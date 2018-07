En Córdoba, el empleo en la construcción cayó 2%

Ocurrió durante mayo, con la corrida cambiaria, la devaluación y el pedido de asistencia al FMI. Así, en ese mes, se contabilizaron 35.352 trabajadores “en blanco”, 704 menos que en abril,

aunque 19% más que en igual mes de 2017. El alza acumulada en cinco meses fue de 23,2%

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

La fuerte caída en la economía ocurrida durante mayo (5,8% respecto al mismo mes de 2017), ya medida e informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no pasó desapercibida en el sector de la industria de la construcción que, si bien no mostró una baja en su nivel de actividad (en mayo creció 4,4% interanual según el Indec), sí tuvo sus consecuencias negativas en el total de empleo.

De este modo, la cantidad de trabajadores en la industria de la construcción en la provincia de Córdoba cayó 2% respecto de abril y se conformó así en la primera contracción del año.

Según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) -con base en la información provista por la Obra Social del Personal de la Construcción y el Seguro de Vida Obligatorio-, la cantidad de puestos de trabajo “en blanco” en este sector de la actividad en Córdoba fue de 35.352 personas, en el quinto mes del año. De este modo, y en valores absolutos, 704 personas que estaban ocupadas en esta industria se quedaron sin empleo durante el mes pasado, cuando los trabajadores registrados sumaban 36.056.

La comparación interanual sigue mostrando aún la evolución positiva que esta actividad muestra desde fines de 2016. Según el detalle del informe difundido ayer, la cantidad de trabajadores registrados en mayo fue 19% superior a la de igual mes de 2017. Cabe aclarar que esta última comparación es la que elimina todo efecto de estacionalidad que pueda tener la actividad sectorial. De igual modo, la evolución del nivel de empleo en la provincia de Córdoba muestra un aumento acumulado en los cinco primeros meses de 23,2% respecto de igual período del año anterior. Allí se observa una desaceleración respecto del progreso que se observaba en abril, cuando el empleo acumulado crecía más de 24% interanual.

La Cámara de la Construcción delegación Córdoba mencionó días atrás que el empleo venía creciendo fuertemente, y ya en abril notó que se amesetaba, anticipando la baja de mayo. Asimismo, adelantó que en junio la situación del empleo (que no tiene datos cerrados aún), será peor.

Todo esto sucedió mientras se registraban corridas cambiarias, devaluación y el pedido de asistencia que el presidente Mauricio Macri y su equipo gestionó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En todo el país

Por su parte, la realidad que se observó en la provincia de Córdoba fue similar, aunque un poco más profunda que la que se vivió en promedio, en todo el país.

Según el Ieric, durante mayo se contabilizaron 425.514 puestos de trabajo “en blanco”, nivel que representa una leve baja de 0,1% mensual, respecto de los 426.114 registrados en abril.

La comparativa interanual aún muestra un crecimiento de 5,6% y, asimismo, la cantidad de trabajadores “en blanco” registra un alza acumulada de 8,4% en los primeros cinco meses del año, respecto de igual período del año anterior. Según el Ieric, el comportamiento entre provincias resultó heterogéneo, siendo 12 los distritos que presentaron alzas en la cantidad de puestos de trabajo registrados y 11 donde decreció (en los dos restantes se mantuvo estable).

A escala regional, la evolución más favorable se observó nuevamente en el norte del país aunque, a diferencia de lo acontecido en abril, no fue el Noreste (NEA) la región más destacada.

Durante mayo, las provincias que conforman el NOA mostraron una expansión de 1,7% con relación al mes anterior, al tiempo que la Región Cuyo mostró una suba de 0,9% mensual.

Sin embargo, esta dinámica favorable no resultó suficiente para compensar los magros resultados del resto de las regiones del país.

Las grandes jurisdicciones fueron entonces las que ostentaron una peor evolución relativa, “cuya relevancia se vincula no sólo al hecho de que se trata de las jurisdicciones de mayor peso en la estructura del empleo sectorial sino también a que fueron estas las que, hasta el momento, se habían constituido en motores del empleo a nivel nacional”, reflejó el Ieric.