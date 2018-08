El poder adquisitivo del trigo y la soja se fortaleció este año

La relación insumo/producto cayó 22% y 16% interanual, respectivamente, aspecto considerado fundamental desde el punto de vista financiero, si se tiene en cuenta el contexto de elevadas tasas de interés

Con la cosecha de soja y maíz prácticamente finalizada y las labores de siembra de trigo en su etapa final, el Departamento de Información Agroeconómica (DIA) de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCC) consideró conveniente analizar las estrategias productivas y comerciales del nuevo ciclo y, en ese sentido, reflejó que la relación insumo/producto en trigo y en soja ha disminuido, en promedio, 22% y 16% respectivamente respecto a la calculada para igual momento de 2017.

Según se explicó en el informe difundido ayer, eso significa que el poder adquisitivo de esos productos se ha fortalecido respecto al año anterior, aspecto fundamental desde el punto de vista financiero, en un contexto de elevadas tasas de interés.

En el caso del maíz y el sorgo la relación insumo/producto disminuyó ocho por ciento en promedio de manera interanual. Sin embargo, el rubro fertilizantes (urea y fosfatos) “evidencia un incremento para ambos cereales en torno a siete por ciento; mientras que para soja y trigo es el rubro que muestra menor disminución”, se indicó.

“Ello se debe a que parte de la composición de los fertilizantes provienen de derivados del petróleo, insumo que ha aumentado su valor en más de 50% a nivel internacional en los últimos 12 meses”, agregaron.

Planes comerciales

La pérdida de producción en soja y maíz a partir de la sequía incrementó los precios en el mercado local, factor que también se trasladó al trigo, según explicó la BCC.

Para ellos, la ventaja que presentó el cereal de invierno, al igual que la oleaginosa, fue “el de una demanda activa por parte de la industria y la exportación, dando mayor sustento a las cotizaciones”.

Por ello, el DIA consideró también plausible “contrastar el poder adquisitivo entre los distintos granos, a los efectos de determinar caminos de acción en el plano comercial”.

En ese sentido y en función de las ecuaciones realizadas, la bolsa de cereales indicó que la relación soja/trigo -que mide cuántas toneladas de trigo se pueden comprar con una tonelada de soja-, se ubicó en julio en 1,3 toneladas, “uno de los valores más bajos de los últimos cuatro años”. Situación similar presenta la relación maíz/trigo, que se ubicó en 0,7 toneladas.

En cambio, la relación soja/maíz se encuentra en torno a las 1,8 toneladas, cercano a las 1,9 toneladas promedio de los últimos cuatro años.

“Teniendo en cuenta la relación insumo/producto y el poder adquisitivo entre los distintos granos, la rotación trigo-soja puede resultar favorable en el actual contexto”, apreció la entidad bursátil.

“Será necesario para ello monitorear el mercado de crédito y los movimientos del mercado de granos en los próximos meses, dado que el mayor costo financiero que posee el maíz puede resultar un condicionante en los planes de siembra del productor para la campaña 2018/2019”, agregó.

Para el corto plazo, consideró que “es concreta” la posibilidad de potenciar la producción triguera con refertilización a macollaje (cuando las plantas presentan apenas entre dos y tres hojas). “Córdoba registra un nuevo récord: más de 1,4 millones de hectáreas sembradas por tercer año consecutivo”, recordaron. No obstante el mayor volumen de grano, durante las dos campañas precedentes no se alcanzaron los valores mínimos de proteína del estándar de calidad vigente, hecho especialmente visible en los departamentos donde la presente campaña ha aumentado la superficie sembrada.

Por ello, recordaron que la fertilización “oportuna en momento y en cantidad impacta en la comercialización, evitando descuentos por sub niveles de proteína, variable directamente relacionada al rendimiento y a la fertilización”, más allá de que habrá que contar con “el acompañamiento de lluvias que permitan la incorporación de los fertilizantes aplicados en macollaje para concretar esta posibilidad de fortalecer la producción triguera 2018/19”.