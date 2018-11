Estatales seguirán con “gatillo”, pero Provincia se ahorrará 9 mil millones en 2019

Además de cerrar 2018 con 36% más $5 mil, aplicará ajuste por inflación en los salarios al menos hasta junio. Sin embargo, con precios que subirán este año entre 45 y 47%, los agentes públicos habrán perdido poder adquisitivo

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

El Gobierno provincial garantizó la continuidad de la denominada cláusula gatillo para el pago de mejoras a los empleados públicos, al menos hasta junio próximo.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, luego de oficializar ayer la propuesta salarial para el cierre del año y el primer semestre de 2019. Con todo, si bien la cláusula de ajuste permitirá a los trabajadores mantener el poder adquisitivo del salario para ese período, cotejará sólo la inflación generada desde enero próximo en adelante.

El dato no es menor. Es que si bien garantiza mejoras automáticas en los sueldos conforme la suba de precios, los haberes comenzarán el año con un desfase respecto a la inflación. Ocurre que el año cerrará con un aumento de los precios minoristas entre 45 y 47 por ciento mientras que los haberes de los estatales provinciales se habrán incrementado 36 por ciento en el mismo período. Es decir, iniciarán 2019 con una pérdida de unos 10 puntos porcentuales respecto a la inflación.

En ese sentido, el bono de 5 mil pesos que la Provincia pagará a mediados de enero como forma de cerrar la paritaria 2018, si bien permitirá a los trabajadores concluir el año con un aumento final superior a 40 por ciento -que en algunos casos llegará a 46 por ciento- será sólo por única vez. El dato real es que la base salarial habrá subido 36 por ciento a los efectos de los aumentos a aplicarse desde el año próximo.

La pérdida para unos será ganancia para otros, en este caso para la Provincia. Es que el hecho de no haber aplicado el gatillo de manera plena este año, implicará para las arcas públicas un ahorro de unos 9.100 millones de pesos para 2019, sin contar la Caja de Jubilaciones.

La cifra surge de proyectar el costo salarial de cada punto porcentual de aumento (incluye los subsidios a la educación privada destinada al pago de haberes a los docentes). Concretamente, cada punto representa unos 70 millones mensuales que en el año y con los dos medios aguinaldos, llega a 970 millones de pesos. Si se considera que la inflación se ubicará unos 10 puntos porcentuales sobre el aumento salarial otorgado, si se hubiese aplicado la cláusula gatillo, la suba debería haber acompañado a los precios, por lo que la Provincia debería haber erogado esos montos extras para 2019. Eso sin contar que, con una base salarial mayor, cualquier porcentaje extra que se pague el año próximo tendrá un costo mayor que si se aplica sobre una base menor, que de hecho es la que habrá ahora.

En cuanto al bono, exigirá a las arcas provinciales casi mil millones de pesos (600 millones para los activos y poco más de 300 millones para los jubilados). En todo caso y para ser rigurosos, ese costo extra debería restarse al “ahorro” de los más de $9 mil millones que generará no haber pagado el gatillo conforme el acuerdo original. Los números finales de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y, del lado contrario, de los recursos que dejará de pagar la Provincia por ese concepto se sabrán recién cuando se conozcan los datos de la inflación de 2018, esto es a mediados de enero próximo.

Por lo demás y tal como lo anticipó ayer este medio, el Gobierno sumó en noviembre cuatro por ciento extra de aumento para llegar a 36 por ciento acumulado en el año y, para diciembre, otorgará un bono de 5 mil pesos de carácter no remunerativo (dos medios bonos de 2.500 pesos cada uno) que se cobrarán entre el 15 y el 20 de enero próximo.

En tanto, los jubilados percibirán 4.100 pesos por el mismo concepto.

Además de acordar los números de 2018, la Provincia avanzó ya con la paritaria del año próximo.

Concretamente, con los haberes de febrero, los estatales percibirán una suba de cinco por ciento que cobrarán los primeros días de marzo. Si la inflación del primer bimestre supera ese porcentaje, los trabajadores cobrarán la diferencia con los haberes de marzo, o esa los primeros días de abril. Ese gatillo regirá hasta junio inclusive.

Al igual que este año, el límite a los aumentos estará dado por la evolución de la recaudación. Si los precios suben por encima del crecimiento de los recursos de la Provincia, se revisarán los aumentos por inflación.

En tanto, en julio, las partes volverán a reunirse para analizar si se mantiene el esquema tal como se aplicará en el primer semestre.

La propuesta fue votada ayer en un plenario del Sindicato de Empleados Públicos (SEP). En tanto, la UEPC resolverá en las próximas horas. Trascendió que los educadores sólo aprobarían el acuerdo de 2018 y recién en febrero, previo al inicio del ciclo lectivo, analizarían la propuesta para ese año.