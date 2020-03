En el último trimestre de 2019, Córdoba perdió 16 mil ocupados

De acuerdo con las cifras difundidas por el Indec, en el gran Córdoba la desocupación alcanzó a 9,5% de la población en la medición interanual, 0,3% más que el año anterior. Asimismo, creció la población de inactivos, es decir, quienes ya no procuraban trabajo

Cecilia Pozzobon cpozzobon@comercioyjusticia.info

El Gran Córdoba tenía al cierre del cuarto trimestre del año pasado 660 mil ocupados, lo que muestra una baja de 16 mil respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De entre esas 16 mil personas que dejaron de tener ocupación, sólo 2.000 pasaron a engrosar la lista de desocupados, es decir, aquella que reúne a quienes -no teniendo ocupación- están buscando activamente un trabajo. Los restantes, en tanto, pasaron a considerarse inactivos, estos son los que a diciembre del año pasado dejaron de bregar por una ocupación.

Fuentes consultadas por Comercio y Justicia indicaron que no es sencillo precisar esa situación. Muchas de esas diferencias en los números se registran por cuestiones estadísticas o estacionales, o por las consultas realizadas en el marco de la Encuesta Permanente de Hogares, mientras que “otras obedecen a la realidad que tienen muchos desocupados que, después de buscar empleo durante bastante tiempo y no encontrarlo, se desaniman y dejan de seguir buscando”, destacaron.

Vale tener en cuenta que las cifras difundidas ayer por el organismo oficial reflejan la realidad que se vivía al cierre del año anterior, luego de varios meses de caídas consecutivas en el nivel de actividad económica. Ésta, según las cifras del Indec, cerró el año con una contracción de 2,2%, con mermas significativas en la producción fabril, el sector de la construcción y el comercio, justamente los sectores más afectados en el nivel de empleo.

De igual modo, el Indec reflejó que en el Gran Córdoba los ocupados demandantes de empleo, es decir, aquellos que buscan activamente otra ocupación, también se incrementó en el cuarto trimestre de 2019 -en relación a igual período de 2018- en 53 mil personas, elevando esa cifra hasta el total de 224 mil.

Por su parte, los subocupados también mostraron un alza interanual, al pasar de 97 mil en el cuarto trimestre de 2018 a 139 mil a finales del año pasado.

Otro dato significativo que refleja el informe oficial es que 42,2% de los habitantes del Gran Córdoba no realizaba a diciembre del año pasado aportes jubilatorios, con lo que se puede indicar que poco más de cuatro de cada 10 cordobeses trabajaba “en negro”.

Una de las de mayor tasa del país

Por su parte, la tasa de desocupación alcanzó a 8,9% de la población de todo el país a finales de 2019, contra el 9,1% del último trimestre de 2018, en un contexto en el que se verificó un ligero incremento del empleo informal.

El índice de 8,9% estuvo incluso por debajo del 9,7% alcanzado en el tercer trimestre del año pasado.

De acuerdo con el informe del Indec, la baja en la tasa de desocupación tuvo como contrapartida un aumento en el índice de la subocupación demandante, donde se registra la gente que trabaja hasta 35 horas semanales y que pretende laborar más, que aumentó a 9,5% desde el 8,7%, lo que podría sugerir un incremento del empleo informal.

En tanto, los subocupados no demandantes alcanzaron al 3,6%, sin grandes variaciones respecto al 3,3% de finales de 2018.

Esta menor estabilidad en el trabajo fue también observada por el Indec que indicó que si bien la tasa de desocupación disminuyó levemente en la comparación interanual, se incrementaron de manera “estadísticamente significativa” otras “formas de presión” sobre el mercado de trabajo.

Por ejemplo, la cantidad de personas que tienen un empleo pero buscan activamente otro (ocupados demandantes), aumentó 1,7 punto porcentual respecto del cuarto trimestre de 2018, para alcanzar a 19% de la población.

Una pauta del desempeño del empleo formal la dio el Ministerio de Trabajo que, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la cantidad total de trabajadores registrados en el país durante diciembre se ubicó en 12,144 millones, con una caída de 0,3% respecto al mismo mes del año anterior, lo que significó 34.900 trabajadores menos. Ante esta situación, el Gobierno dispuso que por un período de seis meses, los despidos injustificados en el sector privado deberán abonarse el doble, para desalentar el desempleo.

En diciembre de 2019, se contabilizaron 9.746 millones de asalariados registrados y 2.398 millones de trabajadores independientes. Esto equivale a que 80% de los trabajadores formales cuenta con relación de dependencia.

El indec también detalló que los conglomerados urbanos con mayor nivel de desocupación resultaron Mar del Plata con 11,1%; Rawson-Trelew con 10,9; Gran Buenos Aires con 10,8; Salta con 10,3%; San Nicolás-Villa Constitución con 9,9% y Córdoba con 9,5%, entre otros.

En tanto, los de menores niveles fueron San Luis, y Posadas, ambas con 2,9%; seguidas por San Juan con 3,5% y Paraná con 4,5%.

A la hora de observar dónde se concentra la mayor tasa de desocupación por sexo y edad, el informe reflejó que las mujeres de menos de 30 años son las que más sufren el desempleo, franja en la que la tasa más que se duplica y alcanza a 18,9%.