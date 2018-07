En un escenario adverso, Macri busca fortalecer relaciones con Rusia y China

El Presidente participará hoy como invitado de la 10ª cumbre del grupo de economías emergentes BRICS, en Johannesburgo (Sudáfrica). Ayer, en reuniones bilaterales con Putin y Xi Jinping, reforzó las intenciones de cooperación

En un contexto global caracterizado por el endurecimiento monetario debido a la suba de tasas de Estados Unidos y por tensiones comerciales que pueden desembocar en una crisis del libre comercio, el presidente Mauricio Macri busca fortalecer las relaciones bilaterales con Rusia y China, principalmente.

Esta intención del mandatario argentino también se enmarca en un escenario nacional adverso con volatilidad cambiaria, problemas de financiamiento que llevaron al crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y números negativos de la actividad durante mayo pasado -cuando la economía registró la peor caída interanual de la administración de Cambiemos (-5,8%) y la retracción más profunda desde la crisis de 2009-.

Así, Macri participará hoy en la última jornada de la 10ª Cumbre del BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica. El grupo está compuesto por las economías emergentes más poderosas: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Previo a la reunión, ayer el Presidente mantuvo encuentros bilaterales con sus pares ruso, Vladimir Putin, y chino, Xi Jinping. En ambas instancias, los mandatarios reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y consensuaron fortalecer las operaciones comerciales.

“Rusia es actor clave en el mundo y un socio estratégico para Argentina. Estamos avanzando mucho en diferentes campos”, puntualizó Macri en la reunión con Putin, que se efectuó en el Hotel Four Seasons, en las afueras de Johannesburgo.

En tanto, el mandatario argentino también destacó la llegada de las primeras inversiones rusas; entre ellas, mencionó la empresa TMH que, con una inversión de tres millones de dólares, permitió la reactivación del taller La Mechita, ubicado en el partido bonaerense de Bragado, que forma parte de la línea del ferrocarril Sarmiento, según se informó oficialmente.

“Queremos ampliar las inversiones en el parque ferroviario y para eso tenemos en Argentina ambiciosos planes de Participación Pública Privada (PPP) para el desarrollo de la infraestructura”, sostuvo el mandatario y añadió que “por eso es importante que firmas rusas sigan compitiendo y presentándose a licitaciones”.

Macri también le manifestó a Putin su “entusiasmo” por una apertura en el campo agroindustrial y le señaló que Argentina podría exportar a Rusia embriones y semen bovinos, huevos fértiles y maquinaria agrícola. Además, propuso que empresas de ese país participen en la exploración y explotación de uranio en el sur argentino.

Por su parte, Putin prometió el apoyo de Rusia a la candidatura de Silvia Fernández de Gurmendi para ocupar el cargo de Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y le agradeció a Macri ser parte de la cumbre del BRICS. “Nuestras relaciones son exitosas, el intercambio nuestro crece y queremos ampliar esa cooperación”, aseguró el presidente ruso.

En tanto, junto a Xi Jinping, Macri coincidió en la importancia de fortalecer la relación estratégica entre la Argentina y China y acordó seguir trabajando “para ampliar y reforzar los vínculos y la cooperación comercial”, informó Presidencia. ientras Macri agradeció el apoyo de China en las negociaciones con el FMI y reiteró la invitación al mandatario chino a la reunión del G20 en Buenos Aires, Xi Jinping invitó a que empresas argentinas participen en la Feria de Shanghai, que ofrecerá oportunidades para diversificar y ampliar mercados, particularmente para los productos agropecuarios argentinos.

Ambos jefes de Estado también analizaron el desarrollo de emprendimientos conjuntos en diferentes áreas, como las industrias naviera y aeronáutica y la posibilidad de que China participe en proyectos de explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta.

Agenda

REUNIONES CON SUDÁFRICA, TURQUÍA Y BRASIL

El presidente Mauricio Macri participará hoy como invitado en última jornada la 10ª Cumbre del BRICS y en la iniciativa BRICS Plus, que se realizará bajo el lema “Asegurar crecimiento sostenible e inclusivo para la prosperidad del Sur”.

En su agenda, el mandatario sostendrá en la jornada una reunión bilateral con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y dos pull aside con el recientemente reelecto presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. También se encontrará con el mandatario de Brasil, Michel Temer.

Al BRICS Plus, además de Argentina, fueron invitados Egipto, Jamaica y Turquía.

Negociaciones

El Presidente argentino destacó que espera que Rusia pueda participar de las licitaciones que se desarrollarán en el marco del programa de Participación Público Privada (PPP).

Putin aseguró que las relaciones entre ambos países son “exitosas”, en el marco de un crecimiento en el intercambio. También manifestó su intención de ampliar la cooperación.

Xi Jinping invitó a que Argentina participe en la Feria de Shangai, que ofrece oportunidades para diversificar y ampliar mercados, específicamente de los productos agropecuarios.