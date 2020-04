En las suspensiones de trabajadores se podrá descontar hasta 25% del salario

Así lo acordaron el Gobierno, la UIA y la CGT en un convenio tripartito sobre las empresas

y sectores afectados por la paralización de actividades debido al coronavirus

La UIA y la CGT, con la intervención del Gobierno, llegaron a un acuerdo que establece que la rebaja salarial a los empleados que sean temporalmente suspendidos a causa de la inactividad por el coronavirus será de 25%.

El acuerdo fue aceptado por la CGT a cambio del compromiso empresarial de no ordenar despidos e involucra a las compañías que se vieron afectadas por la paralización de sus actividades a causa de las restricciones impuestas durante la pandemia.

Las cláusulas del convenio tendrán validez por 60 días contados desde el 1 de abril.

“Es preciso el dictado de una norma instrumental que determine certidumbre para quienes no pueden prestar servicios habituales, situación que será considerada como una suspensión encuadrada en la Ley de Contrato de Trabajo y/o todo instituto equivalente dispuesto en estatutos o la norma de convenciones colectivas”, señaló el acta firmada por las tres partes intervinientes.

De las discusiones participaron, por el gobierno, los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente; Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja, por la UIA, y Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT.

Los representantes de los diversos sectores convinieron que el monto a abonar a los trabajadores como “prestación no remunerativa” o las “asignaciones en dinero” que se entreguen por compensación por suspensiones no podrá ser inferior a 75 por ciento del haber neto.

Solo en esas condiciones o cuando se establezca un porcentaje mayor el Gobierno homologará de forma automática esos acuerdos, en tanto la empresa podrá disponer la aplicación de las suspensiones de forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial según sus respectivas “realidades productivas”, según se añadió.

No podrán ser incluidos en esa modalidad los trabajadores que hayan convenido con su empleador las condiciones de prestación de servicios desde el lugar de aislamiento y aquellos excluidos del deber de asistencia al lugar de labor por tratarse de personas con riesgo de salud (mayores o con patologías preexistentes).

Además, para el caso de que fuese aplicable en una empresa el pago complementario previsto en el decreto 376/20 el monto de la asignación complementaria que abone la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será considerado parte de la prestación dineraria antes ordenada, de manera que el importe a cargo del patrón lo complementará hasta alcanzar el porcentaje establecido, que no podrá ser inferior al haber mínimo, vital y móvil.

El acuerdo no será aplicado a quienes hubiesen convenido o lo hagan a futuro otros criterios de suspensiones, y quienes apliquen el consenso de partes deberán mantener la dotación de personal sin alteraciones durante dos meses, se indicó, en referencia a los gremios que ya han pactado las modalidades de trabajo en la emergencia.

Según el acta firmada por funcionarios y dirigentes, se procuró consensuar medidas que tiendan a sostener el trabajo y la producción frente a la grave pandemia de coronavirus, y se rubricó para “despejar dudas respecto de las condiciones de los trabajadores que no prestan servicios”.

Funcionarios, sindicalistas y empresarios también analizaron temas como la situación derivada de la irrupción del virus en un contexto de economía en recesión y la extensión del aislamiento y su impacto en una mayor retracción de la actividad.

“Se analizaron los serios problemas de sostenibilidad financiera de empleadores, en especial de aquellos relacionados con actividades no exceptuadas del aislamiento, muchas de las cuales son intensivas en trabajo, así como de quienes a pesar de ser esenciales registran actividad inferior al promedio de ventas”, destacaron las fuentes gremiales.

“Otros aspectos estudiados fueron el gran número de trabajadores alcanzados por el aislamiento; la necesidad de tener herramientas acordes para atravesar la crisis sanitaria, social, productiva y económica para sostener el empleo y garantizar la sostenibilidad de empresas privadas, y decidir el salario del personal aislado e incrementar el haber complementario”, puntualizaron.

Crece la presión cambiaria: el contado con liquidación cerró en $115,04

El dólar oficial cerró ayer en un promedio de $68,89 para la venta al público, con una suba de 21 centavos respecto del viernes, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), marcó una ganancia de 2,7%, en $115,04, y el MEP avanzó 4,2%, en $112,92 por unidad.

En las primeras horas de la mañana de ayer, el presidente Alberto Fernández dijo que sigue con atención lo que pasa con el dólar y atribuyó la suba de la divisa de las últimas semanas a movimientos especulativos propios de las tensiones que se generan durante la renegociación de la deuda.

“La verdad que me preocupa, a todos nos preocupa. Nosotros estamos en una negociación de deuda y hay mucha especulación. Cuando uno ve diarios del exterior, uno ve cómo atacan a (el ministro de Economía) Martín Guzmán los acreedores, cómo intentan desacreditarlo. Entre nosotros tenemos periodistas que dicen que Martín Guzmán no pasa la prueba de la deuda y se va a su casa”, dijo Fernández en declaraciones radiales.

“Es como un revival de lo que ocurrió con (el ex ministro de Economía, Roberto) Lavagna en 2004. Entre otras cosas que causa es intranquilizar a la City. El dólar, el contado con liqui, para que todos los argentinos entiendan, pasó la barrera de los $100 habiendo operado US$30 millones. Es toda especulación. ¿Y cuándo ocurrió eso? Y ocurrió casi en simultáneo con el momento en que nosotros presentamos nuestra oferta de deuda”, agregó el jefe del Estado.

Por su parte, en el mercado informal, el denominado dólar blue marcó ayer un avance de alrededor de un peso respecto al viernes, al negociarse a un promedio de $118 para la venta. En tanto, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAIS- culminó la rueda en un valor final de $89,55.

Títulos

Economía amplía y emite Letes y Bontes por $39.000 millones

El Ministerio de Economía dispuso la ampliación y emisión de tres series de Letras (Letes) y una de Bonos del Tesoro (Bontes) por $39.074,608.458, mediante la resolución 29/2020 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada ayer en el Boletín Oficial.

La norma determinó la ampliación de la emisión de las Letes en pesos a descuento con vencimiento el 16 de junio de 2020, por un monto de hasta valor nominal original $1.419.252.031.

También, definió la ampliación de la emisión de las Letes en pesos a descuento con vencimiento el 1 de julio de 2020, por un monto de hasta valor nominal original $10.901.949.429.

Además, fijó la ampliación de la emisión de los Bontes en pesos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más 1,10 punto porcentual, con vencimiento el 17 de abril de 2021, por un monto de hasta valor nominal original $1.753.406.998.

Por último, dispuso la emisión de Letes en pesos a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2020, por un monto de hasta valor nominal original $25.000 millones, que serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.