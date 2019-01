El sobreestock de las automotrices podría cubrir seis meses de ventas

Por Cecilia Pozzobon- cpozzobon@comercioyjusticia.info

El balance que la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) difundió días atrás señala que el sector automotor produjo 446.174 unidades entre enero y noviembre de 2018, es decir 1,4% más que los 440.128 vehículos que se fabricaron en el mismo período del año anterior, que fue uno de los peores que se haya registrado.

Si bien las exportaciones acumuladas hasta noviembre de 2018 totalizaron 246.413 vehículos, lo que representa un crecimiento de 28,8% con respecto a las 191.385 unidades que se enviaron a diversos mercados en el mismo período del año pasado, la caída interanual de 20,2% en 11 meses en lo que respecta a las ventas mayoristas totales al mercado interno determinaron que las automotrices tengan un sobreestock de vehículos que podría cubrir los próximos seis meses de ventas.

Así lo expresó ayer la vicepresidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (Cimcc), Isabel Martínez, ante una consulta realizada por Comercio y Justicia. De ese modo expresó la preocupación con la que el sector observa la baja en la actividad. “La fabricación va a ser menor a la de 2018”, dijo y agregó: “Hay proyectos ya anunciados que se están dilatando. Sin ir más lejos, la pickup de Mercedes-Benz que estaba por comenzar a producirse en marzo próximo no tiene fecha cierta aún de inicio, y en ese proyecto están involucrados poco más de 50 proveedores locales considerando toda la cadena productiva”.

Asimismo, dijo que hay otros anuncios más pequeños que tampoco han comenzado a llevarse a cabo.

Observatorio de la actividad

La foto que observa hoy uno de los sectores que nuclea a industriales metalúrgicos cordobeses no es diferente a la del resto de los rubros de la actividad. En efecto, el Observatorio de la Actividad que releva para la entidad empresarial la consultora Economic Trends, que lidera el economista Gastón Utrera, muestra que durante el tercer cuatrimestre de 2018 continuó siendo mayoritaria la cantidad de empresas metalúrgicas cordobesas con menor producción que un año atrás (70,1%).

“Si bien estas cifras son levemente mejores que las de la medición anterior (75,2%), continúan en órdenes de magnitud que no se observaban desde la recesión de 2009”, aseguró Utrera.

De manera consecuente, aumentó durante el tercer cuatrimestre de 2018 la cantidad de empresas con menor cantidad de empleados, que pasó de 29,9% en el segundo cuatrimestre a 42,2% en el tercero, nivel que no se registraba desde la recesión de 2014.

Finalmente, la pérdida de rentabilidad continuó afectando a la amplia mayoría de las metalúrgicas, concretamente a 72,2% de las firmas cordobesas.

Tal y como se reflejó anteriormente, los segmentos metalúrgicos más afectados por la recesión durante el tercer cuatrimestre de 2018 fueron los vinculados a las industrias automotriz y de maquinaria agrícola, excepto los segmentos que abastecen al mercado de reposición: tuvieron menores volúmenes de ventas que un año atrás 66,7% de las metalúrgicas que abastecen a terminales automotrices; 87,5% de las que abastecen a otras autopartistas; 82,8% de las que abastecen a fabricantes de maquinaria agrícola, y 66,7% de las que abastecen a otras agropartistas.

La mayor apuesta de los metalúrgicos locales está puesta en la mejora que pueda ir registrando la economía brasileña. “Casi 70% de los autos que se fabrican en Argentina se exportan”, recordó Martínez. Por ello, las expectativas sobre producción, empleo y rentabilidad para 2019 son moderadamente positivas. Según el observatorio, 48,5% de los industriales metalúrgicos cordobeses espera mayor producción (aunque un considerable 15,5% espera una menor producción); 17,5% prevé que habrá más empleo (6,2% espera menos) y 44,3% espera una mayor rentabilidad (11,3% cree que será menor) que en 2018.

Respecto a las expectativas de volúmenes de ventas durante 2019, éstas son moderadamente optimistas en los distintos segmentos metalúrgicos: esperan vender más que el año pasado 33,3% de los metalúrgicos que abastecen a terminales automotrices, 50% de los que abastecen a autopartistas, 30% de los que abastecen al mercado de reposición de autopartes, 34,5% de los que abastecen a fabricantes de maquinaria agrícola, 33,3% de los que abastecen a agropartistas, 28,6% de los que abastecen al mercado de reposición de agropartes, 42,4% de los que abastecen al mercado de la construcción y 58,8% de los que abastecen al sector de petróleo, gas y minería.

Problemas sectoriales

Como ocurre desde hace algún tiempo, continuaron siendo mencionados como los principales problemas de las empresas metalúrgicas cordobesas la caída de la actividad y la carga impositiva que recae sobre la producción.