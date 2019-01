En Córdoba, la inflación de 2018 fue de 46,55%

Apenas un punto porcentuaal por debajo de la media nacional que informó el Indec, la suba del índice de precios de la provincia durante el año pasado se vio traccionada principalmente por los aumentos en los servicios regulados que se encarecieron casi 56% respecto de diciembre de 2017, de acuerdo con la Dirección de Estadísticas y Censos local

El índice de Precios al Consumidor de Córdoba aumentó 2,65% durante el mes de diciembre de 2018 y con ese guarismo, la inflación del año cerró en 46,55% respecto de diciembre de 2017, de acuerdo con la información difundida ayer por la Dirección de Estadística y Censos de la provincia. De este modo, la suba interanual se ubicó levemente por debajo del promedio a nivel nacional que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se ubicó en 47,6% para todo 2018.

En Córdoba, y considerando la importancia que tiene cada ítem en el nivel general de inflación, la variación mensual de diciembre, se explicó principalmente por los aumentos en Transporte y comunicaciones que, debido a los aumentos en la tarifa de taxi y remis, el boleto de colectivo urbano (vigencia pendiente de noviembre) y servicios telefónicos, se incrementó 5,12% respecto de noviembre y 54,74% en la comparación interanual.ç

En tanto, Alimentos y bebidas, debido al aumento de carnes y derivados y leches productos lácteos, mostró una suba de 1,96% intermensual y 46,51% interanual, en el último mes de 2018.

Por su parte, Propiedades, agua y electricidad, como consecuencia del aumento en electricidad y el alquiler de la vivienda, subió 1,84% respecto de noviembre y 48,91% para la comparación con diciembre de 2017.

La Dirección de Estadística provincial también detalló que los bienes, que representan 59% de la canasta, tuvieron una variación de 1,83% respecto a noviembre y 50,47% respecto de un año atrás, explicando la mayor parte de la inflación anual. Mientras, los servicios, que representan el restante 41% de la canasta tuvieron una variación de 3,89% respecto de noviembre y 41,18 en la comparación con el último mes de 2017.

También vale tener en cuenta que los bienes y servicios estacionales registraron un incremento anual de 40,51% en Córdoba. Por su parte los bienes y servicios regulados tuvieron un aumento de 55,91%, en tanto que el resto de los productos que componen la canasta de IPC aumentaron 43,35%.

A nivel nacional

Ayer se dio a conocer también el IPC-Costo de Vida que monitorea el Indec. En este caso, el aumento promedio en diciembre fue dde 2,6%, mientras que fue de 47,6% durante todo el 2018, impulsado principalmente -al igual que en Córdoba- por las subas en los rubros transporte y alimentos.

Las mayores alzas del año pasado se anotaron en transporte, con 66,8%; alimentos y bebidas no alcohólicas con 51,2%; equipamiento y mantenimiento para el hogar con 50%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 45,7%, entre otros rubros.

El acumulado de 47,6% resultó uno de los más altos de los últimos años, superando al 38,5% de 2014, cuando se produjo una devaluación de 30%. También fue superior al 40,9% de 2002 cuando se produjo la salida de la convertibilidad, y sólo se ubicó por debajo del 84% de 1991, en el gobierno de Carlos Menem.

El Indec detalló que sólo durante el mes de diciembre, con un aumento promedio de 2,6%, los rubros con alzas más significativas fueron comunicación (7,7%); salud (5,2%); y vivienda, servicios y combustibles (3%).

En tanto los alimentos y bebidas, en medio de una fuerte retracción del consumo masivo que primó en noviembre y diciembre, aumentaron por debajo de otros rubros: 1,7% en el mes.

Luego de que se conociera la suba, voceros del Banco Central consideraron que “es normal esperar que la inflación mensual se mantenga en estos niveles” durante los próximos meses. “Si bien la inflación de diciembre (2,6%) sigue siendo alta, descendió por tercer mes consecutivo desde el pico de septiembre de 6,5%”, destacaron fuentes de la entidad que dirige Guido Sandleris.

Además, apuntaron que la inflación anual de 47,6% “refleja la inestabilidad cambiaria que vivió nuestro país”, en la que el dólar duplicó su valor.

Recordaron que “la prioridad del BCRA es evitar que episodios como los vividos en 2018 se repitan” y advirtieron que “debido a que la política monetaria actúa con rezagos y a las correcciones de precios regulados y acuerdos salariales pendientes, es normal esperar que la inflación mensual se mantenga en estos niveles en los próximos meses”.

Según el detalle del Indec, durante el año pasado, los bienes subieron 50,5% mientras que los servicios avanzaron 42,8%. Medidos de otra manera, los bienes y productos estacionales subieron 35,2%, los regulados aumentaron 53,5%, mientras que el IPC Núcleo avanzó 47,7%.

Según las regiones

Con una inflación minorista a nivel nacional de 47,6%, la Patagonia resultó la región más afectada con un aumento de 50,6%, seguida por Cuyo con 49,5%; mientras que la suba de precios del área Gran Buenos Aires se colocó por debajo, con 47,1%.

En tanto, la región Pampeana, que integra la provincia de Córdoba, se ubicó en quinto lugar (de entre seis regiones consideradas), con un nivel de inflación anual de 47,6%, la misma que el promedio nacional.

Proyección para 2019

También vale recordar que el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central entre consultoras y bancos del sector financiero colocó la estimación de la inflación para este año en 28,7%.

Desde el ámbito privado, el consultor Orlando Ferreres, estimó que para 2019 “la inflación estará en torno a 23%” y dijo que, “si bien es alta, es la mitad” de la de 2018.

En Ecolatina, las expectativas no son tan favorables, estiman que rondará el 30% la suba de precios este año, impulsada mayormente por el reajuste de tarifas de comienzo de año.

Cercana a esta estimación, se ubicó la de los economistas del BBVA Banco Francés, que la pronosticaron en 29%.

Canasta del defensor del pueblo algunos alimentos aumentaron más de 100%

De acuerdo al cálculo del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, en diciembre de 2017 la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un hogar formado por un varón de 35 años, una mujer de 31 años y dos menores, costaba $6.233,80. Es decir que si esa familia no tenía ingresos mayores a ese monto, era considerada indigente.

Por su parte,incluyendo bienes y servicios no alimentarios, la Canasta Total llegaba a $15.210,46, con lo cual, aquellas familias cuyos ingresos no superaban ese umbral se encontraban bajo la línea de pobreza.

En cambio, en diciembre de 2018 esos valores fueron de $9.504,51 para la CBA y $23.666,22 para la CBT. Es decir, que la variación interanual fue de 52,47% en los alimentos y 55,59% en la canasta total.

Las subas mensuales fueron desde 0,77% en enero a un pico de 7,29% en septiembre. En diciembre, el costo de la CBA se desaceleró, con un incremento de 2,40%.

Las mayores variaciones en alza las tuvieron Harinas y Legumbres, y los alimentos agrupados en Otros. Registraron incrementos interanuales de 89,32%, y 58,91% respectivamente. Por debajo de la variación de la CBA (52,47%) se encuentran las de los Huevos y Lácteos (46,31%), Carnes (44,84%), y Frutas y Verduras (37,17%). Dentro de Harinas, según la Defensoría, el pan francés varió 101,85% en 2018.

Además, más que duplicaron sus valores la Polenta (123,15%) y los Fideos secos (130,44%).

Consumo estancado

La suba de precios al consumidor de enero se ubicará en torno a 2,5% y se mantendría en torno a ese nivel hasta abril, de acuerdo a las estimaciones de la consultora Ecolatina, luego de que el Indec informara que la inflación de 2018 fue de 47,6%, la mayor en 27 años.

“Nuestras estimaciones preliminares marcan que la suba de precios se ubicará en torno al 2,5% en enero” se resaltó desde la consultora al explicar el avance “motorizado por aumentos en agua y transporte, servicio telefónico, bienes y servicios asociados al turismo” por alza estacional.

Por el contrario, advirtió la posibilidad de registrar menores alzas en alimentos e incluso una baja del combustible, en torno a 1% a nivel nacional, que contribuirán a que la desaceleración de la inflación continúe como viene ocurriendo.

Para Ecolatina, a la recomposición salarial de principios de año se le sumará las paritarias “modelo 2019” en torno a 20% ó 25% que “impulsarán una significativa suba”. Pero a pesar de ello, la consultora estimó que “el consumo no despegará en el año electoral”.