En el primer trimestre, el desempleo se mantuvo estable en 9,1%

Esta tasa es apenas menor que la de igual período de 2017. No obstante, desde diciembre pasado, la desocupación se incrementó casi dos puntos. El Gran Córdoba superó la media nacional y se ubicó en 10,3%. En tanto, la actividad y el empleo en el país crecieron un punto cada uno en la relación interanual

La tasa de desocupación fue de 9,1% al término del primer trimestre del año, apenas por debajo del 9,2% de igual período del 2017, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, en la comparación entre trimestres, el desempleo en todo el país creció casi dos puntos en comparación con diciembre pasado, ya que al finalizar ese mes se había ubicado en 7,2%, según los datos oficiales.

En el mismo documento se precisa que, en la comparación interanual, la actividad creció de 45,5% a 46,7%. También se incrementó el empleo de 41,3% a 42,4%.

Por otro lado, entre enero y marzo pasados, la subocupación demandante -definida como la gente que trabaja hasta 35 horas semanales pero busca más tareas- subió levemente a 6,8% al término del primer trimestre, frente al 6,6% del año anterior, mientras que la no demandante bajó a 3% desde el 3,3% de 2017.

En tanto, el trabajo sin descuentos jubilatorios, considerado trabajo informal, aumentó a 33,9% entre enero y marzo de este año, frente al 33,3% de igual período del año pasado.

En detalle y con respecto a la población desocupada, el Indec reveló que se observa que 25,8% y 25,5% de las personas desocupadas son mujeres y hombres de hasta 29 años, respectivamente. Además, entre las mujeres y hombres de 30 a 64 años, los desocupados representan 23,3% y 21,3%, respectivamente.

A pesar del incremento en la ocupación, al referirse al tiempo de búsqueda de trabajo, el Indec observó un dato preocupante: 39,3% de los desocupados busca empleo desde hace más de un año; 26,1% indicó un tiempo de búsqueda de empleo de 1 a 3 meses, seguido por 13,9% de desempleados, cuyo tiempo de búsqueda fue de 3 a 6 meses.

En total, el Indec relevó 31 conglomerados urbanos. Según sus cifras, la población desocupada alcanza 1.183.000 personas, mientras la subocupación afecta a 1.977.000, sobre una población económicamente activa (PEA) de 27,7 millones de personas.

Gran Córdoba, en tercer lugar

Entre las ciudades con mayor desocupación se registran Rawson-Trelew, 12,5%; Gran Buenos Aires, 11,3%; Córdoba, 10,3%; Bahía Blanca, 9,8%; Resistencia, 9,4% y Rosario, 9,2%. En contrapartida, las ciudades con menor desocupación fueron San Luis, 1,9%; Formosa y Posadas, ambas con 2,8%; La Rioja, 3,7%; Santiago del Estero, 3,9% y Paraná, 4,2%.

El total de conglomerados de más de 500.000 habitantes registró una tasa de desocupación de 9,9%; y en los que tienen menos de esa cifra fue de 5,8%.

Específicamente en el Gran Córdoba, es importante la cantidad de personas que tienen empleo de 35 horas y, a la vez, buscan más trabajo. En este caso, el porcentaje entre enero y marzo pasado fue de 9,8%, exactamente tres puntos más que la media nacional en este ítem.

ADVERTENCIA

La construcción puede perder 40 mil puestos

El secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, afirmó que si el Gobierno no toma “medidas anticíclicas a las medidas de ajuste”, en el sector de la construcción podrán perderse 40.000 puestos de trabajo.

Martínez criticó el rumbo económico del Gobierno: “Vemos un equipo de gobierno dedicado a tratar de traducir cosas que sabemos que no son buenas, como arreglar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), corridas, devaluación, inflación. No vemos una respuesta contundente para darnos garantías a los trabajadores de que no se van a parar los puestos de trabajo, de que por lo menos la industria de la construcción, que es madre de industrias, va a estar garantizada”, dijo en declaraciones radiales.

“No queremos que esto termine mal y tampoco queremos el caos social. Necesitamos que un sector del Gobierno mire hacia adentro y se dedique a entender la necesidad que viven nuestros trabajadores, porque realmente reina la incertidumbre”, consideró.

Ante el escenario que trazó, Martínez adelantó que la Uocra y la Cámara de la Construcción se reunirán el próximo martes en la sede del gremio para “dar a conocer un panorama”.

El líder de la Uocra señaló que, si bien “aparentemente íbamos por un camino correcto”, empezaron a darse “sorpresas”, entre las que mencionó “caer nuevamente en las garras del Fondo”.