Están en riesgo 15.000 puestos de trabajo, alertan empresas aerocomerciales

El vicepresidente de IATA aseguró ayer que la caída de los ingresos de las compañías aéreas que operan en el país superará 2.400 millones de dólares. Pide medidas de apoyo económico porque hay firmas que “ya no tienen liquidez”

La pérdida de ingresos de las empresas aerocomerciales que operan en Argentina superará 2.400 millones de dólares, en tanto que suman 15.000 los empleos directos que están en riesgo en el ámbito local debido al cese en los vuelos, alertó ayer el vicepresidente para América de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), Peter Cerda.

Las declaraciones fueron vertidas en una teleconferencia con periodistas argentinos en la que calificó como “muy positiva” la convocatoria realizada por funcionarios de la gestión del presidente Alberto Fernández al sector aerocomercial, para analizar la manera de promover el retorno a la actividad, e indicó que se le pidió al Gobierno que implemente medidas de apoyo económico porque “hay compañías que ya no tienen liquidez para reiniciar sus operaciones”.

“Estamos muy satisfechos con la convocatoria del Gobierno argentino para analizar la situación para cuando la pandemia termine, pero estimamos que la tarea a ejecutar es compleja y deberá hacerse muy rápido, porque ya estamos actuando tarde”, aseguró Cerda.

En ese sentido, detalló que IATA envió una carta al gobierno “el 12 de marzo y el 22 de ese mes nuestro CEO y director General (Alexander De Juniac) mantuvo un contacto directo con los equipos del Gobierno. Estamos dispuestos a aportar todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en el apoyo necesario para que la industria pueda reactivarse de la mejor manera posible”.

Cerda señaló que “es necesario que el Gobierno defina una agenda económica para aportar al sector, porque, por ejemplo, la mayoría de las compañías aéreas tienen una liquidez a principio de año para dos o tres meses, y en este momento no están en condiciones de volver a iniciar la operación, si no reciben un aporte o ayuda económica” y destacó: “Tanto a nivel global como regional, se ha entendido que la aviación comercial es uno de los ejes esenciales para la recuperación de la economía. La movilización de los aviones que hoy están en tierra, son claves para esa reactivación y los sectores que están ligados al aerocomercial, como el turismo y los aeropuertos, deben recibir la ayuda del Estado para volver a funcionar”.

Asimismo, puntualizó que entre las ayudas que las empresas van a solicitar en la mesa de trabajo de este grupo se encuentran “la instrumentación de líneas de crédito y de paquetes de ayuda financiera, posponer el pago de impuestos y tasas y la eliminación o el congelamiento del pago relacionado con el uso de la infraestructura aeroportuaria”.

Cerda enfatizó, además, la necesidad de que el Gobierno realice un replanteo sobre la implementación del impuesto de 30% a los precios en dólares de los pasajes aéreos, al sostener que “la eliminación de este gravamen ayudará mucho a la reactivación” del sector.

Reconoció que “la reactivación será muy lenta y dificultosa, porque deberán tomarse medidas de protección sanitarias para evitar contagios, y en ese sentido desde IATA bregamos por un plan de medidas unificado para que se dé una coordinación entre gobiernos de origen y destino de los vuelos, de manera tal de hacer más simple la operación”.

Al respecto indicó que la propuesta que llevarán a la mesa de trabajo, será la de “seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y cumplir con esas normativas para avanzar en la recuperación de la confianza de los pasajeros”.

Finalmente, aclaró que aún no hay fecha concreta para el inicio de las actividades de este grupo convocado por el Gobierno, aunque según confiaron fuentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la representante de IATA en esta mesa será María José Taveira, gerente para Argentina, Paraguay y Uruguay del organismo.

En todo el mundo



– Alrededor de 25 millones de empleos relacionados con la aviación en todo el mundo están en riesgo de desaparecer por causas de la pandemia de coronavirus, de los cuales 2,9 millones corresponden a Latinoamérica, según un informe difundido ayer por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

– El informe señala que, a escala mundial, los medios de vida de unos 65,5 millones de personas dependen de la industria de la aviación, incluidos sectores como los viajes y el turismo, y entre estos hay 2,7 millones de empleos sólo en las aerolíneas.

– En un escenario de severas restricciones de viaje que duran tres meses, la investigación de la IATA calcula que 25 millones de empleos en la aviación y sectores relacionados están en peligro en todo el mundo. De este total, 2,9 millones corresponden a América Latina, 11,2 millones a Asia-Pacífico, 5,6 millones a Europa, dos millones a América del Norte, dos millones de empleos a África y 0,9 millón de empleos al Medio Oriente.

– En el mismo escenario, se espera que las aerolíneas vean que los ingresos caigan en 252 mil millones de dólares en todo el año, 44% menos en comparación con 2019, en tanto que presumen que el segundo trimestre será el más crítico con una demanda que cae 70%.