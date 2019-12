En Córdoba, en noviembre la venta de autos usados cayó 19,3%

Se transfirieron 15.099 unidades, 3.618 menos que el mes anterior aunque 732 más que en el undécimo mes del año pasado, de acuerdo con las cifras difundidas ayer por la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En todo el país, en tanto, la baja respecto de octubre fue de 15,7%; aunque hubo suba interanual, tan sólo de 1,6%

En la provincia de Córdoba se transfirieron durante noviembre pasado 15.099 automóviles usados, 3.618 menos que los vendidos durante octubre, es decir, esa cantidad mostró una baja de 19,3% intermensual.

Sin embargo, si la comparación se realiza contra igual mes del año anterior, en la provincia se transfirieron 732 vehículos más, cifra que muestra un incremento interanual de 5,1%, de acuerdo con los datos difundidos ayer por la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Asimismo, en los once meses que van del año se vendieron en Córdoba 186.732 unidades, esto es 2,9% más que las 181.342 vendidas en igual período de 2018.

En el ámbito nacional, en tanto, la CCA informó que en noviembre se vendieron 128.981 unidades, lo que muestra un crecimiento de tan sólo 1,6% comparado con igual mes del año pasado, cuando se transfirieron 126.849 unidades.

En un comunicado, la entidad nacional detalló que “si los comparamos con octubre de 2019, cuando se transfirieron 153.008 unidades, se observa una baja de 15,7%”, al tiempo que puso de relieve que “en el período enero-noviembre 2019 se comercializaron 1.576.690 vehículos, lo que evidencia una baja de 1,5% comparado con igual período de 2018, cuando se vendieron 1.601.132 unidades usadas”.

El presidente de la entidad, Alberto Príncipe, subrayó que, “faltando un solo mes para que termine el año, nos acerca a prácticamente los mismos volúmenes de venta que en 2018, que no es poco decir en un contexto de crisis como el que vivimos”.

En ese sentido, el directivo enfatizó que “se derrumbaron las ventas de 0km de producción nacional, pero nuestro mercado sigue vivo. La gente sigue apostando al auto usado pero no podemos obviar que la crisis, el desconcierto y la preocupación son los temas que laten en nuestras empresas”.

En efecto, el miércoles se difundieron las cifras de la producción nacional de autos, que sumó durante noviembre 27.099 unidades, es decir 26,4% menos que en el mismo mes de 2018, según la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa). De esta manera, noviembre se convirtió en el décimoquinto mes de caída consecutiva de fabricación nacional de vehículos, tendencia a la baja que se registra desde agosto de 2018.

Asimismo, el número de vehículos patentados en noviembre llegó a 25.624 unidades, 21,4% menos que en octubre y 35,4% inferior en la comparación interanual, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entidad que reclamó “medidas urgentes para cambiar el rumbo del sector y pidió un trabajo conjunto del futuro gobierno y la cadena de valor”.

En ese sentido, Príncipe puntualizó que “en la CCA nos abocamos a gestionar y crear herramientas que sirven para paliar el difícil momento por el que está pasando nuestro sector”.

“Somos comerciantes, no somos terminales ni sindicatos ni fabricantes de repuestos. Gestionamos enfrentándonos a las dificultades que se generan desde los gobiernos con su avidez fiscal desconociendo la realidad de las leyes establecidas, generando impuestos sobre bienes que no soportan más presión, a los que acuden por ser un bien registrable fácil de identificar para gravarlo. No nos cansamos de decirlo: es el bien comercial con menor rentabilidad de origen y la misma carga impositiva que otros, además de las regionales y las de origen”, manifestó Príncipe, quien se sumó así al reclamo realizado ya por varios sectores de la actividad económica en contra del posible incremento en la presión impositiva de los tres estamentos de gobierno: nacional, provincial y municipal.