En un contexto de incertidumbre, Lacunza afronta el próximo tramo del acuerdo con el FMI

Luego de las PASO, el organismo multilateral de crédito se mostró significativamente silencioso en una semana de caos para los mercados cambiario, bursátil y de bonos. Con Dujovne fuera del Gabinete, se acerca el momento de una nueva revisión y otro desembolso del stand by

En un escenario de alta volatilidad para los mercados cambiario, bursátil y de bonos -lo cual tendrá pronto su impacto en la inflación y otras variables a la brevedad- , el nuevo ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, enfrenta el desafío de acomodar la economía nacional, al menos hasta las elecciones del próximo mes de octubre.

En este sentido, se destaca que el nuevo titular de la cartera que conducía hasta ahora Nicolás Dujovne deberá afrontar una nueva etapa del acuerdo que el Gobierno nacional firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual tiene planeada una nueva misión técnica para revisar las cuentas pública del país para dentro de quince días y, según el cronograma, sobre esa base se realizaría un nuevo desembolso de US$5.400 millones pertenecientes al stand by para mediados de septiembre.

Éste es el último gran envío que tiene previsto por el FMI en el acuerdo alcanzado en septiembre del año pasado por US$ 53.000 millones, que permitieron refinanciar la deuda argentina. Luego está planificado que lleguen a razón de US$1.000 millones trimestrales hasta mediados de 2021.

La situación no parece ser nada fácil, teniendo en cuenta lo acontecido en la última semana en el mercado cambiario y las medidas de “alivio” que anunció el presidente Mauricio Macri, las cuales impactarán significativamente en las arcas públicas y en las metas relacionadas con el déficit fiscal, que se enmarcan en el convenio firmado con el FMI.

Además, también este fin de semana, el candidato opositor del Frente de Todos, Alberto Fernández, precisó en distintas entrevistas que era necesario volver a negociar las condiciones del préstamo con la entidad internacional.

En tanto, vale señalar que el organismo multilateral de crédito se ha mostrado significativamente silencioso durante la semana pasada, ante el caos financiero que se desató en el país, y teniendo en cuenta que durante el último año fue decisivo su apoyo a las políticas implementadas por la administración nacional con el diseño de Nicolás Dujovne.

En este contexto, en la jornada de ayer, Lacunza se reunión con el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, para revisar los pormenores de la política monetaria que ejecuta la autoridad monetaria, la cual se sustenta principalmente en medidas contractivas desde octubre del año pasado.

Mientras tanto, el nuevo ministro de Hacienda se encontró también en la tarde de ayer con Dujovne, para coordinar la transición.