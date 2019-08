En un escenario de alta volatilidad y suba del riesgo país, hoy jura Lacunza

Se realizarán nuevos anuncios en el transcurso de la semana, luego de que el funcionario tome posesión del cargo. La política monetaria y el acuerdo con el FMI son las prioridades

En un contexto de extrema volatilidad y suba del riesgo país, hoy prestará juramento Hernán Lacunza para el cargo de ministro de Hacienda de la Nación.

Ayer, el presidente Mauricio Macri le transmitió al entrante funcionario cuáles son las “prioridades de la gestión”, en una primera reunión que mantuvieron ambos.

El encuentro entre el jefe de Estado y el economista se desarrolló en la quinta familiar del mandatario “Los Abrojos” y contó también con la presencia de la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Además, asistieron los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de la Producción y Trabajo, Dante Sica, y el titular del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris.

En la tarde ayer, Macri también convocó a sus aliados de Juntos por el Cambio a una reunión en la Residencia Presidencial de Olivos, que contó con la participación de su compañero de fórmula Miguel Pichetto, los jefes de bloques de Senado, Luis Naidenoff, y de diputados, Mario Negri, y ministros del Poder Ejecutivo.

En detalle, Lacunza asumirá hoy formalmente a su cargo cuando jure frente al Presidente de la Nación en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y, más tarde, ofrecerá una conferencia de prensa, según se anticipó. Aunque al cierre de esta edición todavía no había precisiones, se espera que el nuevo funcionario realice algunos anuncios con relación a lo conversado con el equipo presidencial.

Respecto de la reunión que mantuvo el nuevo ministro de Hacienda con Macri el día de ayer, Lacunza indicó que el mandatario le transmitió “las prioridades de la gestión” y que, sobre la base de estos señalamientos, trabajará con su equipo de colaboradores. “No voy a hacer ningún anuncio”, aseguró Lacunza en breves declaraciones a la prensa, al salir de la quinta Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, aunque sí comentó que el domingo se reunió con Dujovne y con el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, quienes, dijo, lo “pusieron en autos de la situación de las finanzas” del país.

Como se supo, en el encuentro del fin de semana con el titular de la autoridad monetaria, uno de los temas abordados fue la marcha de la política monetaria y cambiaria previo a la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La próxima misión de ese organismo llegará en los próximos días a Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias comprometidas en el segundo trimestre. Según como resulte el informe técnico, el organismo internacional procedería en septiembre a realizar un nuevo desembolso del préstamo stand by.

Mercados

En la jornada de lunes, los mercados de monedas, acciones, bonos y granos del país permanecieron cerrados por el feriado no laborable.

Aun así, el contexto fue de alta volatilidad para los bonos y las acciones que cotizan en Wall Street y para el riesgo país (ver sección Indicadores).

ALIMENTOS

Defensa del Consumidor verificó bajas en precios

En las primeras 72 horas de aplicación de la medida que dispuso la quita del IVA para productos de la canasta básica dirigida al consumidor final, se verificó una “baja del precio”, según Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor.

Destacó que en ese grupo de alimentos hay algunos productos “atados al dólar”, como harinas y aceites, en donde no hubo mayor aumento. Precisó que ese comportamiento responde a que se trata de commodities, que tienen precios internacionales.

“En esos productos vimos que se está atenuando el impacto de la devaluación. En los otros vemos que se produjo un baja del precio, que no es lineal, no es que por restarle el 21% de IVA, baja un 21% el precio del producto. Porque el precio final tiene también otros componentes”, aclaró.

“La puesta en marcha significa que los comercios deben modificar procesos informáticos y de facturación. Algunos ya lo han comenzado y otros lo concluirán a lo largo de esta semana”, aseguró Muiño y recordó que se trata de “una política de alcance nacional” y que es “para todos los productos que se comercialicen”, sin distinción de marcas porque “se ha desgravado el rubro”.