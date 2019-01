En sólo tres rondas, el BCRA ya compró US$110 millones para sostener el dólar

En la jornada de ayer, el organismo adquirió US$50 millones aunque -a pesar de la operatoria- la divisa estadounidense cerró por debajo de la banda de flotación en el segmento mayorista. La tasa de Leliq volvió a descender

El dólar mayorista cerró ayer en $37, nuevamente por debajo del piso de la banda de flotación, pese a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en la plaza con la compra de US$50 millones. En tanto, para la venta al público, la divisa extranjera finalizó estable en $38 promedio.

La banda de no intervención propuesta en la política monetaria del Central se manejó ayer con un piso de $37,45 y un máximo de $48,46. No obstante, el dólar mayorista volvió a cerrar con un valor inferior no sólo al estipulado por el organismo para esta última rueda sino -incluso- por debajo del precio de apertura que tendrá en la jornada de hoy, el cual estará por encima de $37,45.

En este contexto de tendencia a la baja del billete verde, la entidad que conduce Guido Sandleris efectuó ayer al mediodía una subasta en la que compró la totalidad propuesta de US$50 millones, el máximo diario fijado por el Comité de Política Monetaria. De esta forma, el BCRA realizó la tercera intervención consecutiva en el mercado de cambios luego de las compras que efectuara el jueves y el viernes pasado por US$20 millones y US$40 millones respectivamente. En la subasta de ayer, la entidad compró a un precio promedio de $37,131, “siendo el máximo precio de compra de $37,140”, según se informó

En detalle, al cierre de este lunes, el volumen negociado en el segmento de contado fue de US$719,450 millones y en futuros en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se hicieron US$10 millones. Por su parte, la tasa de interés promedio de las Letras de Liquidez (Leliq) también marcó un retroceso de 30 puntos básicos y cerró a 57,80%, en una jornada en la que el organismo monetario nacional adjudicó $172,096 millones a siete días de plazo. En la subasta -en la que se generó una expansión de liquidez de $21,148 millones- la tasa máxima fue de 58,250% y la mínima fue de 57,25%.

Por otro lado, en el mercado de futuros de Rosario (Rofex) se operaron US$472 millones, de los cuales más de 55% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $37,78 y $38,986; con tasas de 45,26 % y 43,54% respectivamente, quedando todos los plazos con bajas.

Al finalizar el día, las reservas internacionales cerraron en US$65.958 millones, disminuyendo US$78 respecto del viernes pasado. En tanto, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros tuvieron un saldo negativo de US$16 millones.

Mercado bursátil

En tanto, también en la rueda de ayer, la bolsa porteña cerró en terreno negativo, registrando poco volumen de negocios. El índice líder de S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) perdió 0,3%, cerrando en 33.771,24 unidades, destacándose una importante retracción de los papeles de YPF. Otras bajas también fueron anotadas por Aluar (-3%), Cablevisión (-2,1%); Comercial del Plata (-2%).