EPEC traslada suba de tarifa nacional y analiza alza propia

El aumento -sólo para comercios e industrias- regirá retroactivo al 1 de mayo y será de hasta 3%. Se replicará en agosto. En tanto, estudia si avanza con un incremento por mayores costos de distribución pese al pedido de Nación de congelar valores. Sólo por ese punto ya “perdió” unos $200 millones

Por Alfredo Flury – aflury@comercioyjusticia.info

La Empresa Provincial de Energía (EPEC) trasladará a comercios, pymes e industrias la suba de la energía mayorista aplicada desde agosto por el Gobierno nacional desde el 1 de mayo y que se replicará luego en agosto. Esa suba será de hasta tres por ciento desde mayo, porcentaje que se repetirá en agosto.

En tanto, analiza qué postura tomará respecto a los mayores costos derivados del denominado Valor Agregado de Distribución (VAD).

Hasta ahora -pese a la suba de costos- mantuvo las tarifas sin cambios, en línea con el pedido del Gobierno nacional a las provincias para que adhirieran al congelamiento dispuesto en las tarifas de la energía mayorista para los clientes residenciales.

No obstante, los márgenes de la EPEC para sostener esa conducta son mínimos, por no decir nulos.

Sucede que la empresa debió haber presentado ya en abril ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) el estudio trimestral de costos correspondiente a enero, febrero y marzo. No obstante, esa presentación nunca se hizo, en parte porque los índices para medir la suba no estaban publicados aún (incluyen el alza mayorista de precios que mide Indec). Sin embargo, ya fueron informados días atrás. A los efectos de las tarifas de la EPEC, implicarían una suba promedio de cuatro por ciento.

En ese contexto, la falta de presentación de ese pedido al Ersep supone que hubo una adhesión de hecho por parte de la compañía al congelamiento de tarifas pedido por Nación a las distribuidoras provinciales.

Sin embargo, el freno al aumento podría revisarse pronto. Es que los números de la EPEC y de la Provincia no están precisamente hoy en condiciones de absorber subas de costos.

En el caso de la empresa de energía, si bien el último balance publicado data de hace casi un año, sigue mostrando números en rojo como resultado financiero y nada hace suponer que la situación haya variado pese a haber revertido el déficit operativo al tercer trimestre de 2018, según adelantó el gobernador Juan Schiaretti.

Sin margen de parte de la EPEC, debería ser el Tesoro provincial el que absorba el costo de sostener las tarifas congeladas. Todo parece indicar que esa decisión no se sostendrá.

Es que las cuentas de la Provincia también reflejan un panorama complejo, con un ahorro corriente en sostenido declive y con gastos que ajustan por inflación.

En ese marco, la decisión política es preservar ese resultado corriente y achicar todos los gastos que se puedan, particularmente la obra pública y otros que se pueden revisar.

En ese contexto, difícilmente el Tesoro vaya a girarle fondos a EPEC para evitar una suba de tarifas que hasta el momento ya tuvo un “costo” para la empresa de unos $200 millones.

La cifra surge de los ingresos extra por facturación que hubiese recibido la EPEC de haber ajustado las tarifas de distribución cuatro por ciento desde el 1 de abril, tal como marca el índice trimestral de costos.

El tema está hoy atado a una decisión política que deberá tomar Schiaretti en breve. Porque esos $200 millones pasarán a ser pronto mucho más y no sólo por no aplicar el ajuste trimestral a abril sino también porque ya está corriendo un nuevo trimestre que traerá otro incremento potencial.

Hasta ahora el Gobierno y la propia empresa mantienen cerrado hermetismo respecto a las posturas a asumir.

Incluso también con relación al traslado del aumento mayorista de la energía a los usuarios comerciales, pymes e industriales a tenor de la Resolución de la Secretaría de Energía que fijó los nuevos valores desde mayo y desde agosto.

No obstante, sobre ese último punto, Comercio y Justicia pudo confirmar que el aumento será trasladado a tarifas con retroactividad al 1 de mayo. Es que a diferencia del VAD cuyo aumento debe aplicarse recién desde el momento en que lo habilita el Ersep y no con retroactividad, en el caso de la energía mayorista, la EPEC puede aplicar los aumentos desde la fecha en que se activó la suba de costos, por tratarse de un pass through, esto es una suerte de pasamanos en donde la empresa provincial sólo traslada al usuario la suba de costos que le cobran por la energía que adquiere.

La decisión de aplicar esa suba a los comercios, pymes e industrias fue deslizada días atrás por el ministro de Industria y Comercio, Roberto Avalle, a referentes nucleados en la Unión Industrial de Córdoba (UIC). “Ni EPEC ni la Provincia están en condiciones de absorber esas subas”, habría indicado Avalle a los industriales, preocupados por la posibilidad de un nuevo incremento en sus costos.

De hecho, los empresarios indagaron sobre el tema luego que la EPE de Santa Fe anunció que congelará sus tarifas. Sin embargo, ese freno no incluyó la suba mayorista.

Si EPEC o la Provincia resolvieran no trasladar el alza nacional a tarifas, deberían erogar unos $1.000 millones este año de sus propias arcas, un esfuerzo que hoy ninguna de las administraciones está en condiciones de realizar.

Por lo demás, el aumento mayorista implica un aumento en las tarifas finales de hasta tres por ciento desde mayo para el caso de las industrias pero menor para otros usuarios. En promedio para la EPEC es 1,8 por ciento final.