En Córdoba, la construcción empezó el año con una tasa de empleo similar a la de 2010

De acuerdo con los registros del Ieric, en la provincia se ocuparon poco más de 22.200 trabajadores en enero pasado, 4,5% menos que el mes anterior y 28,4% por debajo de la cifra del igual mes de 2019. No se observaba tan escasa ocupación desde hace una década, cuando el país salía de la crisis de las subprime

Cecilia Pozzobon cpozzobon@comercioyjusticia.info

El empleo registrado en la industria de la construcción en la provincia de Córdoba volvió a mostrar un desempeño negativo en el primer mes del año, mucho antes de que comiencen a observarse las huellas de la cuarentena establecida para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus en el país.

Así, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), en Córdoba se empleaban “en blanco” poco más 22.200 trabajadores en esta actividad, lo que evidencia una contracción de 4,5% respecto del mes anterior -cuando figuraban registrados 23.262- y de 28,4% para la comparación con igual mes de 2019 -cuando estaban inscriptos 31.021 obreros-.

El relevamiento -con base en la información provista por la Obra Social del Personal de la Construcción y el Seguro de Vida Obligatorio-, muestra que la provincia de Córdoba no mostraba un nivel tan bajo de empleo en este sector desde -al menos- el año 2010 cuando entre septiembre y octubre figuraban inscriptos poco más de 22 mil trabajadores.

Vale aclarar que a finales de ese año, el Ieric puso en marcha un cambio en su Informe de Coyuntura que le permitió incorporar entre sus fuentes de información a aquellas obras sociales que tenían como adherentes a trabajadores de la construcción que no estuvieran afiliados a la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), con lo cual durante algunos meses de 2010 se observó un considerable “salto” en la cantidad de trabajadores registrados que en realidad no reflejaba realmente la creación de nuevos puestos de trabajo sino una corrección en la información. Con todo ello, lo cierto es que la construcción en Córdoba muestra la destrucción del empleo al menos los últimos 10 años, justo para cuando el país estaba saliendo de una de las crisis financieras más importantes del mundo: la generada por las hipotecas subprime.

La baja en el nivel de empleo tiene su correlato en la caída en el nivel de actividad del sector que, de acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), evidenció en enero una caída de 13,5% interanual, que lo dejó en los niveles más bajos de la serie iniciada en 2012.

El consumo de cemento -por su parte- experimentó un descenso de 25,4% interanual, la mayor tasa de contracción desde abril de 2016. El consumo en las grandes jurisdicciones marcó una baja interanual de 29,6%, también la más importante desde abril de 2016.

Entre ellas se encuentra Córdoba, que según el Ieric, lideró la caída, con una merma de 37,8% interanual, seguida por Santa Fe (-30,5%), el interior de la provincia de Buenos Aires (-27,5%) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (-27%).

En cuanto al empleo, Córdoba se ubicó segunda, detrás de La Rioja (-30,2%), entre las provincias que mostró la mayor contracción interanual en enero pasado.

En todo el país

El Ieric reflejó así que el empleo sectorial mantuvo su tendencia contractiva en el inicio del año, cuando 346.311 personas figuraban “en blanco” en esta actividad en todo el país.

Esa cifra mostró una caída de 3,1% respecto del mes anterior, y de 14,5% en la comparación que el primer mes del año de 2019.

Con enero se completaron cinco meses de caídas mensuales que superan el 2%, lo que -aun considerando el componente estacional- muestra “una evolución negativa atípica y que es producto del escenario macroeconómico y postelectoral”, evaluó el Ieric.

El volumen de empleo sectorial en el país “perforó la marca de los 350.000 puestos de trabajo registrados en el mes y marcó un nuevo mínimo para la serie histórica que se inicia a mediados del año 2007”, agregó.

Colocado en perspectiva histórica, el panorama no es más alentador. El Ieric refirió que el volumen ocupacional no sólo es el menor de la serie histórica, sino que resulta 11% inferior a la media para los meses de enero de los últimos 13 años.

Desde una perspectiva territorial, la dinámica de enero mostró una caída generalizada. En comparación con lo observado en diciembre, fueron apenas cuatro los distritos del país que se ubicaron en terreno positivo: Santa Cruz, San Juan, Chubut y Catamarca. Mientras, la merma se sintió con más fuerza en las provincias del NOA, que exhibieron una retracción conjunta de 8,4% mensual, liderada por lo acontecido en Chaco y en Formosa. En tanto, la caída fue más moderada en las otras regiones del país.