El shock de agosto golpeó la industria y la actividad cayó 6,4%

Luego de la desaceleración de julio, la nueva corrida cambiaria post PASO volvió a golpear a la producción manufacturera. Las terminales automotrices fueron las más afectadas. Empresarios pymes piden tasa subsidiada y pesificación de la energía

La actividad industrial bajó en agosto 6,4% en relación con igual mes de 2018, cayó 2,8% respecto de julio y acumuló un descenso del 8,1% en lo que va del año, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, el sector de la construcción disminuyó en agosto 5,9% en términos interanuales, pero subió 0,4% en comparación a julio, añadió el organismo estadístico nacional en el informe sectorial que se conoció también en la jornada de jueves.

En detalle, en el octavo mes de este año, y respecto de igual período de 2018, la división alimentos y bebidas registró un aumento de 0,4%, alentada por un mayor nivel de molienda de porotos de soja respecto al año pasado, cuando la cosecha se vio fuertemente afectada por la sequía.

También la producción de textiles creció 1,4% interanual, a partir de una recuperación de la demanda por programas de compra en 6 y 12 cuotas, y por una base de comparación muy baja. En tanto, el resto de los rubros cerraron con importantes bajas, como el caso de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes que observó una disminución de 27,7%; otro equipo de transporte con una caída 20 %; industrias metálicas básicas con -9,2%; productos de metal -11,7%; y maquinaria y equipo -14,4%.

A estos descensos, se le sumaron las bajas de en productos del tabaco (-12,5%); prendas de vestir, calzados y cueros (-11,3%); madera, papel, edición e impresión (-6,1%); refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (-1,3%); sustancias y productos químicos (-4,4%); productos de caucho y plástico (-8,1%); y productos minerales no metálicos (-2,7%); entre otros.

En tanto, por el lado de la construcción, y con una caída de 5,9% interanual, se registraron mermas de 11,3% en la compra de hierro redondo y aceros para la construcción; 20% en mosaicos, graníticos y calcáreos; y 9,8% en hormigón armado, entre otros.

Finalmente, las perspectivas de los empresarios para el desarrollo de este sector hasta noviembre no son favorables.

Entre los empresarios que se dedican a la obra privada, 70,7% considera que disminuirá contra 29,3% que no prevé mayores cambios.

Por su parte, quienes realizan principalmente obra pública, 70,5% considera que disminuirá, contra 29,5% que no anticipó cambios en la encuesta realizada por el Indec.

Adefa

Por otro lado, según informó ayer la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), la producción de vehículos alcanzó en septiembre las 27.687 unidades, lo que significó un desplome de 25,7% con relación con el mismo mes de 2018, mientras que las exportaciones registraron una baja de 7,6%

Así, septiembre se convirtió en el decimotercer mes de contracción consecutiva para la industria automotriz, ya que la última mejora interanual se registró en agosto de 2018, con un incremento de producción de nueve por ciento.

En tanto, en el acumulado enero-septiembre, el sector produjo 241.330 unidades -entre autos y utilitarios-, lo que marcó una caída de 34,9% respecto de las 370.707 unidades que se produjeron en el mismo período del año anterior.

En cuanto al volumen de vehículos exportados durante el noveno mes del año, Adefa relevó que ascendió a 21.568 unidades, lo que mostró una mejora de 14,4% en su comparación con agosto, pero en la comparación con el mismo mes de 2018, el sector registró una baja de 7,6% en los envíos al exterior. De esta manera, en los primeros nueves meses del año se exportaron 168.023 vehículos, con una baja de 15,3% en su comparación con el mismo período del año pasado cuando se enviaron 198.337 unidades a diversos mercados.

También en septiembre el sector comercializó a su red de concesionarios 26.876 unidades, 29,3% menos respecto de agosto y 37% por debajo del mismo mes del año pasado, lo que se condice con el nivel de caída en los patentamientos.

De esta forma, el acumulado a septiembre mostró que la venta mayorista contabilizó 291.219 unidades, 48,3% menos respecto del mismo período de 2018 en el que se comercializaron 563.096 vehículos.

Ante esta coyuntura, el presidente de la entidad, Luis Fernando Peláez Gamboa, destacó que “todos los eslabones de la cadena están trabajando en una agenda con una visión común a 10 años que permita preservar la actividad ante los desafíos actuales”.

La industria busca “generar las condiciones necesarias para posicionarse con mayor fortaleza frente a la toma de decisiones en la región, competir en igualdad de condiciones en las próximas asignaciones y subirse al desarrollo de nuevas tecnologías”.

“El foco está en modificar de manera conjunta a través de un plan sustentable y de largo plazo aquellas cuestiones estructurales que impactan en la competitividad de nuestra industria”, agregó el directivo con referencia al plan denominado “Visión 2020”, que debate la cadena de valor automotriz.

Pedido

Ante un escenario que no mostrará cambios positivos para los próximos meses, también ayer se pronunció al respecto el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, quien exigió al Gobierno nacional un paquete de medidas que permita mejorar la situación que atraviesan las fábricas.

Según una nota periodística que se encuentra en el sitio web de la entidad, el sector propone que se instrumenten líneas de financiamiento a tasa subsidiada a 21%, además de pesificar la energía con un dólar en $45.

En tanto, se solicita que se eliminen las retenciones, se restituyan los reintegros para la exportación y que se reediten los créditos en dólares para las pymes que están insertadas en el comercio exterior, entre otros puntos.