe completar la quinta revisión del programa para girar el último desembolso previsto para la Argentina por US$5.400 millones.

Al mismo tiempo, el titular de la cartera de Hacienda ponderó las declaraciones del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre “el valor del equilibrio fiscal y la veracidad de las estadísticas”.

“Es bueno que entre todos los partidos establezcamos un piso común, y que se entienda que tenemos que lograr equilibrio fiscal, con estadísticas veraces. De esta forma, vamos a robustecer nuestra economía para recuperar el ahorro en nuestra moneda”, remarcó.