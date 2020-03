En 2019, los granos representaron 44% de las exportaciones

El complejo oleaginoso y de cereales exportó el año pasado 44% del total de los despachos argentinos al exterior por un monto estimado en casi US$ 29.000 millones, mientras que los embarques de granos en general marcaron un nuevo récord y con un crecimiento interanual de 50%, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, ambos complejos realizaron exportaciones por US$ 28.943 millones de los US$65.115 millones exportados en total por el país.

De los casi US$ 29.000 millones, US$ 18.887 millones correspondieron al complejo oleaginoso (integrado por soja, girasol, maní y subproductos), mientras que el cerealero realizó ventas por US$ 10.076 millones.

Las exportaciones de granos -en el marco de una cosecha récord que concluyó con 142 millones de toneladas de producción-, también trajo aparejada un récord en embarques.

Según la BCR, el tonelaje exportado de granos en 60,25 millones de toneladas, lo que supuso un salto de 48,4% respecto a los despachado en 2018. Otros complejos agroindustriales que tuvieron exportaciones destacadas en 2019 fueron el del sector bovino, donde se incluyen lácteos, con ventas por US$ 4.830 millones; el frutícola, con US$ 2.304 millones; el pesquero, con US$

1.863 millones; el hortícola, con US$ 880 millones; el forestal, con US$ 691 millones; y el avícola, con US$ 451 millones.