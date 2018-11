EPEC pidió nueva suba; hubo aumento en 10 de los 12 meses del año

Esta vez es por ajuste trimestral de costos. Para usuarios residenciales, 2018 concluirá con alzas de 66,15% más la que se trate hoy. De ese porcentaje, un tercio fue por ajustes del valor de la energía nacional; el resto, responsabilidad de EPEC. También Aguas Cordobesas pidió una suba

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) solicitó un nuevo incremento de tarifas, tema que será tratado hoy en reunión de directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).

También en el encuentro de hoy, las autoridades de éste tratarán un pedido de aumento de Aguas Cordobesas. No obstante, ese expediente deberá pasar a la mesa de revisión tarifaria y luego superar una audiencia pública por lo que, de aprobarse, no se aplicará en lo inmediato.

En cuanto a EPEC, trascendió que la suba corresponde a una nueva alza trimestral de costos y su correspondiente impacto en el Valor Agregado de Distribución (VAD).

Hasta anoche y pese a las diferentes consultas efectuadas por Comercio y Justicia, nadie había informado precisiones sobre la suba.

Como fuere, queda confirmado que la tarifa eléctrica para los usuarios cordobeses habrá subido en 10 de los 12 meses del año. Para el caso de los residenciales, 66,15 por ciento, más el aumento que trate hoy el Ersep, cuya aplicación podría ocurrir desde diciembre mismo.

De acuerdo con datos relevados por este medio, EPEC aplicó subas de 38,44 por ciento, mientras que otro 20,01 por ciento correspondió a incrementos derivados del valor de la energía a nacional, siempre para el caso de los residenciales. Los aumentos fueron sucediéndose ya desde enero.

Así, en ese mes la compañía aplicó un alza de 3,86 por ciento. En febrero la suba fue de 6,83 por ciento, esta vez por ajuste del valor de la energía en el Mercado Mayorista Eléctrico (MEM). En marzo no hubo cambios. En abril, en tanto, se aplicó 2,33 por ciento. Tampoco hubo variantes en mayo.

Pero desde junio en adelante, no hubo un solo mes sin aumento, y de hecho en un período coincidió una doble suba, por un lado de la EPEC y por otra por alza en el MEM. En cualquier caso, todo fue a la factura final. En junio, el alza fue de 2,2 por ciento; en julio de 3,89 por ciento. En tanto, en agosto EPEC aplicó un ajuste de 2,55 por ciento y, producto de una suba del precio de la energía, trasladó 12,34 por ciento a tarifas.

En tanto, en septiembre la compañía ajustó otro 3,96 por ciento. Ya en octubre, la suba fue de 5,55 por ciento.

Por otra parte, desde noviembre rige otro incremento, esta vez de 5,66 por ciento, que incluye 2 por ciento más otro 1,5 por ciento ya autorizados de escalones anteriores, más 1,79 por ciento que el Ersep desdobló para ese mes y para diciembre.

Finalmente, en el último mes del año regirá un alza de 3,19 por ciento, compuesta por dos escalones: de 1,5 por ciento y de 1,79 por ciento.

Si el aumento hubiese sido de 100 por ciento total, 65,34 por ciento se explica por mayores costos de la EPEC y el 34,66 por ciento restante es por aumentos del MEM.

Sin embargo, los incrementos no fueron iguales para todas las categorías de usuarios.

De hecho, los residenciales fueron los más afectados. Por ejemplo, General y Servicios, que incluye comercios y pymes, registraron un alza acumulada de 63,91 por ciento. En tanto, la categoría Grandes Consumos llegará a 63,04 por ciento. Asimismo, las cooperativas eléctricas recibirán una suba final de 41,21 por ciento, por citar las principales categorías.

Si se promedia a todos los usuarios, el aumento final habrá sido del 60,05 por ciento en donde prácticamente la mitad se explica por suba del Valor Agregado de Distribución y la otra mitad por aumento del precio de la energía en el MEM.

Luz y Fuerza con paros sorpresivos

El sindicato de Luz y Fuerza anunció ayer un renovado plan de lucha en reclamo de incrementos salariales, contra cambios en el convenio colectivo y ante el “vaciamiento” de la EPEC.

El plenario, llevado a cabo ayer, resolvió mantener el estado de alerta y movilización, exigir la inmediata recomposición salarial, rechazar cualquier modificación al convenio colectivo, frenar el intento de “privatización sectorizada” que pretende el directorio y denunciar el “vaciamiento y tercerización de sectores claves” que inciden en el funcionamiento de la compañía. En ese marco, habrá abandono y movilización sin afectación al servicio, una vez por semana. También, paros sorpresivos de una hora por semana, dejando las guardias mínimas en resguardo del servicio eléctrico. Asimismo, se fijó un cronograma de movilizaciones durante todo diciembre.

Respecto al aumento salarial, los trabajadores de la EPEC sólo obtuvieron 10 por ciento a cuenta en todo 2018.

Audiencia judicial por tarifas

La Cámara Contencioso-administrativa concretó ayer una audiencia con las partes involucradas en el marco del amparo colectivo presentado por la organización Ciudadanos contra el Tarifazo, contra los cortes en el servicio y la revisión del régimen tarifario para sectores vulnerables.

En la audiencia, además de los abogados patrocinantes Horacio Viqueira y Valentina Enet, hubo representantes de EPEC y del Ersep.

Ahora, el tribunal deberá resolver cómo sigue la causa en función de las exposiciones de cada sector.