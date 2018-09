Energía: Nación oficializó baja de tarifa social y jaquea a provincias

El Gobierno nacional publicó la resolución por la que el beneficio quedará a cargo de las provincias desde 2019. Si bien el tema se consideraba, sorprendió la ejecutividad de la norma. Para Córdoba son $1.200 millones. La intención de la Provincia sería cubrirlo. En tanto, en el caso del transporte, se mantendrán los aportes a los boletos subsidiados. El municipio aún no resolvió postura

El Gobierno nacional oficializó ayer la decisión de dejar de financiar desde el 1 de enero de 2019 la tarifa social eléctrica y que sean las provincias las que se hagan cargo de ella.

La decisión, que en rigor ya se barajaba, al igual que en el caso del transporte, fue sin embargo publicada ayer mediante una resolución del Ministerio de Energía.

Para Córdoba son unos 1.500 millones de pesos anuales.

En ese marco, fuentes del Ejecutivo provincial admitieron que se analiza solventar ese beneficio de tal forma de mantenerlo en 2019.

Se trata de más de 200 mil usuarios que hoy tienen esa prerrogativa destinada a subsidiar el kilovatio de energía.

Concretamente, la Nación solventaba parte del costo del valor energía.

Entanto, la Provincia junto a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) aportan unos 800 millones de pesos anuales para cubrir la denominada tarifa social provincial que subsidia el tramo correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD) que, en términos prácticos, es lo que le cuesta a EPEC distribuir la energía que presta.

“La idea es sostener el beneficio”, dijo ayer una fuente consultada por Comercio y Justicia.

Con todo, el tema está en pleno análisis. Es que, al igual que en el caso de transporte -aún no se oficializó la resolución que elimina los aportes nacionales-, la estrategia de los distritos federales, entre ellos Córdoba, es que esas quitas lleguen compensadas por mayores recursos. Esos fondos extras provendrían, entre otras fuentes, de la ampliación de la base de tributación de Ganancias y Bienes Personales, por ejemplo, o de la suspensión -al menos parcial- de la baja de Ingresos Brutos y de Sellos prevista para el año próximo en el marco del Acuerdo Fiscal vigente.

La idea es que cada provincia cuente con recursos para cubrir los eventuales subsidios que deba afrontar por la decisión del Estado nacional de retirarlos.

Actualmente, la tarifa social nacional que alcanza a los usuarios de EPEC y las cooperativas, subsidia de manera plena los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y 50 por ciento de los siguientes. Luego deben pagar tarifa plana.

En cuanto a la resolución publicada ayer, firmada por el ministro Javier Iguacel, establece que “a partir del 1 de enero de 2019, el régimen de Tarifa Social (…) para los beneficiarios que se encuentran domiciliados en las distintas jurisdicciones del servicio público de distribución de electricidad, será aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen y que involucrará la asunción de su financiamiento y la coordinación con los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público de Distribución de cada jurisdicción, los respectivos entes reguladores locales y el Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE)”.

Los considerandos de la norma no hacen mayor alusión a los motivos. Simplemente recuerda que el Gobierno nacional instrumentó el mecanismo “cuyo sostenimiento supuso un sustancial aporte del Tesoro Nacional, independientemente de la jurisdicción en la que se encuentren los usuarios beneficiarios del referido régimen”.

Acto seguido señala que, “en dicho contexto, para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social resulta indispensable la contribución de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación…”.

La decisión está tomada y ahora serán las provincias las que resuelvan o no sostener ese beneficio.

Subsidios al transporte

En cuanto a la quita de subsidios al transporte, que para la Provincia de Córdoba involucran unos 3.600 millones de pesos (si también se quita el gasoil subsidiado), la situación es diferente.

“Vamos a continuar subsidiando la demanda”, dijo ayer el secretario de Transporte de la Provincia, Gabriel Bermúdez. “La tarifa será la que tenga que ser”, completó.

En la práctica, si la Nación corta de lleno los aportes, la tarifa plana subirá en la misma proporción en el transporte interurbano, pero la Provincia sostendrá los programas de boletos Educativo Gratuito (BEG), Obrero Social (BOS) y para Adultos Mayores (BAM).

Lo mismo se hará en el caso del transporte urbano de pasajeros, por ejemplo en el de Córdoba. Ese boleto, sin subsidios, podrá trepar hasta 30 pesos, según estima el sector empresarial.

El municipio evitó referirse al tema y cuestionó las versiones alarmistas de las empresas.

En todo caso, habrá que ver si la quita de subsidios nacionales también incluye el gasoil subsidiado. De ser así, los costos serían aún mayores.

Como fuere, ayer, el secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico, Marcelo Cossar, afirmó que la Municipalidad no prevé un aumento en el boleto de transporte urbano, “al menos hasta noviembre o diciembre”.

“Ni hoy ni la semana que viene, ni la otra, va a haber aumentos”, dijo, y completó: “Estamos en septiembre y algunos están metiendo bomba desde agosto. Eso no hace bien. Nosotros somos conscientes de que estamos con inflación, de que no vamos a tener subsidios. Pero los temas hay que tratarlos cuando estén en carpeta”.

Llegado el caso, habrá que ver si el el municipio hace algún aporte para morigerar el impacto de la suba que, a esta altura y por ese tema, parece inevitable.