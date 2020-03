EPEC, Ecogas y Aguas esperan decisiones sobre prórroga de pagos; también impuestos

Las compañías aún no tienen ninguna directiva para postergar vencimientos. Consideran que debe ser una normativa nacional. Igual, analizan eventuales impactos en los costos. Las tres responden a

diferentes jurisdicciones. En el caso de los tributos, Nación sería la primera. Anoche, Fernández dijo que habrá anuncios para monotributistas

Las empresas Provincial de Energía (EPEC), Ecogas y Aguas Cordobesas esperan una decisión del Gobierno nacional para avanzar en una eventual prórroga en los pagos de las facturas, así como en evitar los cortes de servicio.

La posibilidad fue confirmada a Comercio y Justicia por fuentes de las compañías en función de los crecientes trascendidos sobre una determinación en torno al tema.

La posibilidad más cierta es que una medida de ese tipo alcance en una primera instancia a sectores de menores recursos. Ocurre que son esos, precisamente, los que se quedarán sin ingresos producto de la crisis derivada del coronavirus.

Se trata de más de 360 mil cuentapropistas de la provincia de Córdoba, la mayoría en la informalidad, y el resto monotributistas o autónomos. En cualquier caso, ninguno cobra si no trabaja y, claro está, desde hace días muchos no tienen tarea y desde ahora y mientras se extienda la cuarentena, no tendrán ingreso alguno.

El resto, los asalariados registrados, recibirán su salario de ley. Habrá que ver qué sucede con los informales, también golpeados por la crisis y asimismo sin cobertura a la hora de cobrar si no trabajan.

Por ahora, el paquete de medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional sólo llega a empleadores y empleados registrados y, en todo caso, a los desocupados mediante el seguro de desempleo. También a los beneficiarios de las asignaciones Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, y a jubilados que cobran la mínima.

Pero para los informales y monotributistas no hay paliativo. Resulta difícil poder implementarlo.

En ese marco, una de las alternativas que considera seriamente el Gobierno nacional es postergar vencimientos de facturas de servicios públicos o bien la carga impositiva en el caso de los monotributistas.

Anoche, una fuente de una de las empresas de servicio aseguró a este medio que era inminente una decisión sobre el tema.

No estaba claro si en realidad esa medida podía además extenderse a otros usuarios, y en todo caso no se sabe cuál sería el corte a partir del cual ellos quedarían exceptuados y otros no.

La particularidad es que se trata de, en el caso de EPEC, Ecogas y Aguas Cordobesas, tres compañías que responden a tres jurisdicciones distintas: la primera a la Provincia, la empresa de gas a la Nación y ahora, Aguas a la Municipalidad de Córdoba.

De todas formas, todas esperan una definición del Gobierno nacional en la materia.

El otro punto es quién pagará los costos de una situación de ese tipo. “Es un tema que habrá que resolverlo en algún momento”, admitió otra de las fuentes.

Impuestos

Respecto al tema tributario, el Gobierno nacional también adelantó en las últimas horas que se estudiaba una serie de alternativas para alivianar la carga fiscal en estas circunstancias. De hecho, anoche, el presidente Alberto Fernández dijo que “en los próximos días” habrá medidas para los sectores informales y monotributistas.

Es cierto que, en el caso de impuestos como Valor agregado (IVA), Ingresos Brutos o Comercio e Industria, la caída en la facturación implica una baja en la tributación. Pero quienes pagan los mínimos o -ahora- el denominado Monotributo Federal, seguramente aguardan una decisión.

Lo mismo para los autónomos en las cargas fijas.

En ese marco, cada distrito deberá arbitrar las medidas que considere oportunas, siempre dentro de las posibilidades fiscales que tienen. Está claro que a ningún distrito le sobra nada.

De hecho, las recaudaciones de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad local vienen en caída en términos reales y seguramente ahora más,cuando se sienta el nuevo parate por el coronavirus.

Piden suspender cortes de Aguas

El concejal de Encuentro Vecinal por Córdoba, Juan Pablo Quinteros, presentó ayer un proyecto de resolución en el que se insta al Ejecutivo municipal a ordenar a la empresa Aguas Cordobesas la prohibición de restricción y/o corte del servicio de suministro de agua potable a los usuarios por falta de pago. La iniciativa plantea que esa suspensión se prolongue durante toda la emergencia sanitaria dispuesta por la Provincia de Córdoba.

Quinteros recordó que el artículo 9, inciso 1, de la Carta Orgánica municipal garantiza a los vecinos el derecho a la salud, el ambiente sano y el desarrollo sustentable, entre otros. Asimismo, el art. 33 establece que el municipio reconoce la salud como un derecho fundamental del hombre y garantiza su protección integral.

Para el edil, de la interpretación conjunta de ambos articulados surge la necesidad “urgente” de que la Municipalidad realice acciones “concretas” tendientes a garantizar la salud de los vecinos o al menos a mitigar los “inminentes peligros de público conocimiento”.

Quinteros señaló que el poder de policía de emergencia habilita al Estado a intervenir de manera extraordinaria y transitoria a los fines de restringir derechos particulares (en este caso el de propiedad de la empresa concesionaria) en pos de alcanzar el bien común. “En consecuencia y entendiendo que cualquier tipo de restricción del servicio atenta de manera directa con las principales recomendaciones para atacar el Covid-19 que son la permanencia en el hogar y la higiene constante de la manos, es que solicitamos se adopte de manera urgente la medida solicitada”, concluyó.