En más de la mitad de las industrias cordobesas, la actividad cayó hasta 23%

Ocurrió durante el pasado mes de mayo con relación a igual período del año anterior. Tres de cada cuatro empresarios del sector creen que el tipo de cambio ideal debería ubicarse entre 43 y 53 pesos en diciembre próximo

La actividad industrial de la provincia de Córdoba volvió a caer en mayo respecto de igual lapso del año anterior para 52,5% de los encuestados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba para la Unión Industrial local.

En tanto, para 31,3% de las consultadas, la actividad se mantuvo en niveles similares a los de mayo de 2018. Por el contrario, aumentó para 13,3% de las firmas, de las 255 fábricas que integraron la muestra.

El relevamiento indicó que la baja registrada el mes pasado, para la comparación interanual, se ubicó en un rango de entre 21% y 30% para 23% de quienes aseguraron haber tenido menos actividad. Mientras, 19% de esas firmas aseguró que la caída se ubicó entre 11 y 20% interanual. En tanto, otro 14,5% de las que admitieron retracción dijo que la merma fue de entre 31 y 40%.

Muy por el contrario, las consultadas que indicaron que su actividad se había incrementado, dijeron que la suba fue de entre 11% y 20% para 32,3% de ese grupo, y otro 23,5% indicó que el aumento estuvo entre 21% y 30% interanual.

De este modo, se puede observar cómo la contracción en la actividad industrial viene afectando a poco más de la mitad de las empresas consultadas en lo que va del semestre. Así, según el informe difundido ayer, en febrero pasado la baja alcanzó 60,1% de las empresas cordobesas, en marzo a 54,8%, en abril a 56,6%, y ahora en mayo a 52,5%.

Mientras, aquellas fábricas que logran mostrar crecimiento no alcanzan a representar más de 17%. Así, en febrero crecieron 15,1% del total; en marzo lo hicieron 13%; en abril, 16,1% y, en mayo, 13,3% de las cordobesas.

En función de ello, la encuesta indaga sobre las acciones tomadas hasta el mes pasado en cuanto a la dotación de personal. Al respecto, 48,5% de los consultados aseguró no haber tomado medidas, en tanto que 17,8% dijo haber reducido la cantidad de horas de trabajo; 15% realizó despidos y 12,5% incorporó nuevo personal.

No mejoran las expectativas locales

En tanto, las perspectivas no son mejores a la realidad que vive el sector. Consultados al respecto, 34,2% de los consultados espera que en junio vuelva a caer el nivel de actividad respecto de un año atrás, en tanto que 22,7% prevé una suba.

En cuanto a las acciones que piensa tomar el sector en el segundo semestre del año en cuanto a la dotación de personal, 53,7% dijo que no hará nada; 16,2% indicó que reducirá horas; 11,2% que aplicará suspensiones de jornadas; 10,8% que incorporará personal; y 9,5% que despedirá trabajadores.

Abril, en el país

En tanto, la actividad fabril bajó 8,6% en abril respecto de igual mes del año pasado, de acuerdo con lo que informó ayer la Unión Industrial Argentina (UIA). Sin embargo, optimista, destacó que la estabilidad cambiaria y los planes de compras en cuotas pueden hacer que la caída de la producción “comience a encontrar un piso”.

“Políticas como el relanzamiento del programa Ahora 12, con una baja de las tasas de interés desde 45% a 20% para la financiación en cuotas o el plan de incentivos Junio 0 km para comprar vehículos nuevos, brindarán cierto impulso transitorio al consumo que, junto a la estabilidad cambiaria, podrían lograr que la actividad industrial comience a encontrar un piso”, sostuvo la UlA.

Pese a ello, informó que en abril “continuó la tendencia contractiva en la actividad industrial, acumulando una retracción de 9% en los primeros cuatro meses del año”.

En la medición desestacionalizada, abril registró una recuperación de 5% respecto de marzo, en parte, vinculada a la recuperación de la molienda de soja.

Todos los rubros industriales presentaron bajas y la UIA advirtió que los datos preliminares de mayo no resultan favorables. “Los datos preliminares de mayo de algunos sectores, como el automotriz (-35,3%), la producción de minerales no metálicos para la construcción (-6,2%) y la producción de aluminio (-0,1%), adelantan otro mes de caída en la producción industrial, aunque relativamente más moderada que en marzo y abril”, señaló.

Para la UIA, “el sostenimiento de las altas tasas de interés para contener el mercado cambiario sigue impactando en la caída del crédito y en los niveles de inversión y consumo”.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) había informado a comienzos de mes que la actividad industrial bajó durante abril 8,8% en términos interanuales, y acumuló una baja del 10,6% en el primer cuatrimestre.