El parate golpeó de lleno a la industria que ahora busca repuntar en mayo

Cayó 16,8% en marzo. En tanto, la construcción retrocedió 46,8%, según Indec. Abril será aún peor. Encima, la base de comparación ya era magra. Fue nula la producción automotriz. Sin embargo, este mes la actividad comenzará a revertirse. Córdoba autorizó otras 250 industrias para retomar tareas.

La actividad industrial bajó 16,8% interanual durante marzo, cuando comenzaron las medidas de aislamiento social para combatir el coronavirus, mientras que el sector de la construcción retrocedió 46,8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la producción automotriz de abril fue nula, según confirmó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

La fortísima baja informada por Indec que en rigor será aún mayor en abril, comenzará a revertirse en mayo a partir de la decisión del Gobierno nacional de liberar la producción en diferentes actividades, por ejemplo las industrias exportadoras o bien las proveedoras de insumos para sectores claves.

En ese marco, ayer, el ministro de Industria y Comercio de Córdoba, Eduardo Accastello, anunció junto al vicegobernador Manuel Calvo la reactivación de al menos 250 industrias ubicadas en diferentes localidades del territorio provincial que volverán a estar operativas la semana próxima.

Las empresas que volverán a activar su trabajo están ubicadas en zonas blancas y rojas de la provincia, y habrá un protocolo de acción para los trabajadores en materia sanitaria. “Estas 250 industrias que se ponen en funcionamiento durante la semana próxima, significa que el 70% de la producción cordobesa queda en marcha, y 82% de los trabajadores del sector vuelven a sus puestos”, indicó Acastello.

Si bien el número de 250 es marginal respecto a las casi 5 mil que siguieron produciendo aún en cuarentena por ser esenciales, se trata de industrias de envergadura que ocupan a miles de trabajadores.

“Son empresas exportadoras o bien que contribuyen a la provisión de insumos claves”, recordó el secretario de Industria, Fernando Sibilla, en diálogo con Comercio y Justicia.

En ese marco, se aguarda que en los próximos días retomen sus actividades dos compañías claves del sector metalmecánico: Fiat y Renault.

Con todo y más allá de la vuelta al trabajo, el ritmo de producción es ciertamente magro no sólo por la necesidad de respetar protocolos de distanciamiento sino también por la fuerte baja en la demanda, incluso previo a la cuarentena.

En tanto, el titular de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, aseguró que en los próximos 10 días, el sector fabril local podría estar trabajando nuevamente en casi todos los rubros aunque no con el ritmo previo a la pandemia. Suponen que el presidente Alberto Fernández puede liberar nuevas actividades, siempre con los correspondientes protocolos sanitarios.

En diálogo con este medio, el empresario consideró clave la posibilidad de volver a producir a tenor de la drástica caída de la actividad que, según indicó, en Córdoba fue similar a la que mostraron los números de Indec en marzo que serán aún más negativos en abril.

Las cifras de la cuarentena

Mientras tanto, los datos sobre actividad industrial y de la construcción de marzo que informó Indec, muestran claramente cómo la cuarentena golpeó a dos sectores ya castigados por la crisis.

En marzo, la actividad fabril retrocedió 17% respecto de febrero mientras que para la construcción la caída fue de 32,3%.

De esta manera, la industria manufacturera acumuló una baja del 6,4% en el primer trimestre del año, mientras que la construcción bajó el 28,1%.

Con todo, la evolución de cada actividad fue dispar dentro del sector industrial.

Durante marzo, sólo el rubro alimentos y bebidas, considerado una actividad “esencial” pudo morigerar el nivel de caída con una merma del 2% interanual, en tanto que el resto de los sectores presentaron caídas más significativas y de hasta dos dígitos.

Entre las mermas se destacaron Productos de tabaco con 24,5%, Productos textiles, 29,6%; Prendas de vestir, cuero y calzado, 37,9%; Madera, papel, edición e impresión 9,4%; Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 9,8%; y Sustancias y productos químicos mostraron una disminución de 4%,.

Otro de los sectores que cerraron con bajas fueron Productos de caucho y plástico con el 20%; Productos minerales no metálicos, 40,7%; Industrias metálicas básicas, 27,6%; Productos de metal, 34,2%; Maquinaria y equipo 24,7%; Otros equipos, aparatos e instrumentos 39,9%;

También el rubro Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes registró una disminución interanual de 34,9%; Otro equipo de transporte 25,6% y, por último, la división Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, el 26,7%.

En cuanto a las perspectivas del sector para el segundo trimestre, 74% de los empresarios encuestados por Indec consideraron que la demanda interna continuará en baja, contra un 9,8% que prevé una suba mientras que el restante 16,2% no prevé mayores cambios.

En cuanto a las exportaciones, el 63,7% de los entrevistados estimó un deterioro hasta junio inclusive, contra un 8,8% que anticipó una mejora, mientras que el restante 27,5% no avizora mayores cambios.

En el sector de la construcción, 93% de las empresas que realizan obras privadas prevé que el nivel de actividad disminuirá hasta junio inclusive, mientras que 7 % estimó que no cambiará.

En este marco, y a partir de las medidas que dictó el gobierno para sostener a las empresas y poder pagar los salarios, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó que en el sector industrial se está analizando qué nuevos sectores podrían comenzar a retomar la actividad en mayo.

“Se está analizando en el sector industrial qué diferentes plantas pueden empezar a funcionar”, indicó el ministro por lo que indicó que “mayo va a tener un incremento importante en la cantidad de actividad que se va a ir incorporando”.

Lavagna destacó solidez del IPC

El titular del Indec, Marco Lavagna, aseguró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril será “muy sólido desde lo técnico, muy transparente”.

La posición del funcionario fue detallada ayer en el marco de una disertación por teleconferencia invitado por Fundación Mediterránea.

En ese contexto, Lavagna dijo que si bien el trabajo de campo que habitualmente se hace para relevar precios esta vez debió hacerse a distancia o por canales virtuales, los datos que reflejará el indicador serán confiables.

Sí admitió que hubo precios que no se pudieron relevar. “Por ejemplo el precio de una entrada de cine. Ese precio no está porque los cines están cerrados. Entonces, el desafío es que esa situación no influya en el cálculo final del índice”, explicó y señaló que el indicaron de abril incluirá “muchos asteriscos” para explicar la carencia de determinadas cifras en ciertos rubros.

Por lo demás, Lavagna admitió también que la pandemia y la cuarentena obligaron a reformular el calendario de publicaciones y las formas de realizar algunos cálculos.

En esa línea, este medio consultó sobre el censo de población que debería realizarse en octubre. “Estamos definiendo que vamos a hacer. No está caído por ahora pero en los próximos 30 días deberíamos tener un cronograma y una decisión”, indicó.

Por lo demás, Lavagna defendió el rol del Estado en el marco de la pandemia y la necesidad de inyectar recursos para paliar la caída de la actividad.

“Por ahora la inyección de pesos no está impactando en precios pero no puedo asegurar que eso no vaya a ocurrir a futuro”, dijo. Sin embargo, hoy no podemos cuestionar la responsabilidad del Estado para asistir en la crisis”, completó.

Finalmente, aseguró que la pandemia deja varios interrogantes de mediano plazo, entre ellos el reordenamiento global de las potencias y los modelos de producción en discusión además de algunas certezas sobre la necesidad de incorporar tecnologías y abandonar ciertas prácticas ineficientes como parte de las enseñanzas que deja el coronavirus.