EPEC acelera combo de cuotas para deudas y por ahora no flexibiliza cepo a cortes

Activará desde esta semana nuevos planes para todos los usuarios. Es mientras Nación aún define el régimen de 30 cuotas cuya tasa de interés aún no fue determinada. Mientras, sigue vigente la decisión de cortar el servicio por tres facturas alternas o consecutivas impagas desde marzo. Es porque aún no adhirió al Decreto nacional que resolvió estirar esa excepción hasta seis facturas y hasta fin de año. Hay casi 300 mil clientes en situación irregular. La empresa dice que no llegará a esa instancia. Inquietud entre comercios e industrias morosas

La Empresa Provincial de Energía (EPEC) activará desde esta semana un combo de planes de pago destinados a todo tipo de usuarios, con programas de hasta 30 cuotas y en procura de calmar los persistentes reclamos por deudas acumuladas particularmente desde el inicio de la cuarentena.